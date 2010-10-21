[Индекс номера 83 (11.06.2019)]



Хранители истории

От Ленинграда до Берлина

Проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков, сегодняшних норильских школьников. В этот раз речь пойдёт об освобождении Европы.

Освобождение В декабре 1943 года Сталин поставил вопрос о проведении ряда военных наступательных кампаний в 1944 году. Достаточные людские и материально–технические резервы, превосходство над противником, выгодное расположение войск впервые позволяли Красной Армии провести крупные операции не на одном–двух направлениях, а последовательно на всём фронте. К началу 1944 года в действующей армии СССР насчитывалось 6 млн 736 тысяч человек, 97 690 орудий и минометов, 5628 танков и самоходно–артиллерийских установок, 8818 боевых самолётов. В этом году противнику было нанесено 10 ударов, которые историки назвали «победными ударами Сталина». 1. Ленинградско–Новгородская стратегическая наступательная операция войск Ленинградского, Волховского, 2–го Прибалтийского фронтов и Балтийского флота. Красная Армия очистила от противника значительную часть Ленинградской области, освободила Калининскую, вступила на земли Эстонии. 2. Корсунь–Шевченковская наступательная операция войск 1–го и 2–го Украинских фронтов. В рамках операции в феврале–марте была освобождена правобережная Украина. 3. Крымская наступательная операция войск 4–го Украинского фронта и отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом. В апреле–мае были освобождены Одесса, Севастополь и Крым. 4. Выборгско–Петрозаводская наступательная операция войск Ленинградского и Карельского фронтов. В июле была освобождена значительная часть Карелии, что привело к выходу Финляндии из войны. 5. Белорусская наступательная операция войск 1, 2, 3–го Белорусских, 1–го Прибалтийского фронтов. В результате была уничтожена одна из наиболее сильных вражеских группировок — «Центр». Эта операция проходила с 23 июня по 29 августа. «Большего кризиса, чем мы имели на востоке, представить себе нельзя», — говорил Гитлер. 6. Висло–Сандомирская наступательная операция войск 1–го Украинского фронта. Советские войска разгромили группу армий «Северная Украина» в районе Броды–Львов и образовали за Вислой, западнее Сандомира, крепкий плацдарм. В ходе проведённой операции в июле–августе появилась возможность для изгнания немцев из Чехословакии и Румынии. 7. Яссо–Кишинёвская наступательная операция войск 2–го и 3–го Украинских фронтов. Были разгромлены немецко–румынские войска в районе Кишинёв–Яссы, ликвидированы 22 вражеские дивизии. Молдова была освобождена, Румыния и Болгария капитулировали. Потеря Плоештинского нефтяного района стала, с экономической точки зрения, тяжёлым ударом для Германии. Эта операция проходила в августе. 8. Прибалтийская наступательная операция войск Ленинградского, 1, 2, 3–го Прибалтийских фронтов. Советские войска в сентябре–октябре освободили Эстонию и большую часть Латвии. 9. Будапештская наступательная операция войск 2–го и 3–го Украинских фронтов — октябрь–декабрь. В результате Германия фактически лишилась своего последнего союзника — Венгрии. 10. Петсамо–Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта. Советская армия нанесла поражение немцам в районе Петсамо (Печенги) и изгнала фашистов из Заполярья. В результате военных операций 1944 года государственная граница СССР, вероломно нарушенная Германией в 1941 году, была восстановлена на всём протяжении от Баренцева моря до Чёрного. Гитлеровцы были изгнаны из Румынии, Болгарии, со значительной части Польши и Венгрии. Красная Армия вступила на территорию Чехословакии и во взаимодействии с народно–освободительной армией Югославии очистила восточные районы этой страны.

