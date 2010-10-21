[Индекс номера 83 (11.06.2019)]



Выставки

Картины помогают мастеру

В норильской PolArt–резиденции открылась выставка живописных работ Юрия и Елены Афоновых. Более 100 полотен, среди которых пейзажи, натюрморты и графика разных периодов творчества этих норильских авторов, не просто выставляются — продаются.

Елена Афонова (в центре) с посетителями семейной выставки Семейная выставка необычна тем, что средства от реализации картин пойдут на лечение и реабилитацию после инсульта члена Союза художников России Юрия Афонова. Организовать акцию решили друзья и близкие попавшего в беду художника. Она проходит при содействии администрации Норильска, Музея Норильска, благотворительного фонда «Территория добра», волонтёров и общественников, таких как председатель организации «Защита жертв политических репрессий» Елизавета Обст. Выставку назвали: «Картины помогают своему художнику». – Сейчас по вполне адекватной цене вы можете приобрести для своей коллекции достойные произведения талантливых авторов, — отметила накануне открытия выставки директор Музея Норильска Наталья Федянина. Эти картины поистине способны вызвать восхищение Архитектор Михаил Волгин, друг Юрия Афонова и эксперт, отбиравший картины вместе с Еленой Афоновой, говорит, что в основу экспозиции легли законченные работы и этюды, отражающие трепетный и меняющийся, «переработанный временем», взгляд художников на мир. — Норильск Юра видит прекрасным, нашу природу — отчаянно прекрасной. Многие произведения связаны с его поездками в Италию и в Крым. В целом выставка удалась. Думаю, она принадлежит к числу самых ярких, проходивших в этом пространстве, — прокомментировал Волгин работы своего друга. — Что касается Елены, она долго была его музой и по сей день остаётся его верным критиком. В одном случае работы Юры привлекают количеством цвета и напряжением, которое вызывают визуальные эффекты, в другом — создана спокойная гармоничная атмосфера, когда цвет, ситуация, композиция — всё становится одним целым. Тогда работа становится самодостаточной, как говорится, ни прибавить, ни отнять. Это картины–состояния. ...«Стоимость покоя» сравнить со «стоимостью радости» невозможно, тем не менее вещи, которые сложились, мы оценили по максимуму. Часто свою роль играет сложный цвет, к которому профессионал идёт месяцами, откладывая картину и вновь возвращаясь к ней: так создаются некие рамки, и в их пределах мастер решает поставленную задачу. По словам Елены Афоновой, которая последние годы вместе с дочерью, тоже художницей, живёт и творит в Санкт–Петербурге, внимание норильчан к их семейной выставке её очень тронуло. Творчество мужа, нуждающего сегодня в особой поддержке, она оценивает высоко: — В картинах чувствуются стиль, вдохновение, уверенная рука... В них есть полёт и то главное, что отличает мастерство: понимание своего предназначения. Такое возможно, только когда работает душа. Елена Афонова — тонкий и атмосферный, очень самобытный художник. Несколько её картин «ушли» в добрые руки в первый же час открытия выставки. Предприниматель Виктор Коновалов и председатель БФ «Территория добра» Наталья Солодовник помогли организовать акцию в поддержку художника Для «Заполярки» она провела небольшую экскурсию, рассказав, что на выставке в арт–резиденции представлены работы, которые предназначались для продажи; есть полотна, уже побывавшие на выставках, в том числе российского значения, а также те, что входят в число любимых, которые годами «жили» в мастерской: «У Юры много оригинальных полотен в студии». Выставка семьи Афоновых — настоящее культурное событие для нашего северного города. Удивителен диапазон: одни картины будоражат, другие полны умиротворения, третьи, как портрет долганки Любови Налтановой, в меру ироничны. На открытие выставки, которая явилась, по сути, примером единения ради доброго и полезного дела, пришли представители общественных организаций города, управления по делам культуры и искусства, коллеги–художники, журналисты.

Выставка работает до 1 июля по средам, субботам и воскресеньям с 16 до 20 часов по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1. В это время там «дежурит» сама Елена Афонова.

Марина Хорошевская Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Семейная выставка необычна тем, что средства от реализации картин пойдут на лечение и реабилитацию после инсульта члена Союза художников России Юрия Афонова.Организовать акцию решили друзья и близкие попавшего в беду художника. Она проходит при содействии администрации Норильска, Музея Норильска, благотворительного фонда «Территория добра», волонтёров и общественников, таких как председатель организации «Защита жертв политических репрессий» Елизавета Обст. Выставку назвали: «Картины помогают своему художнику».– Сейчас по вполне адекватной цене вы можете приобрести для своей коллекции достойные произведения талантливых авторов, — отметила накануне открытия выставки директор Музея Норильска Наталья Федянина.Архитектор Михаил Волгин, друг Юрия Афонова и эксперт, отбиравший картины вместе с Еленой Афоновой, говорит, что в основу экспозиции легли законченные работы и этюды, отражающие трепетный и меняющийся, «переработанный временем», взгляд художников на мир.— Норильск Юра видит прекрасным, нашу природу — отчаянно прекрасной. Многие произведения связаны с его поездками в Италию и в Крым. В целом выставка удалась. Думаю, она принадлежит к числу самых ярких, проходивших в этом пространстве, — прокомментировал Волгин работы своего друга. — Что касается Елены, она долго была его музой и по сей день остаётся его верным критиком. В одном случае работы Юры привлекают количеством цвета и напряжением, которое вызывают визуальные эффекты, в другом — создана спокойная гармоничная атмосфера, когда цвет, ситуация, композиция — всё становится одним целым. Тогда работа становится самодостаточной, как говорится, ни прибавить, ни отнять. Это картины–состояния....«Стоимость покоя» сравнить со «стоимостью радости» невозможно, тем не менее вещи, которые сложились, мы оценили по максимуму. Часто свою роль играет сложный цвет, к которому профессионал идёт месяцами, откладывая картину и вновь возвращаясь к ней: так создаются некие рамки, и в их пределах мастер решает поставленную задачу.По словам Елены Афоновой, которая последние годы вместе с дочерью, тоже художницей, живёт и творит в Санкт–Петербурге, внимание норильчан к их семейной выставке её очень тронуло. Творчество мужа, нуждающего сегодня в особой поддержке, она оценивает высоко:— В картинах чувствуются стиль, вдохновение, уверенная рука... В них есть полёт и то главное, что отличает мастерство: понимание своего предназначения. Такое возможно, только когда работает душа.Елена Афонова — тонкий и атмосферный, очень самобытный художник. Несколько её картин «ушли» в добрые руки в первый же час открытия выставки.Для «Заполярки» она провела небольшую экскурсию, рассказав, что на выставке в арт–резиденции представлены работы, которые предназначались для продажи; есть полотна, уже побывавшие на выставках, в том числе российского значения, а также те, что входят в число любимых, которые годами «жили» в мастерской: «У Юры много оригинальных полотен в студии».Выставка семьи Афоновых — настоящее культурное событие для нашего северного города. Удивителен диапазон: одни картины будоражат, другие полны умиротворения, третьи, как портрет долганки Любови Налтановой, в меру ироничны.На открытие выставки, которая явилась, по сути, примером единения ради доброго и полезного дела, пришли представители общественных организаций города, управления по делам культуры и искусства, коллеги–художники, журналисты.

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