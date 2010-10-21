[Индекс номера 83 (11.06.2019)]



Эхо праздника

По зову сердца

8 июня отметили свой профессиональный праздник люди одной из самых милосердных профессий — социальные работники. На торжественном вечере лучшим из них были вручены благодарственные письма и почётные грамоты от министерства социальной политики Красноярского края и главы Норильска.

Сегодня в социальной сфере Норильска трудится 447 человек, чья помощь, доброта и милосердие так необходимы всем нам Вот уже на протяжении 19 лет, с момента подписания в 2000 году президентского Указа «О Дне социального работника», в России отмечается этот профессиональный праздник. Кстати, его дата была выбрана не случайно. Три столетия назад, 8 июня 1701 года, Петр I подписал Указ, положивший начало государственной системе социальной защиты в России: «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По Указу «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». И сегодня День соцработника — это праздник сотрудников реабилитационных центров, приютов, домов престарелых, собесов, а также медиков, психологов, правоведов, то есть всех тех, кто спешит на помощь людям, оказывает поддержку попавшим в трудную жизненную ситуацию, обездоленным и нуждающимся в опеке и защите. Поздравляя лучших работников на сцене Городского центра культуры, заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелёва отметила: — В своей работе вы часто слышите слова «трудная жизненная ситуация». Для кого–то это просто привычный термин, для вас это трудная жизненная история. Круг задач, с которыми вы ежедневно сталкиваетесь, очень широк и разнообразен. Помощь другим людям — это не специальность, а, скорее, внутренняя потребность, призвание души. Существует расхожее мнение, что социальная сфера — один из тех столпов, на котором держится государство, и чем выше уровень социальной защиты населения, тем более преуспевающим становится общество в целом. И, наверное, это правильно: насколько мы милосердны к другим, настолько мы можем считать себя цивилизованными людьми. Защита и опека Для соцзащиты и опеки норильчан ещё в 1953 году на сессии городского Совета был создан Норильский отдел социального обеспечения, который в 1992 году реорганизовали в управление социальной защиты населения. Сегодня в этой сфере трудятся 447 человек: в управлении соцполитики администрации Норильска, в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН), в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», в центре социальной помощи семье и детям «Норильский». В структуре ведомства есть не только отделы соцзащиты и центры соцобслуживания, но и отделения надомного и стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов, а также служба срочной социальной помощи. С 2001 года работает отдел по выплате жилищных субсидий. Душа обязана трудиться По–разному приходят люди в эту профессию. Например, бывший полицейский, а ныне майор в отставке Николай Михалков работает с детьми. Начинал в инспекции по делам несовершеннолетних, а сегодня по зову продолжает трудиться инструктором по физкультуре в социальном приюте для детей и подростков КЦСОН. – Я уже десять лет здесь: как в отставку вышел, так меня и пригласили в Центр. С детьми всегда было непросто, главное — любовь и терпение, тогда и отдача будет, – рассказывает наш герой. – Ребятишки очень благодарный и чуткий народ, фальшь за версту чуют. Мой наставник в милиции, подполковник Лидия Алфименко учила меня, тогда молодого и неопытного, что нет плохих детей, есть те, кому не повезло со взрослыми. За добросовестный труд на торжественном вечере Николаю Васильевичу было вручено благодарственное письмо главы Норильска, а он, в свою очередь, пожелал своим коллегам терпения и сострадания. От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социальных работников во многом зависит благополучие норильчан. Главный специалист отдела нормативно–правовой и претензионно–исковой работы, юрист Наталья Басюк трудится в управлении соцзащиты с 2008 года. В её компетенции – составление договоров–контрактов, работа с нормативными актами, представительство и защита в суде интересов управления и его подопечных. А ещё Наталья поёт на концертах «Планёрки» и участвует в городских слётах туристов. Больше всего она любит исполнять народные песни, а самая любимая: «Под окном черёмуха колышется». – Моя работа хоть подчас и сложна, но зато она очень интересная и нужная, – делится она. – Как юрист я обязана уметь критически мыслить в любой ситуации, оставаться собранной и хладнокровной, но при этом как соцработник — быть сочувствующей и небезучастной. Каждый день нам приходится сталкиваться с самыми разными людьми, к каждому необходимо найти подход, определить пути решения проблемы, а иногда просто утешить, подбодрить. Это тоже очень важно. И сегодня я, поздравляя коллег, желаю каждому огромной выдержки и силы воли. За неравнодушие, ответственность и добросовестность Наталья Басюк была отмечена почётной грамотой министерства социальной политики Красноярского края. Уметь работать в команде и в то же время принимать решения самостоятельно, обладать знаниями в психологии и разбираться в законодательстве необходимо и ведущему специалисту отдела по приёму документов на оказание социальных услуг Ольге Яцьковой. И Ольга Сергеевна хорошо знакома со всеми нюансами и хитросплетениями своей профессии, так что неслучайно её заслуги отмечены благодарственным письмом министерства соцполитики Красноярского края: – Я в управлении с 2004 года. Могу точно сказать: те, кто не полюбил эту работу, у нас не задерживаются. Остаются только те, кто считает главным в жизни приходить на помощь другим, – говорит она. – Нам очень нужны добрые, внимательные профессионалы, но советую, перед тем как выбрать этот путь, хорошо подумать — способны ли вы осилить его. «Наш» человек должен быть и целеустремлённым, и психоустойчивым, и коммуникабельным. Мы помогаем самым незащищённым: малоимущим, многодетным семьям, пожилым людям, которые не могут себя обслуживать. И в этот праздник и в каждый день я желаю всем тепла и доброты, радости и любви.

Лариса Стецевич Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вот уже на протяжении 19 лет, с момента подписания в 2000 году президентского Указа «О Дне социального работника», в России отмечается этот профессиональный праздник. Кстати, его дата была выбрана не случайно. Три столетия назад, 8 июня 1701 года, Петр I подписал Указ, положивший начало государственной системе социальной защиты в России: «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По Указу «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». И сегодня День соцработника — это праздник сотрудников реабилитационных центров, приютов, домов престарелых, собесов, а также медиков, психологов, правоведов, то есть всех тех, кто спешит на помощь людям, оказывает поддержку попавшим в трудную жизненную ситуацию, обездоленным и нуждающимся в опеке и защите.Поздравляя лучших работников на сцене Городского центра культуры, заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелёва отметила:— В своей работе вы часто слышите слова «трудная жизненная ситуация». Для кого–то это просто привычный термин, для вас это трудная жизненная история. Круг задач, с которыми вы ежедневно сталкиваетесь, очень широк и разнообразен. Помощь другим людям — это не специальность, а, скорее, внутренняя потребность, призвание души. Существует расхожее мнение, что социальная сфера — один из тех столпов, на котором держится государство, и чем выше уровень социальной защиты населения, тем более преуспевающим становится общество в целом. И, наверное, это правильно: насколько мы милосердны к другим, настолько мы можем считать себя цивилизованными людьми.Для соцзащиты и опеки норильчан ещё в 1953 году на сессии городского Совета был создан Норильский отдел социального обеспечения, который в 1992 году реорганизовали в управление социальной защиты населения. Сегодня в этой сфере трудятся 447 человек: в управлении соцполитики администрации Норильска, в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН), в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», в центре социальной помощи семье и детям «Норильский». В структуре ведомства есть не только отделы соцзащиты и центры соцобслуживания, но и отделения надомного и стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов, а также служба срочной социальной помощи. С 2001 года работает отдел по выплате жилищных субсидий.По–разному приходят люди в эту профессию. Например, бывший полицейский, а ныне майор в отставке Николай Михалков работает с детьми. Начинал в инспекции по делам несовершеннолетних, а сегодня по зову продолжает трудиться инструктором по физкультуре в социальном приюте для детей и подростков КЦСОН.– Я уже десять лет здесь: как в отставку вышел, так меня и пригласили в Центр. С детьми всегда было непросто, главное — любовь и терпение, тогда и отдача будет, – рассказывает наш герой. – Ребятишки очень благодарный и чуткий народ, фальшь за версту чуют. Мой наставник в милиции, подполковник Лидия Алфименко учила меня, тогда молодого и неопытного, что нет плохих детей, есть те, кому не повезло со взрослыми.За добросовестный труд на торжественном вечере Николаю Васильевичу было вручено благодарственное письмо главы Норильска, а он, в свою очередь, пожелал своим коллегам терпения и сострадания.От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социальных работников во многом зависит благополучие норильчан. Главный специалист отдела нормативно–правовой и претензионно–исковой работы, юрист Наталья Басюк трудится в управлении соцзащиты с 2008 года. В её компетенции – составление договоров–контрактов, работа с нормативными актами, представительство и защита в суде интересов управления и его подопечных. А ещё Наталья поёт на концертах «Планёрки» и участвует в городских слётах туристов. Больше всего она любит исполнять народные песни, а самая любимая: «Под окном черёмуха колышется».– Моя работа хоть подчас и сложна, но зато она очень интересная и нужная, – делится она. – Как юрист я обязана уметь критически мыслить в любой ситуации, оставаться собранной и хладнокровной, но при этом как соцработник — быть сочувствующей и небезучастной. Каждый день нам приходится сталкиваться с самыми разными людьми, к каждому необходимо найти подход, определить пути решения проблемы, а иногда просто утешить, подбодрить. Это тоже очень важно. И сегодня я, поздравляя коллег, желаю каждому огромной выдержки и силы воли.За неравнодушие, ответственность и добросовестность Наталья Басюк была отмечена почётной грамотой министерства социальной политики Красноярского края.Уметь работать в команде и в то же время принимать решения самостоятельно, обладать знаниями в психологии и разбираться в законодательстве необходимо и ведущему специалисту отдела по приёму документов на оказание социальных услуг Ольге Яцьковой. И Ольга Сергеевна хорошо знакома со всеми нюансами и хитросплетениями своей профессии, так что неслучайно её заслуги отмечены благодарственным письмом министерства соцполитики Красноярского края:– Я в управлении с 2004 года. Могу точно сказать: те, кто не полюбил эту работу, у нас не задерживаются. Остаются только те, кто считает главным в жизни приходить на помощь другим, – говорит она. – Нам очень нужны добрые, внимательные профессионалы, но советую, перед тем как выбрать этот путь, хорошо подумать — способны ли вы осилить его. «Наш» человек должен быть и целеустремлённым, и психоустойчивым, и коммуникабельным. Мы помогаем самым незащищённым: малоимущим, многодетным семьям, пожилым людям, которые не могут себя обслуживать. И в этот праздник и в каждый день я желаю всем тепла и доброты, радости и любви.

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