Мой прадедушка – герой Алексей Самородов • Годы жизни: 1926 — 2016. • Родился в башкирском селе Казадаевка. • В 1943 году был призван на фронт в Стерлитамакском районе Башкирии, служил в 282–й стрелковой Тартуской дивизии 1–го Украинского фронта. О своём прадеде, Алексее Кирилловиче Самородове, рассказывают его норильские правнуки – восьмиклассник Вадим и маленькая Юля: – Прадед родился в 1926 году. Когда началась война, ему было всего пятнадцать. В 17 лет, 22 ноября 1943 года, его призвали на фронт. Было это в Башкирии, в родовом селе Казадаевка. Мы с папой искали и нашли сведения о военном пути прадеда, который завершился в Польше. Далее по Европе, до Берлина, его гарнизон не пошёл, в числе других эту часть развернули и отозвали назад. Возвращаясь назад на родину, практически уже победителями, всё так же приходилось рисковать собой: и перестрелки продолжались, и пули ещё свистели над головой... В одном из боёв, незадолго до подписания главного победного документа о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, прадед со своим товарищем отразили мощную атаку врага, отстреливаясь из пулемёта. Завершил свою войну Алексей Кириллович Самородов в звании ефрейтора. В семье Самородовых хранится копия наградного листа, заполненного 17 мая 1945 года. В нём командир написал, что «беспартийный ефрейтор А. К. Самородов из прицельной отдельной зенитной пулемётной роты — храбрый, беззаветно преданный Родине, в наступательных боях 22 марта 1945 года проявил отвагу и мужество. ...В деревне Штрувендорф фашисты предприняли ночную атаку, но не выдержали огневой мощи крупнокалиберного пулемёта ефрейтора Самородова. Враг понёс большие потери и отступил». За тот бой 19–летний ефрейтор Самородов получил от Родины медаль «За отвагу». Уже в мирное время Алексей Кириллович Самородов был удостоен ордена Отечественной войны II степени. Вернувшись с войны, он трудился рабочим на заводе «Сода» в Стерлитамаке. Потом встретил мою прабабушку, у них родилось трое детей, один из его сыновей — мой дед. Со своей Валентиной прадед прожил долгую жизнь, любил свой дом, внуков и правнуков. Прадеда не стало в 2016 году. Обычно 9 Мая он выходил на парад, правда, последние пять–шесть лет здоровье ему не позволяло делать это. Но День Победы был всегда крайне волнительным для него — он переживал, готовился к нему. – Когда тема касалась войны, дед в большей степени отшучивался, мол, «я в штабе просидел и был просто радистом», однако это совсем не так. Благодаря сайту «Подвиг народа» выяснились и обстоятельства его подвига, и дата события. От него самого мы об этом ни разу не слышали: скромный человек, не хотел афишировать того, что лежало глубоко в памяти и в сердце, — добавляет отец нашего рассказчика, Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. Вместе со своими детьми он каждый год участвует в шествии «Бессмертного полка» и гордо несёт портрет своего деда–героя. К сожалению, фото Алексея Кирилловича в военной форме не сохранилось, а сфотографировать его «при погонах» возможным не представлялось — «он форму никогда при нас не надевал», объясняют его потомки. – «Спасибо, что не забываете», — каждый раз говорит прабабушка, когда видит наши семейные фото в «Бессмертном полку», — заканчивает свой рассказ Вадим Самородов, хранитель памяти своего рода.

Марина Хорошевская Фото из архива семьи Самородовых www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В декабре 1943 года Сталин поставил вопрос о проведении ряда военных наступательных кампаний в 1944 году. Достаточные людские и материально–технические резервы, превосходство над противником, выгодное расположение войск впервые позволяли Красной Армии провести крупные операции не на одном–двух направлениях, а последовательно на всём фронте.К началу 1944 года в действующей армии СССР насчитывалось 6 млн 736 тысяч человек, 97 690 орудий и минометов, 5628 танков и самоходно–артиллерийских установок, 8818 боевых самолётов. В этом году противнику было нанесено 10 ударов, которые историки назвали «победными ударами Сталина».1. Ленинградско–Новгородская стратегическая наступательная операция войск Ленинградского, Волховского, 2–го Прибалтийского фронтов и Балтийского флота. Красная Армия очистила от противника значительную часть Ленинградской области, освободила Калининскую, вступила на земли Эстонии.2. Корсунь–Шевченковская наступательная операция войск 1–го и 2–го Украинских фронтов. В рамках операции в феврале–марте была освобождена правобережная Украина.3. Крымская наступательная операция войск 4–го Украинского фронта и отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом. В апреле–мае были освобождены Одесса, Севастополь и Крым.4. Выборгско–Петрозаводская наступательная операция войск Ленинградского и Карельского фронтов. В июле была освобождена значительная часть Карелии, что привело к выходу Финляндии из войны.5. Белорусская наступательная операция войск 1, 2, 3–го Белорусских, 1–го Прибалтийского фронтов. В результате была уничтожена одна из наиболее сильных вражеских группировок — «Центр». Эта операция проходила с 23 июня по 29 августа.«Большего кризиса, чем мы имели на востоке, представить себе нельзя», — говорил Гитлер.6. Висло–Сандомирская наступательная операция войск 1–го Украинского фронта. Советские войска разгромили группу армий «Северная Украина» в районе Броды–Львов и образовали за Вислой, западнее Сандомира, крепкий плацдарм. В ходе проведённой операции в июле–августе появилась возможность для изгнания немцев из Чехословакии и Румынии.7. Яссо–Кишинёвская наступательная операция войск 2–го и 3–го Украинских фронтов. Были разгромлены немецко–румынские войска в районе Кишинёв–Яссы, ликвидированы 22 вражеские дивизии. Молдова была освобождена, Румыния и Болгария капитулировали. Потеря Плоештинского нефтяного района стала, с экономической точки зрения, тяжёлым ударом для Германии. Эта операция проходила в августе.8. Прибалтийская наступательная операция войск Ленинградского, 1, 2, 3–го Прибалтийских фронтов. Советские войска в сентябре–октябре освободили Эстонию и большую часть Латвии.9. Будапештская наступательная операция войск 2–го и 3–го Украинских фронтов — октябрь–декабрь. В результате Германия фактически лишилась своего последнего союзника — Венгрии.10. Петсамо–Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта. Советская армия нанесла поражение немцам в районе Петсамо (Печенги) и изгнала фашистов из Заполярья.В результате военных операций 1944 года государственная граница СССР, вероломно нарушенная Германией в 1941 году, была восстановлена на всём протяжении от Баренцева моря до Чёрного. Гитлеровцы были изгнаны из Румынии, Болгарии, со значительной части Польши и Венгрии.Красная Армия вступила на территорию Чехословакии и во взаимодействии с народно–освободительной армией Югославии очистила восточные районы этой страны.О своём прадеде, Алексее Кирилловиче Самородове, рассказывают его норильские правнуки – восьмиклассник Вадим и маленькая Юля:– Прадед родился в 1926 году. Когда началась война, ему было всего пятнадцать. В 17 лет, 22 ноября 1943 года, его призвали на фронт. Было это в Башкирии, в родовом селе Казадаевка.Мы с папой искали и нашли сведения о военном пути прадеда, который завершился в Польше. Далее по Европе, до Берлина, его гарнизон не пошёл, в числе других эту часть развернули и отозвали назад.Возвращаясь назад на родину, практически уже победителями, всё так же приходилось рисковать собой: и перестрелки продолжались, и пули ещё свистели над головой... В одном из боёв, незадолго до подписания главного победного документа о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, прадед со своим товарищем отразили мощную атаку врага, отстреливаясь из пулемёта.Завершил свою войну Алексей Кириллович Самородов в звании ефрейтора.В семье Самородовых хранится копия наградного листа, заполненного 17 мая 1945 года. В нём командир написал, что «беспартийный ефрейтор А. К. Самородов из прицельной отдельной зенитной пулемётной роты — храбрый, беззаветно преданный Родине, в наступательных боях 22 марта 1945 года проявил отвагу и мужество. ...В деревне Штрувендорф фашисты предприняли ночную атаку, но не выдержали огневой мощи крупнокалиберного пулемёта ефрейтора Самородова. Враг понёс большие потери и отступил».За тот бой 19–летний ефрейтор Самородов получил от Родины медаль «За отвагу». Уже в мирное время Алексей Кириллович Самородов был удостоен ордена Отечественной войны II степени.Вернувшись с войны, он трудился рабочим на заводе «Сода» в Стерлитамаке. Потом встретил мою прабабушку, у них родилось трое детей, один из его сыновей — мой дед. Со своей Валентиной прадед прожил долгую жизнь, любил свой дом, внуков и правнуков.Прадеда не стало в 2016 году. Обычно 9 Мая он выходил на парад, правда, последние пять–шесть лет здоровье ему не позволяло делать это. Но День Победы был всегда крайне волнительным для него — он переживал, готовился к нему.– Когда тема касалась войны, дед в большей степени отшучивался, мол, «я в штабе просидел и был просто радистом», однако это совсем не так. Благодаря сайту «Подвиг народа» выяснились и обстоятельства его подвига, и дата события. От него самого мы об этом ни разу не слышали: скромный человек, не хотел афишировать того, что лежало глубоко в памяти и в сердце, — добавляет отец нашего рассказчика, Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства.Вместе со своими детьми он каждый год участвует в шествии «Бессмертного полка» и гордо несёт портрет своего деда–героя. К сожалению, фото Алексея Кирилловича в военной форме не сохранилось, а сфотографировать его «при погонах» возможным не представлялось — «он форму никогда при нас не надевал», объясняют его потомки.– «Спасибо, что не забываете», — каждый раз говорит прабабушка, когда видит наши семейные фото в «Бессмертном полку», — заканчивает свой рассказ Вадим Самородов, хранитель памяти своего рода.

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