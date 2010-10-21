[Индекс номера 83 (11.06.2019)]



Интервью

Павел Белкин: «Будем играть, будем побеждать»

Завершился очередной розыгрыш мини–футбольной Суперлиги. «Норильский никель» занял пятое место в «регулярке», а в плей–офф оступился в четвертьфинале. И пока команда находится в отпуске, об итогах прошедшего сезона и планах на будущее мы поговорили с генеральным директором клуба Павлом Белкиным.

Павел Белкин — Павел Александрович, как вы оцениваете минувший сезон? Какие плюсы и минусы в игре команды можете выделить? — В целом сезон я могу назвать удовлетворительным. Начало у нас получилось скомканным — пришлось перестраиваться в первой половине чемпионата, и только во второй части сезона команда начала набирать обороты. Мы не смогли пробиться в медальную зону, хотя задача такая стояла. При этом считаю, что мы показали качественную игру и выглядели весьма достойно. Но в таких встречах многое решают нюансы, а мы, видимо, были недостаточно хороши, чтобы пройти дальше. Главное, что у нас появился свой рисунок игры. И если раньше наша команда пыталась найти свой стиль, то теперь она действительно играет так, как может и умеет. — Руслан Кудзиев, один из лидеров команды, второй сезон подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата. Не опасаетесь, что его переманят другие клубы? — Если футболист не хочет играть в команде, его никакими коврижками не удержишь. Но сейчас, я уверен, Руслану комфортно в «Норникеле», где его ценят, а перед клубом стоят достаточно амбициозные цели. Он никуда не собирается уходить. Да и срок окончания его контракта подойдёт ещё не скоро. Думаю, он принесёт много радости нашим болельщикам. — Довольны ли вы работой главного тренера Евгения Куксевича? В чём его сильные стороны? — Евгений хорошо подкован теоретически, у него большой опыт. Он имеет свою игровую модель и умеет донести её до каждого футболиста. При этом он держит обратную связь и может признавать свои ошибки, что немаловажно. Главное, ему удаётся создать коллектив, который живёт как одна семья. Евгений Куксевич с удовольствием работает с норильской молодёжью и делится с нею футбольными секретами. Я надеюсь, что как минимум в ближайшие три года наши пути не разойдутся. — Когда футболисты выходят из отпуска? Где пройдут сборы? — Спортсмены вернутся в строй 18 июля, пройдут углубленное медицинское обследование и отправятся на первые сборы на одну из спортивных баз Подмосковья. Вторые сборы, скорее всего, состоятся там же, но уже с серией контрольных матчей. — Какие трансферные планы в межсезонье? Кто уже покинул клуб? Что будет с составом? — Клуб покинули Канивец, Будин, Бондарев и Фукин. На эти позиции мы сейчас и подбираем футболистов. Круг кандидатов определён, ведётся работа. — Какие задачи команда ставит в новом сезоне? — Самые высокие. Костяк у нас есть, необходимо произвести точечные замены. Я уверен, что мы представим боеспособный коллектив. — Недавно стало известно, что ещё один клуб Суперлиги — новосибирский «Сибиряк» — по финансовым причинам вынужден начать новый сезон вне элитного дивизиона. А как обстоят дела у вас, финансовые потрясения клубу не страшны? — Очень жаль, что такие самобытные команды покидают Суперлигу, но свято место пусто не бывает. На их место приходят новые коллективы, показывающие интересную игру. Что касается нас, то, конечно, зарекаться ни отчего нельзя, но в настоящее время никаких рисков в этом плане нет. — Наша Суперлига — не самая популярная спортивная лига страны. Но в Норильске, в отличие от некоторых других городов, на игры ходят. И всё же, как дополнительно привлечь зрителей на трибуны? У вас есть какие–то идеи? — Нам не хватает залов, где играли бы только в мини–футбол. Наверное, основная проблема в том, что многие команды арендуют арены, не являясь их фактическими хозяевами. Те, кто смотрел финальные матчи КПРФ и «Тюмени» по телевизору, наверное, сразу заметили разницу в трансляции. В Климовске камеры стояли напротив стены, поэтому создавалось впечатление, что зал пуст, хотя он был набит битком. А в Тюмени ряды по кругу — поэтому такой разительный контраст. Трибуны живут игрой, и зритель это тоже ощущает. — Чего вы ждёте от строящегося ФОКа, который станет новым домом для команды? Не грустно будет покидать Дворец спорта «Арктика», за долгие годы ставший для клуба родным? — Ожидания только положительные. Команда давно заслужила свой зал, свою базу. Мы, находясь в «Арктике», забираем время у любителей ледовых видов спорта, это нехорошо. Хотя именно в «Арктике» ковалась история нашего клуба. Но мы, надеюсь, перенесём добрые традиции на новую арену. — Если говорить о стратегии развития, какие задачи для вас сейчас первостепенны: спортивные, социальные, маркетинговые? — Они зависят друг от друга напрямую. Невозможно социальные аспекты отделить от спортивных, а спортивные от маркетинговых. Не пойдёт ребёнок на мастер–класс к футболисту, который никому не известен и не интересен. И не пойдёт рекламодатель к команде, которую никто не знает и не смотрит. Все элементы одинаково важны. — В мини–футбольном чемпионате и первенстве Норильска выступают три команды резервистов «Норильского никеля». И все они по итогам прошедшего сезона в трёх разных лигах завоевали призовые места. Кого–нибудь из ребят уже взяли себе на заметку? — Конечно, есть перспективные ребята. Например, выпускники этого года Никита Кобрин, Гурбан Гурбанов и другие. Каждый год выпускаются два–три толковых футболиста, и наша задача – не растерять их. К сожалению, пока мы не создали молодёжную команду, играющую в Высшей лиге (вторая по значимости лига России. — Прим. авт.), нам сложно помочь ребятам перейти в команду мастеров. Надеюсь, что удастся решить этот вопрос. У нас есть мечта, чтобы в команде играли в основном наши воспитанники. — Как вообще обстоят дела с молодёжью? Что вы можете сказать о работе спортивной школы № 6, единственной в городе, воспитывающей мини–футболистов? — Молодёжь в норильском мини–футболе есть, и желающих заниматься предостаточно. Не хватает лишь залов для полноценных тренировок. В целом спортшкола № 6 работает хорошо, но, как говорится, нет предела совершенству. Будем и дальше сотрудничать, будем играть, будем побеждать. — Ваши пожелания болельщикам? — Обязательно посещайте все матчи нашей команды: приходите семьями, приводите друзей. Не стесняйтесь поддерживать нас в социальных сетях. Футболисты всегда ждут откликов и играют с удвоенной силой, когда болельщики гонят их вперёд. Обещаю, что новый сезон принесёт много новых ощущений и позитивных эмоций, и мне бы искренне хотелось, чтобы мы вместе их испытали.

