[Индекс номера 82 (07.06.2019)]

 Промплощадка 
На пределе возможного

Производственное объединение «Норильскремонт» точно по графику завершило крупные ремонты на «Надежде», Талнахской обогатительной фабрике и медном заводе.
Анодная печь предназначена для рафинирования расплава после конвертирования
Сутки прочь
Любое, даже самое надёжное оборудование нуждается не только в правильной эксплуатации, но и в ремонте. Этой весной перед специалистами производственного объединения «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт» была поставлена сложная задача: в сжатые сроки привести в порядок оснащение основных переделов Заполярного филиала.
Ровно в 8 утра 29 мая ремонтники одновременно приступили к работам на запланированных объектах, в запасе у них было всего трое суток. Смогут ли они уложиться в срок — тут всё зависело от организации работ, мастерства и квалификации специалистов. Сегодня можно с уверенностью сказать: «Норильскремонт», как всегда, оказался на высоте – 1 июня ровно в 20.00 были завершены работы по замене участка транспортёрной ленты ленточного конвейера № 3. Также с опережением графика закончился ремонт на НМЗ, заказчик остался доволен.
Руда – крупногабаритный камень, иногда в объёме достигающий 300–500 мм. Чтобы его перемолоть, и требуются КРД – конусные дробилки крупного дробления
Сказать, что было сложно, — не сказать ничего. Было архисложно. Как пояснил Виталий Демидов, заместитель директора «Норильскремонта», по плану на ТОФ должны были отремонтировать агрегаты дробильного цеха, на НМЗ — вторую технологическую линию, а на медном — тракт загрузки металлургических печей ПВ–2, ПВ–3 (транспортёры загрузки и транспортировки концентрата), подкрановые пути главного пролёта и анодную печь № 2.
– Одновременный ремонт на этих переделах обусловлен замкнутостью технологической цепочки: фабрика не принимает на переработку руду — нет готовой продукции ТОФ — мощности НМЗ и медного завода снижаются или вовсе останавливаются, — говорит Демидов. — Традиционно на такие ремонты останавливались два передела: ТОФ и «Надежда», в этот раз решили заняться агрегатами и медного завода.
Длина ленточного конвейера № 3 – 1670 м, и лента на нём особенная – резиновотросовая
Аврал
С 29 мая на Талнахской обогатительной фабрике в дробильном цехе остановили технологическую цепочку загрузки материала через рудоспуск. Это первый ленточный конвейер, по которому идёт подача и загрузка добытой руды, пятый пластинчатый питатель и дробилка крупного дробления КРД–4.
– Планировалось, что поначалу руда на первую технологическую линию «Надежды» будет выдаваться через третий ленточный конвейер, который остановят после запуска первого, — рассказывает Виталий Демидов. — Однако тот не стал ждать своей очереди и остановился 31 мая, за 16 часов до часа икс.
Специалистам пришлось в авральном порядке заканчивать работы на первом ленточном конвейере и срочно переходить на третий. В итоге ТОФ полностью выпала из цепочки на 16 часов, так как встали не только оба конвейера, но и дробилка КРД–3 (четвёртая уже была в ремонте с 29 мая). Запускать в работу КРД–4 надо было как можно быстрее.
Что касается конвейера, то из–за разрыва ленты был аварийно остановлен ленточный конвейер № 3, причём порыв ленты произошёл в тот момент, когда он был загружен рудой, что осложнило подготовку к замене ленты:
– По сути, весь процесс переработки талнахской руды остановился, — вспоминает Виталий Демидов. — Требовалась немедленная замена повреждённого участка ленты, но для этого необходимо было эвакуировать с ленты руду на участке около 800 метров, что тоже совсем непросто сделать. К тому же сам конвейер достаточно длинный — 1670 метров, и лента там стоит особенная, резинотросовая, из 98 стальных тросов, каждый диаметром 8 миллиметров. Подготовка, разделка и вулканизация ленты такого типа — вещь очень трудозатратная, а нарушение технологии склейки может привести к серьёзным последствиям. Чтобы приступить к восстановительным работам, необходимо было подготовить конвейер, завести новый участок ленты, снять ограждение, демонтировать роликоопоры, установить прессы «Вагнер», а после склейки ленты – собрать и запустить конвейер. Права на ошибку у нас не было. К тому же пришлось менять ещё и барабан, который находится под конвейером, и всё это в условиях действующего производства.
