Проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков, сегодняшних норильских школьников. В этот раз речь пойдёт об освобождении Европы.
Освобождение
В декабре 1943 года Сталин поставил вопрос о проведении ряда военных наступательных кампаний в 1944 году. Достаточные людские и материально–технические резервы, превосходство над противником, выгодное расположение войск впервые позволяли Красной Армии провести крупные операции не на одном–двух направлениях, а последовательно на всём фронте.
К началу 1944 года в действующей армии СССР насчитывалось 6 млн 736 тысяч человек, 97 690 орудий и минометов, 5628 танков и самоходно–артиллерийских установок, 8818 боевых самолётов. В этом году противнику было нанесено 10 ударов, которые историки назвали «победными ударами Сталина».
1. Ленинградско–Новгородская стратегическая наступательная операция войск Ленинградского, Волховского, 2–го Прибалтийского фронтов и Балтийского флота. Красная Армия очистила от противника значительную часть Ленинградской области, освободила Калининскую, вступила на земли Эстонии.
2. Корсунь–Шевченковская наступательная операция войск 1–го и 2–го Украинских фронтов. В рамках операции в феврале–марте была освобождена правобережная Украина.
3. Крымская наступательная операция войск 4–го Украинского фронта и отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом. В апреле–мае были освобождены Одесса, Севастополь и Крым.
4. Выборгско–Петрозаводская наступательная операция войск Ленинградского и Карельского фронтов. В июле была освобождена значительная часть Карелии, что привело к выходу Финляндии из войны.
5. Белорусская наступательная операция войск 1, 2, 3–го Белорусских, 1–го Прибалтийского фронтов. В результате была уничтожена одна из наиболее сильных вражеских группировок — «Центр». Эта операция проходила с 23 июня по 29 августа.
«Большего кризиса, чем мы имели на востоке, представить себе нельзя», — говорил Гитлер.
6. Висло–Сандомирская наступательная операция войск 1–го Украинского фронта. Советские войска разгромили группу армий «Северная Украина» в районе Броды–Львов и образовали за Вислой, западнее Сандомира, крепкий плацдарм. В ходе проведённой операции в июле–августе появилась возможность для изгнания немцев из Чехословакии и Румынии.
7. Яссо–Кишинёвская наступательная операция войск 2–го и 3–го Украинских фронтов. Были разгромлены немецко–румынские войска в районе Кишинёв–Яссы, ликвидированы 22 вражеские дивизии. Молдова была освобождена, Румыния и Болгария капитулировали. Потеря Плоештинского нефтяного района стала, с экономической точки зрения, тяжёлым ударом для Германии. Эта операция проходила в августе.
8. Прибалтийская наступательная операция войск Ленинградского, 1, 2, 3–го Прибалтийских фронтов. Советские войска в сентябре–октябре освободили Эстонию и большую часть Латвии.
9. Будапештская наступательная операция войск 2–го и 3–го Украинских фронтов — октябрь–декабрь. В результате Германия фактически лишилась своего последнего союзника — Венгрии.
10. Петсамо–Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта. Советская армия нанесла поражение немцам в районе Петсамо (Печенги) и изгнала фашистов из Заполярья.
В результате военных операций 1944 года государственная граница СССР, вероломно нарушенная Германией в 1941 году, была восстановлена на всём протяжении от Баренцева моря до Чёрного. Гитлеровцы были изгнаны из Румынии, Болгарии, со значительной части Польши и Венгрии.
Красная Армия вступила на территорию Чехословакии и во взаимодействии с народно–освободительной армией Югославии очистила восточные районы этой страны.Мой прадедушка – герой
|Алексей Самородов
|• Годы жизни: 1926 — 2016.• Родился в башкирском селе Казадаевка.• В 1943 году был призван на фронт в Стерлитамакском районе Башкирии, служил в 282–й стрелковой Тартуской дивизии 1–го Украинского фронта.
О своём прадеде, Алексее Кирилловиче Самородове, рассказывают его норильские правнуки – восьмиклассник Вадим и маленькая Юля:
– Прадед родился в 1926 году. Когда началась война, ему было всего пятнадцать. В 17 лет, 22 ноября 1943 года, его призвали на фронт. Было это в Башкирии, в родовом селе Казадаевка.
Мы с папой искали и нашли сведения о военном пути прадеда, который завершился в Польше. Далее по Европе, до Берлина, его гарнизон не пошёл, в числе других эту часть развернули и отозвали назад.
Возвращаясь назад на родину, практически уже победителями, всё так же приходилось рисковать собой: и перестрелки продолжались, и пули ещё свистели над головой... В одном из боёв, незадолго до подписания главного победного документа о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, прадед со своим товарищем отразили мощную атаку врага, отстреливаясь из пулемёта.
Завершил свою войну Алексей Кириллович Самородов в звании ефрейтора.
В семье Самородовых хранится копия наградного листа, заполненного 17 мая 1945 года. В нём командир написал, что «беспартийный ефрейтор А. К. Самородов из прицельной отдельной зенитной пулемётной роты — храбрый, беззаветно преданный Родине, в наступательных боях 22 марта 1945 года проявил отвагу и мужество. ...В деревне Штрувендорф фашисты предприняли ночную атаку, но не выдержали огневой мощи крупнокалиберного пулемёта ефрейтора Самородова. Враг понёс большие потери и отступил».
За тот бой 19–летний ефрейтор Самородов получил от Родины медаль «За отвагу». Уже в мирное время Алексей Кириллович Самородов был удостоен ордена Отечественной войны II степени.
Вернувшись с войны, он трудился рабочим на заводе «Сода» в Стерлитамаке. Потом встретил мою прабабушку, у них родилось трое детей, один из его сыновей — мой дед. Со своей Валентиной прадед прожил долгую жизнь, любил свой дом, внуков и правнуков.
Прадеда не стало в 2016 году. Обычно 9 Мая он выходил на парад, правда, последние пять–шесть лет здоровье ему не позволяло делать это. Но День Победы был всегда крайне волнительным для него — он переживал, готовился к нему.
– Когда тема касалась войны, дед в большей степени отшучивался, мол, «я в штабе просидел и был просто радистом», однако это совсем не так. Благодаря сайту «Подвиг народа» выяснились и обстоятельства его подвига, и дата события. От него самого мы об этом ни разу не слышали: скромный человек, не хотел афишировать того, что лежало глубоко в памяти и в сердце, — добавляет отец нашего рассказчика, Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства.
Вместе со своими детьми он каждый год участвует в шествии «Бессмертного полка» и гордо несёт портрет своего деда–героя. К сожалению, фото Алексея Кирилловича в военной форме не сохранилось, а сфотографировать его «при погонах» возможным не представлялось — «он форму никогда при нас не надевал», объясняют его потомки.
– «Спасибо, что не забываете», — каждый раз говорит прабабушка, когда видит наши семейные фото в «Бессмертном полку», — заканчивает свой рассказ Вадим Самородов, хранитель памяти своего рода.Марина ХорошевскаяФото из архива семьи Самородовыхwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда