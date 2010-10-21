В преддверии Дня России — праздника, который призван объединить всех жителей нашей страны, «Заполярная Правда» запускает новый проект — «Народная азбука». Мы надеемся, что с его помощью норильчане смогут ещё лучше узнать друг друга, познакомившись с историей, культурой и традициями своих земляков, принадлежащих к разным национальностям.
Одна из ключевых особенностей Норильска состоит в том, что строили его люди множества народностей. Попав на Крайний Север по разным причинам, они осели здесь, назвали этот город своим домом, а их дети стали коренными норильчанами. Сегодня в Норильске, согласно данным переписи населения 2010 года, проживают представители 77 национальностей — о наиболее многочисленных из них мы и поведаем читателям. Вместе мы вспомним о самых ярких личностях, чьи заслуги перед Норильском неоспоримы. Это металлурги, горняки, архитекторы, инженеры — оглянитесь вокруг, и вы увидите, что плодами их труда мы пользуемся и по сей день. В летопись заполярного города навсегда вписаны имена Михаила Кима, Михаила Битадзе, Владимира Терпогосова, Казбека Каргинова — ими по праву гордятся корейский, грузинский, армянский, осетинский народы...
Не забудем мы и о героях нашего времени, тех, кто сейчас радеет о благе Норильска: кормит, учит, лечит, добывает руду и плавит металл. Как следует из названия проекта, каждый народ на страницах газеты мы будем представлять в алфавитном порядке. И первыми о себе расскажут...
Азербайджанцы
|У Норильска нет национальности. Он строился руками славянских, кавказских, азиатских, прибалтийских, тюркских, северных и других этносов. И сейчас здесь живут люди 77 разных национальностей, но мы понимаем друг друга независимо от того, где наши корни, потому что все мы — норильчане.
Азербайджанцы — народ, относящийся к каспийскому типу европеоидной расы. Они составляют основное население Азербайджана и значительную часть жителей северо–западного Ирана. Традиционно проживают и на территории современных России, Грузии, Ирака, Турции. Азербайджанский язык относится к юго–западной ветви тюркских языков с сильным влиянием персидского и арабского. Верующие азербайджанцы преимущественно исповедуют ислам. В Норильске, согласно переписи населения 2010 года, проживает 5371 азербайджанец. Это третий по численности в городе народ после русских и украинцев.Элвин Керимов
В Норильске азербайджанская диаспора одна из самых многочисленных и активных. Её представители охотно участвуют в городских мероприятиях, каждый раз радуя и удивляя не только своей кухней, но и вокальными и хореографическими талантами. Герой нашей рубрики — Элвин Керимов, коренной норильчанин, к 22–м годам создавший собственный ансамбль танцев и искренне убеждённый, что дружба и взаимоуважение — залог успеха любого начинания.
– Моя семья переехала в Норильск в начале 1990–х, да так и осталась здесь. Отец — строитель, мама — воспитатель в детском саду. У меня есть старшая сестра, но сейчас она живёт в другом городе.
В нашей семье до меня не было творческих людей, а я, сколько себя помню, всегда чем–то подобным увлекался: танцами, пением, театром. Последние шесть лет активно занимаюсь хореографией — исполняю кавказские танцы. При этом я самоучка: наблюдал за другими ребятами, смотрел видеоуроки. Сперва танцевал дома, а когда понял, что добился кое–каких успехов в этом деле и мне нестыдно показать себя на публике, начал выступать на свадьбах, днях рождения и других праздниках. Вскоре вышел и на городскую сцену. Благо родители меня в этом полностью поддерживают.
Год назад я осуществил мечту — собрал свой небольшой коллектив «Страна огней». Признаюсь, это решение мне далось непросто, ведь кого–то чему–то учить — большая ответственность. И хотя у меня нет специального образования — я только планирую его получить, — обучающий процесс идёт плодотворно и интересно. Занятия проводим на базе национально–культурного центра «Заполярье», участвуем в различных праздниках. В нашем ансамбле пока занимаются в основном дети, причём разных национальностей. Мы покупаем ткани, шьём костюмы, есть у нас и музыкальные инструменты, которые используем во время выступлений.