Несмотря на форс–мажорные обстоятельства, ремонтники под руководством ветерана Дмитрия Жужи, руководителя ремонтов ОПФ ТОФ, и его заместителя Тасолтана Козаева блестяще справились с поставленной задачей. Все работы закончились точно по графику.
– Хочу отметить также чёткие действия начальника участка № 48 Антона Сланова и его заместителя Игоря Апочанова, чьими усилиями был отремонтирован конвейер № 3, основная артерия фабрики, — поблагодарил коллег Виталий Демидов.
ПВП–2 – один из основных плавильных агрегатов взвешенной плавки на «Надежде»
Изо всех сил
Параллельно с Талнахской обогатительной фабрикой на «Надежде» на ремонт поставили вторую технологическую линию. Что это такое? Это 47 транспортёров, длина которых от 12 до 50 метров, это обеднительные электропечи № 3 и № 4, узел грануляции шлака, где капитально, с заменой поворотного круга, отремонтировали обезвоживатель. Это и распылительные сушилки, и основной плавильный агрегат взвешенной плавки № 2 (ПВП), главное назначение которого — извлечение цветных металлов из поступающего с ТОФ концентрата.
– Мы заменили шпуровые кессоны отстойника печи и частично — свод отстойника, реакционной шахты и системы загрузки печи. Кроме того, пришлось поменять третий эрлифт, так называемый ствол с приёмной камерой гранбассейна, — разъясняет Виталий Демидов. — Ствол этот – по сути трёхслойная 15–метровая труба из нержавеющей стали. Старую трубу понадобилось полностью демонтировать и смонтировать новую. Трудность в том, что из грузоподъёмных механизмов там можно применять лишь лебёдки, практически всё пришлось делать вручную.
Чтобы выполнить весь объём работ своевременно, «Норильскремонт» был вынужден привлечь дополнительные силы структурных подразделений «Норильск-
никельремонта» и собственных: ремонтно–строительного треста, никелевого завода, «Норильскшахтсервиса» и Норильской обогатительной фабрики — около 400 человек. Все трудились на совесть, но особенно хотелось бы поблагодарить Рустама Валетова и Владимира Гетерле, производителей работ.
Вечная профессия
На медном заводе на семисуточный ремонт остановили печи Ванюкова № 3 и № 2 и анодную печь № 2. И здесь надо отдать должное руководителю производственного объединения по ремонту основных фондов медного завода Владимиру Плотникову — он сумел так организовать работы, что, несмотря на их большой объём и сжатые сроки, всё было выполнено точно по графику. Немало поспособствовали успеху его помощники — производители работ Григорий Денисов и Эдуард Герович.
Анодные печи — это плавильные агрегаты, предназначенные для рафинирования расплава после конвертирования. Конечный продукт — анодная медь, которая формуется и отправляется на электролиз. Вот ремонтникам и нужно было отремонтировать загрузочный тракт печи: восстановить питатели, бункеры, полностью заменить ленту на ленточном конвейере № 49.
На медном ремонтники работали также в круглосуточном режиме. Наградой за труд для них стало безупречно выполненное задание, что и было отмечено заказчиком.
– Ремонтник — это «вечная» профессия. Пока существуют механизмы, они будут нуждаться в ремонте. Хорошего специалиста отличают терпение, мастерство, знания и опыт, что мы и продемонстрировали на этих сложных объектах, — подвёл итог Виталий Демидов.

1 июня ровно в 20.00 были завершены работы по замене участка транспортёрной ленты ленточного конвейера № 3. Также с опережением графика закончился ремонт на НМЗ.

Лариса Стецевич
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