[Индекс номера 83 (11.06.2019)]



Люди с большой буквы

В преддверии Дня России — праздника, который призван объединить всех жителей нашей страны, «Заполярная Правда» запускает новый проект — «Народная азбука». Мы надеемся, что с его помощью норильчане смогут ещё лучше узнать друг друга, познакомившись с историей, культурой и традициями своих земляков, принадлежащих к разным национальностям.

Одна из ключевых особенностей Норильска состоит в том, что строили его люди множества народностей. Попав на Крайний Север по разным причинам, они осели здесь, назвали этот город своим домом, а их дети стали коренными норильчанами. Сегодня в Норильске, согласно данным переписи населения 2010 года, проживают представители 77 национальностей — о наиболее многочисленных из них мы и поведаем читателям. Вместе мы вспомним о самых ярких личностях, чьи заслуги перед Норильском неоспоримы. Это металлурги, горняки, архитекторы, инженеры — оглянитесь вокруг, и вы увидите, что плодами их труда мы пользуемся и по сей день. В летопись заполярного города навсегда вписаны имена Михаила Кима, Михаила Битадзе, Владимира Терпогосова, Казбека Каргинова — ими по праву гордятся корейский, грузинский, армянский, осетинский народы... Не забудем мы и о героях нашего времени, тех, кто сейчас радеет о благе Норильска: кормит, учит, лечит, добывает руду и плавит металл. Как следует из названия проекта, каждый народ на страницах газеты мы будем представлять в алфавитном порядке. И первыми о себе расскажут... У Норильска нет национальности. Он строился руками славянских, кавказских, азиатских, прибалтийских, тюркских, северных и других этносов. И сейчас здесь живут люди 77 разных национальностей, но мы понимаем друг друга независимо от того, где наши корни, потому что все мы — норильчане. Азербайджанцы Азербайджанцы — народ, относящийся к каспийскому типу европеоидной расы. Они составляют основное население Азербайджана и значительную часть жителей северо–западного Ирана. Традиционно проживают и на территории современных России, Грузии, Ирака, Турции. Азербайджанский язык относится к юго–западной ветви тюркских языков с сильным влиянием персидского и арабского. Верующие азербайджанцы преимущественно исповедуют ислам. В Норильске, согласно переписи населения 2010 года, проживает 5371 азербайджанец. Это третий по численности в городе народ после русских и украинцев. Элвин Керимов В Норильске азербайджанская диаспора одна из самых многочисленных и активных. Её представители охотно участвуют в городских мероприятиях, каждый раз радуя и удивляя не только своей кухней, но и вокальными и хореографическими талантами. Герой нашей рубрики — Элвин Керимов, коренной норильчанин, к 22–м годам создавший собственный ансамбль танцев и искренне убеждённый, что дружба и взаимоуважение — залог успеха любого начинания. – Моя семья переехала в Норильск в начале 1990–х, да так и осталась здесь. Отец — строитель, мама — воспитатель в детском саду. У меня есть старшая сестра, но сейчас она живёт в другом городе. В нашей семье до меня не было творческих людей, а я, сколько себя помню, всегда чем–то подобным увлекался: танцами, пением, театром. Последние шесть лет активно занимаюсь хореографией — исполняю кавказские танцы. При этом я самоучка: наблюдал за другими ребятами, смотрел видеоуроки. Сперва танцевал дома, а когда понял, что добился кое–каких успехов в этом деле и мне нестыдно показать себя на публике, начал выступать на свадьбах, днях рождения и других праздниках. Вскоре вышел и на городскую сцену. Благо родители меня в этом полностью поддерживают. Год назад я осуществил мечту — собрал свой небольшой коллектив «Страна огней». Признаюсь, это решение мне далось непросто, ведь кого–то чему–то учить — большая ответственность. И хотя у меня нет специального образования — я только планирую его получить, — обучающий процесс идёт плодотворно и интересно. Занятия проводим на базе национально–культурного центра «Заполярье», участвуем в различных праздниках. В нашем ансамбле пока занимаются в основном дети, причём разных национальностей. Мы покупаем ткани, шьём костюмы, есть у нас и музыкальные инструменты, которые используем во время выступлений. Основной целью в работе с детьми я считаю воспитание в традициях взаимоуважения и дружбы. Уверен, что танцы, как и любое другое творчество, искореняют вражду между людьми. Не исключено, что нашу межнациональную дружбу мы разовьём до международного уровня: хотим съездить с небольшими гастролями в Азербайджан, где у нас много друзей и где мы сможем многому научиться. Танцы для меня не только любимое увлечение и возможность самовыразиться, но и дань уважения культуре и традициям моего народа. Печально, когда люди, а в особенности молодёжь, забывают родной язык и историю предков. А ещё я всегда говорю своим друзьям: «Неважно, чем именно вы увлекаетесь: танцами, спортом, кулинарией или чем–то ещё. Главное — вкладывайте в это всю душу, и только тогда у вас всё получится». Я искренне люблю танцевать и хочу добиться в этом направлении больших высот, но также прекрасно понимаю: неизвестно, как сложится жизнь. Поэтому параллельно учусь в НГИИ на инженера–строителя — пошёл по стопам родных. Я уже говорил, что в нашей семье я — единственный, кто решил посвятить себя творчеству. Впрочем, теперь это не совсем так. Недавно мой отец увлёкся поэзией — пишет стихи на азербайджанском языке, планирует перевести их на русский и издать книгу. Не знаю, что именно его подтолкнуло к этому, но я рад, что любовь к прекрасному крепнет в нашей семье. Останусь ли я жить и работать в Норильске? Мне уже поступило заманчивое предложение из Москвы стать участником одного из лучших в стране азербайджанских ансамблей. Но пока я не готов расстаться с городом, где родился и занимаюсь любимым делом. Норильск дал мне многое, и я хочу ответить ему тем же. Наши люди Нариман Эюб оглы Вахабов, уроженец Баку, сын репрессированного нефтяника. В 1943 году несовершеннолетнего студента тоже арестовали, срок заключения отправили отбывать в Норильлаг. Он работал в БОФстрое и Металлургстрое диспетчером, мастером, прорабом. Возглавлял цех подсобного хозяйства управления капитального строительства комбината. С 1965 по 1976 год руководил управлением подсобных предприятий управления строительства НГМК. • Нариман Вахабов внёс большой вклад в развитие производства местных стройматериалов. • С 1950–х по 1970–е годы был бессменным — до самой своей смерти — лидером азербайджанской диаспоры в Норильске. • Об отношении Вахабова к подчинённым и к людям вообще в Норильске ходили легенды: он всем и всегда старался помочь. Меджид Байрам оглы Абдуллаев родился в азербайджанской деревне, в семье, где воспитывались девять детей. Выучился в профтехучилище на сварщика и в 16 лет пошёл работать в геологоразведку: искал медную руду, золото, мрамор, стал буровым мастером. После армии Меджид Байрам оглы завербовался на работу в Норильский горно–металлургический комбинат и поехал на Север. Работать пошёл на никелевый завод, стал бригадиром на электролизных ваннах. Вслед за ним в цех электролиза никеля пришли работать и четверо его братьев. • Меджид Абдуллаев работал на никелевом заводе до 2016 года — без нескольких недель 43 года. Столько в ЦЭНе на момент закрытия не проработал ни один его коллега. • За самоотверженный труд электролизник был удостоен звания «Заслуженный металлург России». • Из рук губернатора Красноярского края Александра Лебедя получил почётную грамоту Министерства экономики РФ. Магомед Машалла оглы Искендеров, сын колхозника–комбайнёра, машину выучился водить, ещё когда учился в школе. В Норильск приехал в 1981 году, устроился в ЦАТК. Всю жизнь прожил на Севере, стал норильчанином. • Тракторист «Норильск-промтранспорта» не раз вытаскивал застрявшие автомобили, расчищал подъездные пути, спасал на дорогах попавших в беду. • Магомед Искендеров — заслуженный работник «Норильскпромтранспорта», ветеран труда России, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. • Имеет благодарность от Министерства промышленности и торговли РФ.

