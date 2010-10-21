Завтра, в День России, норильчан ждёт большая праздничная программа: концерты, акции, конкурсы, игры, шоу, дискотеки. Причём отметить день рождения страны можно будет как в Центральном районе, так и в Кайеркане и Талнахе.
Норильск
|Россия – это мы
Местом встречи в Норильске традиционно назначена Комсомольская площадь. Как и в прошлые годы, предваряет народные гулянья шествие трудовых отрядов школьников. Колонны тошевцев — 58 отрядов — стартуют в 13.30 от Ленинского проспекта, 45а, и к 14 часам финишируют на Комсомольской площади. Здесь состоится торжественное открытие нового, 49–го, трудового сезона. Напомним, в этом году в ТОШ будут работать 805 подростков старше 14 лет. К своим обязанностям ребята приступят 17 июня.
В 14.30 начнётся концертная программа «С днём рождения, страна!», посвящённая Дню России: перед норильчанами выступят творческие коллективы города: вокальная студия Voices, ансамбли «Шкода», «Болеро» и «Фристайл» Городского центра культуры, «Хореографическая мастерская» Норильского колледжа искусств и фольклорный ансамбль «Терек». Также запланированы дефиле национальных костюмов народов России, традиционные русские забавы для самых маленьких и конкурсы, победители которых получат в качестве призов уникальные сувениры, специально изготовленные ко Дню России.
На площади перед Дворцом культуры развернутся выставка спецсредств силовых структур и фотозона байк–клуба «Ночные волки».
В 16.30 представители норильского отделения «Русские мотоциклисты» и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» устроят байк–шоу, а в 17.30 на сцену выйдут норильские музыканты — рок–группы Fancy Friend, City–A, «Нет Идей» и «Негатив».
К слову, в этот день можно совместить приятное с полезным. Например, Музей Норильска проводит 12 июня день открытых дверей. Вы можете не только познакомиться с его экспозициями, но и принять участие в патриотической квест–игре, которая начнётся в 11.00.Талнах
Праздник в Талнахе пройдёт на площади Горняков. В 14.30 здесь стартует акция «Моя Россия»: её участники расскажут о любви к своей малой родине.
С 14.30 до 16.00 на площади будут работать интерактивные площадки. Пройдут конкурс рисунков на асфальте, тематические конкурсы «Мы — будущее России!» и «Игры нашего двора».
В 15.00 начнётся праздничная программа «Моя гордость — Россия!» с песнями и танцами в исполнении творческих коллективов Норильска. Детям и взрослым предложат сыграть в «Города России» и «Праздничный оркестр», а также присоединиться к массовому танцу «Я люблю тебя, Россия!».
В 16.00 пройдёт молодёжная акция «Мы за здоровый образ жизни»: все желающие смогут поучаствовать в тематической викторине «ЗОЖ» и с лозунгом «Жить без этого можно — забей!» публично отказаться от вредных привычек. А в 16.30 DJ Vadim Flatra приглашает всех, кто молод душой, на зажигательную дискотеку «Вперёд, Россия!».
Кроме этого, для жителей и гостей рудной столицы будут организованы обзорные автобусные экскурсии по памятным местам Талнаха.Кайеркан
В Кайеркане праздничные мероприятия пройдут на площади у КДЦ «Юбилейный». В 14.00 стартует детская интерактивная программа «Чтобы солнышко светило», а в 14.30 — праздничный концерт «Я люблю Россию!». В нём примут участие национально–культурные объединения города, народный ансамбль танца «Оганер», коллектив ложкарей «Норильчаночка», творческое объединение «Сцена и Я», вокальная группа «Свои», участники всероссийской общественно–политической организации «Молодая гвардия». Хореографическую композицию представят ребята из 37–й школы.
В 15.30 подведут итоги традиционного конкурса «Русский каравай», а его участники предложат гостям праздника отведать свою выпечку.
В течение всей программы на площади будет работать фотозона «Русская горница». Сотрудники филиала библиотеки № 8 проведут познавательную викторину «От Руси до России». А завершит праздник дискотека «Русская удаль».
Кроме того, КДЦ «Юбилейный» приглашает жителей и гостей района посетить персональную выставку педагога дополнительного образования Натальи Колесник «Кукла Берегиня». Елена КлыковаФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда