[Индекс номера 82 (07.06.2019)]



Норильские ценности

Как пройти в библиотеку

Централизованная библиотечная система Норильска считается одной из лучших в крае: богатый книжный фонд, современные технологии, высококлассные специалисты. О планах, которые должны дать ЦБС дополнительный импульс для развития, «Заполярка» поговорила с заместителем директора учреждения Татьяной Журавлёвой.

Татьяна Журавлёва • Фонд ЦБС Норильска насчитывает более 750 тысяч экземпляров книг и периодических изданий. • В 2018 году мероприятия ЦБС посетили 516 тысяч человек. Из них 300 тысяч пришли за книгами. — Татьяна Петровна, что сегодня входит в нашу библиотечную систему? — ЦБС Норильска — это десять библиотек, расположенных во всех районах города. Одна из последних появилась в Оганере. Мы её открыли этой весной, оснастили всем необходимым, укомплектовали книгами, и жители микрорайона, где раньше библиотеки вообще не было, регулярно оставляют положительные отзывы. — Насколько сильно интернет повлиял на работу библиотеки? — Несмотря на то что до сих пор печатные книги в большом ходу, многие перестали ходить в библиотеки именно из–за новых технологий и возможностей, которые предоставляет глобальная сеть. Интернет не мог не повлиять на библиотечную систему, тем более с появлением в Норильске оптоволокна. Но поскольку в последнее время всё чаще говорят об авторском праве, в том числе и в Сети, то уже далеко не вся нужная литература свободно скачивается, и учебная — в особенности. Когда к нам обращаются за помощью, мы даём читателям возможность воспользоваться лицензионными электронными ресурсами, к примеру, Литресом. Конечно, книга вечна, но все мы понимаем: время движется вперёд, и чтобы успеть за ним, нужно развиваться вместе с информационными технологиями, осваивать всё новое. Несмотря на то что мы уже заработали авторитет, нам ещё есть куда расти. В библиотеку всей семьёй — Каков сегодняшний фонд ЦБС? По какому принципу и как часто закупаются книги? — У нас имеется более 750 тысяч экземпляров (вместе с периодическими изданиями). Комплектуемся постоянно — как получаем бюджет, сразу делаем заказы. По сравнению с материком у нас хорошее пополнение, за что нужно сказать спасибо нашему учредителю в лице муниципалитета. На закупку книг нам выделяется 3,7 миллиона рублей в год и ещё 2 миллиона — на периодику. Это достойная сумма. Согласно Федеральному закону № 44 мы обязаны давать поставщикам конкурентные возможности, поэтому основная часть закупок производится через аукцион, который проходит в июне. Остальную сумму мы расходуем в течение года, закупая всё поэтапно. У нас сильный отдел комплектования: наши специалисты изучают планы издательств, следят за литературными премиями, знают новинки и молодых талантливых авторов. Мы постоянно держим руку на пульсе, чтобы оперативно пополнять наш фонд. Кроме того, во всех пунктах выдачи мы отслеживаем так называемые «отказы», то есть случаи, когда не нашлась нужная книга. Отмечаем запросы, передаём в отдел комплектования и приобретаем искомое. Библионочь стала одной из самых ожидаемых социально-культурных акций у норильчан — А в среднем насколько пополняется ваш фонд за год? — К сожалению, количество книг уменьшается. На это, безусловно, в первую очередь влияет рост цен. Тем не менее каждый год фонд обогащается примерно на 15 тысяч новых книг, а также на 10 тысяч периодических изданий. Однако нужно понимать, что библиотека — это живой организм. Периодически мы списываем книги: по ветхости, неактуальности и так далее. Нужно признать, что книжный фонд не может быть безграничным, и в этом вопросе нас как раз выручают электронные носители и интернет, о чём мы уже говорили. Благодаря этому наш фонд отвечает интересам и запросам читателей. На книжной ярмарке всегда можно найти хороший подарок для себя и своих близких — Какой у вас штат сотрудников? Хватает ли людей? — Сейчас штат практически на 100 процентов укомплектован. Это 126 человек — библиотекари, библиографы, специалисты по внедрению информационных систем, методический и социокультурный отделы, отдел комплектования и так далее. Отрадно, что за последние годы престиж нашей работы вновь стал расти. Например, в 1990–е было весьма непросто: многие уходили, в том числе из–за низкой зарплаты. Сейчас же всё наоборот: и зарплата подросла, и работа стала более интересной. Мы даём нашим сотрудникам возможность развиваться и творить, предлагать какие–то идеи, внедрять инновации... Я считаю, что библиотекарь должен быть универсальным специалистом. И если он — человек творческий, то ему однозначно у нас будет интересно и полезно работать. Беседа с известным детским писателем Кареном Арутюнянцем — Скольких посетителей принимает библиотека? — Мы находимся в жёсткой «досуговой» конкуренции, и, тем не менее, за 2018 год у нас побывали 516 тысяч посетителей, это включая массовые мероприятия. Из них более 300 тысяч — читатели, которые пришли за книгами. А в течение дня, к примеру, только в публичную библиотеку приходят свыше 300 человек, в отдельные дни — более 500. Это примерно в два раза превышает цифры 1990–х годов. Если же говорить о пике популярности, то он был примерно 10–12 лет назад, когда в Норильске работали филиалы вузов, не обладавшие собственными библиотеками, и интернет того времени не сравнить с сегодняшним. К нам просто ломились студенты: очереди за книгами и учебными пособиями занимали с раннего утра, читальные залы были переполнены. Конечно, со временем ажиотаж спал, сейчас у нас просто стабильно высокая проходимость. — А чем гордится библиотечная система Норильска? — В первую очередь — своими специалистами. А ещё мы участвуем во всех крупных городских акциях, активно занимаемся проектной деятельностью. У нас много заявок, мы привлекаем внебюджетные средства благодаря участию в той же программе «Мир новых возможностей», реализуем свои идеи. За год у нас проходит около пяти тысяч мероприятий. Наиболее глобальные и значимые из них — Неделя детской книги, которую посещают семьями, Библионочь, стабильно собирающая тысячи горожан, книжный фестиваль «СКИФ», длящийся четыре дня и также привлекающий огромную армию почитателей литературы. Также мы часто привозим в Норильск популярных писателей и лауреатов различных премий, устраиваем встречи с читателями, проводим лекции и семинары. Ну а менее масштабных мероприятий и вовсе не сосчитать. Буквально вчера, 6 июня, в Пушкинском сквере прошла встреча, посвящённая дню рождения нашего классика: читали его стихи, провели конкурсы и костюмированное представление. Все эти мероприятия для нас очень важны, поскольку в том числе и благодаря им мы находим новых читателей, особенно среди детей и подростков. Традиционно в день рождения Александра Сергеевича ЦБС проводит творческие встречи — Расскажите о ближайших планах. — Сегодня библиотекам отводится особая роль, проводятся конкурсы по их модернизации. И мы также участвуем в этом процессе. Планируется, что наша библиотека семейного чтения № 3 на проезде Котульского, 15, в итоге должна стать полноценной городской. Сделаем там ремонт в соответствии с дизайн–проектом, перейдём на ежедневную, до позднего вечера, работу, увеличим штат. И, вероятнее всего, именно она встанет в авангарде всей нашей библиотечной системы. В ближайших же планах — установка памятной доски первому директору первой норильской библиотеки Константину Аптекману. 15 июня ему исполнилось бы 86 лет. Мы увековечим его имя на фасаде публичной библиотеки (Ленинский пр., 20а). Торжественная установка пройдёт 14 июня в 15.00. Пользуясь случаем, приглашаю горожан на это событие.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА и предоставлено ЦБС Норильска www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — ЦБС Норильска — это десять библиотек, расположенных во всех районах города. Одна из последних появилась в Оганере. Мы её открыли этой весной, оснастили всем необходимым, укомплектовали книгами, и жители микрорайона, где раньше библиотеки вообще не было, регулярно оставляют положительные отзывы.— Несмотря на то что до сих пор печатные книги в большом ходу, многие перестали ходить в библиотеки именно из–за новых технологий и возможностей, которые предоставляет глобальная сеть. Интернет не мог не повлиять на библиотечную систему, тем более с появлением в Норильске оптоволокна. Но поскольку в последнее время всё чаще говорят об авторском праве, в том числе и в Сети, то уже далеко не вся нужная литература свободно скачивается, и учебная — в особенности. Когда к нам обращаются за помощью, мы даём читателям возможность воспользоваться лицензионными электронными ресурсами, к примеру, Литресом.Конечно, книга вечна, но все мы понимаем: время движется вперёд, и чтобы успеть за ним, нужно развиваться вместе с информационными технологиями, осваивать всё новое. Несмотря на то что мы уже заработали авторитет, нам ещё есть куда расти.— У нас имеется более 750 тысяч экземпляров (вместе с периодическими изданиями). Комплектуемся постоянно — как получаем бюджет, сразу делаем заказы. По сравнению с материком у нас хорошее пополнение, за что нужно сказать спасибо нашему учредителю в лице муниципалитета. На закупку книг нам выделяется 3,7 миллиона рублей в год и ещё 2 миллиона — на периодику. Это достойная сумма. Согласно Федеральному закону № 44 мы обязаны давать поставщикам конкурентные возможности, поэтому основная часть закупок производится через аукцион, который проходит в июне. Остальную сумму мы расходуем в течение года, закупая всё поэтапно. У нас сильный отдел комплектования: наши специалисты изучают планы издательств, следят за литературными премиями, знают новинки и молодых талантливых авторов. Мы постоянно держим руку на пульсе, чтобы оперативно пополнять наш фонд. Кроме того, во всех пунктах выдачи мы отслеживаем так называемые «отказы», то есть случаи, когда не нашлась нужная книга. Отмечаем запросы, передаём в отдел комплектования и приобретаем искомое.— К сожалению, количество книг уменьшается. На это, безусловно, в первую очередь влияет рост цен. Тем не менее каждый год фонд обогащается примерно на 15 тысяч новых книг, а также на 10 тысяч периодических изданий. Однако нужно понимать, что библиотека — это живой организм. Периодически мы списываем книги: по ветхости, неактуальности и так далее. Нужно признать, что книжный фонд не может быть безграничным, и в этом вопросе нас как раз выручают электронные носители и интернет, о чём мы уже говорили. Благодаря этому наш фонд отвечает интересам и запросам читателей.— Сейчас штат практически на 100 процентов укомплектован. Это 126 человек — библиотекари, библиографы, специалисты по внедрению информационных систем, методический и социокультурный отделы, отдел комплектования и так далее. Отрадно, что за последние годы престиж нашей работы вновь стал расти. Например, в 1990–е было весьма непросто: многие уходили, в том числе из–за низкой зарплаты. Сейчас же всё наоборот: и зарплата подросла, и работа стала более интересной. Мы даём нашим сотрудникам возможность развиваться и творить, предлагать какие–то идеи, внедрять инновации... Я считаю, что библиотекарь должен быть универсальным специалистом. И если он — человек творческий, то ему однозначно у нас будет интересно и полезно работать.— Мы находимся в жёсткой «досуговой» конкуренции, и, тем не менее, за 2018 год у нас побывали 516 тысяч посетителей, это включая массовые мероприятия. Из них более 300 тысяч — читатели, которые пришли за книгами. А в течение дня, к примеру, только в публичную библиотеку приходят свыше 300 человек, в отдельные дни — более 500. Это примерно в два раза превышает цифры 1990–х годов. Если же говорить о пике популярности, то он был примерно 10–12 лет назад, когда в Норильске работали филиалы вузов, не обладавшие собственными библиотеками, и интернет того времени не сравнить с сегодняшним. К нам просто ломились студенты: очереди за книгами и учебными пособиями занимали с раннего утра, читальные залы были переполнены. Конечно, со временем ажиотаж спал, сейчас у нас просто стабильно высокая проходимость.— В первую очередь — своими специалистами. А ещё мы участвуем во всех крупных городских акциях, активно занимаемся проектной деятельностью. У нас много заявок, мы привлекаем внебюджетные средства благодаря участию в той же программе «Мир новых возможностей», реализуем свои идеи. За год у нас проходит около пяти тысяч мероприятий. Наиболее глобальные и значимые из них — Неделя детской книги, которую посещают семьями, Библионочь, стабильно собирающая тысячи горожан, книжный фестиваль «СКИФ», длящийся четыре дня и также привлекающий огромную армию почитателей литературы. Также мы часто привозим в Норильск популярных писателей и лауреатов различных премий, устраиваем встречи с читателями, проводим лекции и семинары. Ну а менее масштабных мероприятий и вовсе не сосчитать. Буквально вчера, 6 июня, в Пушкинском сквере прошла встреча, посвящённая дню рождения нашего классика: читали его стихи, провели конкурсы и костюмированное представление. Все эти мероприятия для нас очень важны, поскольку в том числе и благодаря им мы находим новых читателей, особенно среди детей и подростков.— Сегодня библиотекам отводится особая роль, проводятся конкурсы по их модернизации. И мы также участвуем в этом процессе. Планируется, что наша библиотека семейного чтения № 3 на проезде Котульского, 15, в итоге должна стать полноценной городской. Сделаем там ремонт в соответствии с дизайн–проектом, перейдём на ежедневную, до позднего вечера, работу, увеличим штат. И, вероятнее всего, именно она встанет в авангарде всей нашей библиотечной системы.В ближайших же планах — установка памятной доски первому директору первой норильской библиотеки Константину Аптекману. 15 июня ему исполнилось бы 86 лет. Мы увековечим его имя на фасаде публичной библиотеки (Ленинский пр., 20а). Торжественная установка пройдёт 14 июня в 15.00. Пользуясь случаем, приглашаю горожан на это событие.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