Проект реализуется в партнёрстве с управлением административной практики администрации Норильска и при поддержке Музея Норильска, городского архива и ЗФ «Норникеля».

Михаил Туаев, Светлана Гунина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ, Николая ЩИПКО, Дениса КОЖЕВНИКОВА и предоставлено Элвином Керимовым www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Одна из ключевых особенностей Норильска состоит в том, что строили его люди множества народностей. Попав на Крайний Север по разным причинам, они осели здесь, назвали этот город своим домом, а их дети стали коренными норильчанами. Сегодня в Норильске, согласно данным переписи населения 2010 года, проживают представители 77 национальностей — о наиболее многочисленных из них мы и поведаем читателям. Вместе мы вспомним о самых ярких личностях, чьи заслуги перед Норильском неоспоримы. Это металлурги, горняки, архитекторы, инженеры — оглянитесь вокруг, и вы увидите, что плодами их труда мы пользуемся и по сей день. В летопись заполярного города навсегда вписаны имена Михаила Кима, Михаила Битадзе, Владимира Терпогосова, Казбека Каргинова — ими по праву гордятся корейский, грузинский, армянский, осетинский народы...Не забудем мы и о героях нашего времени, тех, кто сейчас радеет о благе Норильска: кормит, учит, лечит, добывает руду и плавит металл. Как следует из названия проекта, каждый народ на страницах газеты мы будем представлять в алфавитном порядке. И первыми о себе расскажут...Азербайджанцы — народ, относящийся к каспийскому типу европеоидной расы. Они составляют основное население Азербайджана и значительную часть жителей северо–западного Ирана. Традиционно проживают и на территории современных России, Грузии, Ирака, Турции. Азербайджанский язык относится к юго–западной ветви тюркских языков с сильным влиянием персидского и арабского. Верующие азербайджанцы преимущественно исповедуют ислам. В Норильске, согласно переписи населения 2010 года, проживает 5371 азербайджанец. Это третий по численности в городе народ после русских и украинцев.В Норильске азербайджанская диаспора одна из самых многочисленных и активных. Её представители охотно участвуют в городских мероприятиях, каждый раз радуя и удивляя не только своей кухней, но и вокальными и хореографическими талантами. Герой нашей рубрики — Элвин Керимов, коренной норильчанин, к 22–м годам создавший собственный ансамбль танцев и искренне убеждённый, что дружба и взаимоуважение — залог успеха любого начинания.– Моя семья переехала в Норильск в начале 1990–х, да так и осталась здесь. Отец — строитель, мама — воспитатель в детском саду. У меня есть старшая сестра, но сейчас она живёт в другом городе.В нашей семье до меня не было творческих людей, а я, сколько себя помню, всегда чем–то подобным увлекался: танцами, пением, театром. Последние шесть лет активно занимаюсь хореографией — исполняю кавказские танцы. При этом я самоучка: наблюдал за другими ребятами, смотрел видеоуроки. Сперва танцевал дома, а когда понял, что добился кое–каких успехов в этом деле и мне нестыдно показать себя на публике, начал выступать на свадьбах, днях рождения и других праздниках. Вскоре вышел и на городскую сцену. Благо родители меня в этом полностью поддерживают.Год назад я осуществил мечту — собрал свой небольшой коллектив «Страна огней». Признаюсь, это решение мне далось непросто, ведь кого–то чему–то учить — большая ответственность. И хотя у меня нет специального образования — я только планирую его получить, — обучающий процесс идёт плодотворно и интересно. Занятия проводим на базе национально–культурного центра «Заполярье», участвуем в различных праздниках. В нашем ансамбле пока занимаются в основном дети, причём разных национальностей. Мы покупаем ткани, шьём костюмы, есть у нас и музыкальные инструменты, которые используем во время выступлений.