Основной целью в работе с детьми я считаю воспитание в традициях взаимоуважения и дружбы. Уверен, что танцы, как и любое другое творчество, искореняют вражду между людьми. Не исключено, что нашу межнациональную дружбу мы разовьём до международного уровня: хотим съездить с небольшими гастролями в Азербайджан, где у нас много друзей и где мы сможем многому научиться.
Танцы для меня не только любимое увлечение и возможность самовыразиться, но и дань уважения культуре и традициям моего народа. Печально, когда люди, а в особенности молодёжь, забывают родной язык и историю предков. А ещё я всегда говорю своим друзьям: «Неважно, чем именно вы увлекаетесь: танцами, спортом, кулинарией или чем–то ещё. Главное — вкладывайте в это всю душу, и только тогда у вас всё получится». Я искренне люблю танцевать и хочу добиться в этом направлении больших высот, но также прекрасно понимаю: неизвестно, как сложится жизнь. Поэтому параллельно учусь в НГИИ на инженера–строителя — пошёл по стопам родных.
Я уже говорил, что в нашей семье я — единственный, кто решил посвятить себя творчеству. Впрочем, теперь это не совсем так. Недавно мой отец увлёкся поэзией — пишет стихи на азербайджанском языке, планирует перевести их на русский и издать книгу. Не знаю, что именно его подтолкнуло к этому, но я рад, что любовь к прекрасному крепнет в нашей семье.
Останусь ли я жить и работать в Норильске? Мне уже поступило заманчивое предложение из Москвы стать участником одного из лучших в стране азербайджанских ансамблей. Но пока я не готов расстаться с городом, где родился и занимаюсь любимым делом. Норильск дал мне многое, и я хочу ответить ему тем же.Наши людиНариман Эюб оглы Вахабов
, уроженец Баку, сын репрессированного нефтяника. В 1943 году несовершеннолетнего студента тоже арестовали, срок заключения отправили отбывать в Норильлаг. Он работал в БОФстрое и Металлургстрое диспетчером, мастером, прорабом. Возглавлял цех подсобного хозяйства управления капитального строительства комбината. С 1965 по 1976 год руководил управлением подсобных предприятий управления строительства НГМК.
• Нариман Вахабов внёс большой вклад в развитие производства местных стройматериалов.
• С 1950–х по 1970–е годы был бессменным — до самой своей смерти — лидером азербайджанской диаспоры в Норильске.
• Об отношении Вахабова к подчинённым и к людям вообще в Норильске ходили легенды: он всем и всегда старался помочь.Меджид Байрам оглы Абдуллаев
родился в азербайджанской деревне, в семье, где воспитывались девять детей. Выучился в профтехучилище на сварщика и в 16 лет пошёл работать в геологоразведку: искал медную руду, золото, мрамор, стал буровым мастером. После армии Меджид Байрам оглы завербовался на работу в Норильский горно–металлургический комбинат и поехал на Север. Работать пошёл на никелевый завод, стал бригадиром на электролизных ваннах. Вслед за ним в цех электролиза никеля пришли работать и четверо его братьев.
• Меджид Абдуллаев работал на никелевом заводе до 2016 года — без нескольких недель 43 года. Столько в ЦЭНе на момент закрытия не проработал ни один его коллега.
• За самоотверженный труд электролизник был удостоен звания «Заслуженный металлург России».
• Из рук губернатора Красноярского края Александра Лебедя получил почётную грамоту Министерства экономики РФ.Магомед Машалла оглы Искендеров
, сын колхозника–комбайнёра, машину выучился водить, ещё когда учился в школе. В Норильск приехал в 1981 году, устроился в ЦАТК. Всю жизнь прожил на Севере, стал норильчанином.
• Тракторист «Норильск-промтранспорта» не раз вытаскивал застрявшие автомобили, расчищал подъездные пути, спасал на дорогах попавших в беду.
• Магомед Искендеров — заслуженный работник «Норильскпромтранспорта», ветеран труда России, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
• Имеет благодарность от Министерства промышленности и торговли РФ.
Михаил Туаев, Светлана ГунинаФото Ирины ЯРИНСКОЙ, Николая ЩИПКО, Дениса КОЖЕВНИКОВА и предоставлено Элвином Керимовымwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Проект реализуется в партнёрстве с управлением административной практики администрации Норильска и при поддержке Музея Норильска, городского архива и ЗФ «Норникеля».