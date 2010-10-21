[Индекс номера 82 (07.06.2019)]



От сердца к сердцу

Краски, полные жизни

В Норильске готовится выставка–продажа картин Юрия и Елены Афоновых.

Юрий Афонов Идея создания экспозиции «Картины помогают своему художнику» связана с трудной жизненной ситуацией и состоянием здоровья Юрия Афонова. Месяц назад он был госпитализирован в оганерскую больницу с инсультом, а сейчас проходит реабилитацию в Комплексном центре социального обслуживания населения в Талнахе. Юрий Афонов в 1980 году окончил Ярославское художественное училище. По направлению работал в Красноярском художественном фонде Союза художников СССР. В Норильске живёт и работает с 1993 года. Член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО. Его работы — это и графика, и пастель — хранятся в Музее Норильска и Норильской художественной галерее, галерее Svava, Русской галерее при посольстве РФ, Таймырском доме народного творчества, частных собраниях России и зарубежья. Зачастую главным «героем» его работ становится Таймыр, а также его жители и обитатели. Близка ему тема жизни аборигенов таймырского Севера. Их языческие корни, способность выживать, общение с нашим миром и миром потусторонним. Благотворительную выставку–продажу организовали родные и друзья художника при участии Музея Норильска и благотворительного фонда «Территория добра». Она пройдёт сегодня в 17 часов в норильской Арт–резиденции по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 1. Помимо картин самого Юрия Николаевича там будут представлены полотна жены и дочери художника. Средства, собранные на выставке, пойдут на восстановительное лечение Юрия Афонова.

Марина Калинина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Идея создания экспозиции «Картины помогают своему художнику» связана с трудной жизненной ситуацией и состоянием здоровья Юрия Афонова. Месяц назад он был госпитализирован в оганерскую больницу с инсультом, а сейчас проходит реабилитацию в Комплексном центре социального обслуживания населения в Талнахе.Юрий Афонов в 1980 году окончил Ярославское художественное училище. По направлению работал в Красноярском художественном фонде Союза художников СССР. В Норильске живёт и работает с 1993 года. Член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО.Его работы — это и графика, и пастель — хранятся в Музее Норильска и Норильской художественной галерее, галерее Svava, Русской галерее при посольстве РФ, Таймырском доме народного творчества, частных собраниях России и зарубежья. Зачастую главным «героем» его работ становится Таймыр, а также его жители и обитатели. Близка ему тема жизни аборигенов таймырского Севера. Их языческие корни, способность выживать, общение с нашим миром и миром потусторонним.Благотворительную выставку–продажу организовали родные и друзья художника при участии Музея Норильска и благотворительного фонда «Территория добра».Она пройдёт сегодня в 17 часов в норильской Арт–резиденции по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 1. Помимо картин самого Юрия Николаевича там будут представлены полотна жены и дочери художника. Средства, собранные на выставке, пойдут на восстановительное лечение Юрия Афонова.

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