Основной целью в работе с детьми я считаю воспитание в традициях взаимоуважения и дружбы. Уверен, что танцы, как и любое другое творчество, искореняют вражду между людьми. Не исключено, что нашу межнациональную дружбу мы разовьём до международного уровня: хотим съездить с небольшими гастролями в Азербайджан, где у нас много друзей и где мы сможем многому научиться.Танцы для меня не только любимое увлечение и возможность самовыразиться, но и дань уважения культуре и традициям моего народа. Печально, когда люди, а в особенности молодёжь, забывают родной язык и историю предков. А ещё я всегда говорю своим друзьям: «Неважно, чем именно вы увлекаетесь: танцами, спортом, кулинарией или чем–то ещё. Главное — вкладывайте в это всю душу, и только тогда у вас всё получится». Я искренне люблю танцевать и хочу добиться в этом направлении больших высот, но также прекрасно понимаю: неизвестно, как сложится жизнь. Поэтому параллельно учусь в НГИИ на инженера–строителя — пошёл по стопам родных.Я уже говорил, что в нашей семье я — единственный, кто решил посвятить себя творчеству. Впрочем, теперь это не совсем так. Недавно мой отец увлёкся поэзией — пишет стихи на азербайджанском языке, планирует перевести их на русский и издать книгу. Не знаю, что именно его подтолкнуло к этому, но я рад, что любовь к прекрасному крепнет в нашей семье.Останусь ли я жить и работать в Норильске? Мне уже поступило заманчивое предложение из Москвы стать участником одного из лучших в стране азербайджанских ансамблей. Но пока я не готов расстаться с городом, где родился и занимаюсь любимым делом. Норильск дал мне многое, и я хочу ответить ему тем же., уроженец Баку, сын репрессированного нефтяника. В 1943 году несовершеннолетнего студента тоже арестовали, срок заключения отправили отбывать в Норильлаг. Он работал в БОФстрое и Металлургстрое диспетчером, мастером, прорабом. Возглавлял цех подсобного хозяйства управления капитального строительства комбината. С 1965 по 1976 год руководил управлением подсобных предприятий управления строительства НГМК.• Нариман Вахабов внёс большой вклад в развитие производства местных стройматериалов.• С 1950–х по 1970–е годы был бессменным — до самой своей смерти — лидером азербайджанской диаспоры в Норильске.• Об отношении Вахабова к подчинённым и к людям вообще в Норильске ходили легенды: он всем и всегда старался помочь.родился в азербайджанской деревне, в семье, где воспитывались девять детей. Выучился в профтехучилище на сварщика и в 16 лет пошёл работать в геологоразведку: искал медную руду, золото, мрамор, стал буровым мастером. После армии Меджид Байрам оглы завербовался на работу в Норильский горно–металлургический комбинат и поехал на Север. Работать пошёл на никелевый завод, стал бригадиром на электролизных ваннах. Вслед за ним в цех электролиза никеля пришли работать и четверо его братьев.• Меджид Абдуллаев работал на никелевом заводе до 2016 года — без нескольких недель 43 года. Столько в ЦЭНе на момент закрытия не проработал ни один его коллега.• За самоотверженный труд электролизник был удостоен звания «Заслуженный металлург России».• Из рук губернатора Красноярского края Александра Лебедя получил почётную грамоту Министерства экономики РФ., сын колхозника–комбайнёра, машину выучился водить, ещё когда учился в школе. В Норильск приехал в 1981 году, устроился в ЦАТК. Всю жизнь прожил на Севере, стал норильчанином.• Тракторист «Норильск-промтранспорта» не раз вытаскивал застрявшие автомобили, расчищал подъездные пути, спасал на дорогах попавших в беду.• Магомед Искендеров — заслуженный работник «Норильскпромтранспорта», ветеран труда России, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.• Имеет благодарность от Министерства промышленности и торговли РФ.

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