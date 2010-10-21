[Индекс номера 82 (07.06.2019)]



Мы вас предупредили

Не верь глазам своим

В Красноярском крае действует ряд юридических фирм, заманивающих клиентов–пенсионеров через средства массовой информации пустыми обещаниями увеличить пенсию после бесплатной консультации пенсионного юриста. В итоге консультация и оформление запросов в Пенсионный фонд России влетают в копеечку — от 6 до 70 тысяч рублей.

Теперь «бесплатные юристы» нашли новый канал воздействия на пенсионеров — через сайты–подделки. В интернете появились так называемые «неофициальные сайты Пенсионного фонда России», где транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. Узнать такие сайты несложно: в большинстве случаев они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики ПФР. Таким образом, сайты–подделки мимикрируют под официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР. На самом деле всё это служит лишь прикрытием сомнительных сервисов, предоставляемых через такие ресурсы. Плохо структурированная организация сайтов–подделок и наличие большого количества рекламных баннеров сильно осложняет восприятие информации. Делается это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн–чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго, и для решения проблемы человека практически сразу просят оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где клиенту обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь стоит денег, но об этом клиенты «пенсионных юристов» узнают потом, как и о том, что обещанных выплат или прибавок в действительности не существует либо для них нет юридических оснований. Ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения. Пенсионный фонд России рекомендует жителям Красноярского края не пользоваться подобными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг. Всю официальную информацию о выплатах ПФР и их индексациях можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда ( За консультацией также можно обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства, позвонив по телефону горячей линии Отделения ПФР по Красноярскому краю (391)229–00–66 либо направив своё обращение в адрес отделения в электронном виде или по почте.

Номера телефонов для консультирования в районах и адреса органов ПФР региона можно найти на сайте ведомства в разделе «Контакты и адреса» http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/contacts/.

По материалам пресс–службы ОПФР по Красноярскому краю www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Теперь «бесплатные юристы» нашли новый канал воздействия на пенсионеров — через сайты–подделки. В интернете появились так называемые «неофициальные сайты Пенсионного фонда России», где транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. Узнать такие сайты несложно: в большинстве случаев они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики ПФР. Таким образом, сайты–подделки мимикрируют под официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.На самом деле всё это служит лишь прикрытием сомнительных сервисов, предоставляемых через такие ресурсы. Плохо структурированная организация сайтов–подделок и наличие большого количества рекламных баннеров сильно осложняет восприятие информации. Делается это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн–чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго, и для решения проблемы человека практически сразу просят оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где клиенту обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь стоит денег, но об этом клиенты «пенсионных юристов» узнают потом, как и о том, что обещанных выплат или прибавок в действительности не существует либо для них нет юридических оснований. Ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения.Пенсионный фонд России рекомендует жителям Красноярского края не пользоваться подобными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг.Всю официальную информацию о выплатах ПФР и их индексациях можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда ( www.pfrf.ru ) или воспользовавшись консультацией специалистов ведомства, в том числе через онлайн–приёмную на сайте ПФР.За консультацией также можно обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства, позвонив по телефону горячей линии Отделения ПФР по Красноярскому краю (391)229–00–66 либо направив своё обращение в адрес отделения в электронном виде или по почте.

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