Михаил Туаев Фото предоставлено пресс-службой МФК «Норильский никель» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — В целом сезон я могу назвать удовлетворительным. Начало у нас получилось скомканным — пришлось перестраиваться в первой половине чемпионата, и только во второй части сезона команда начала набирать обороты. Мы не смогли пробиться в медальную зону, хотя задача такая стояла. При этом считаю, что мы показали качественную игру и выглядели весьма достойно. Но в таких встречах многое решают нюансы, а мы, видимо, были недостаточно хороши, чтобы пройти дальше. Главное, что у нас появился свой рисунок игры. И если раньше наша команда пыталась найти свой стиль, то теперь она действительно играет так, как может и умеет.— Если футболист не хочет играть в команде, его никакими коврижками не удержишь. Но сейчас, я уверен, Руслану комфортно в «Норникеле», где его ценят, а перед клубом стоят достаточно амбициозные цели. Он никуда не собирается уходить. Да и срок окончания его контракта подойдёт ещё не скоро. Думаю, он принесёт много радости нашим болельщикам.— Евгений хорошо подкован теоретически, у него большой опыт. Он имеет свою игровую модель и умеет донести её до каждого футболиста. При этом он держит обратную связь и может признавать свои ошибки, что немаловажно. Главное, ему удаётся создать коллектив, который живёт как одна семья. Евгений Куксевич с удовольствием работает с норильской молодёжью и делится с нею футбольными секретами. Я надеюсь, что как минимум в ближайшие три года наши пути не разойдутся.— Спортсмены вернутся в строй 18 июля, пройдут углубленное медицинское обследование и отправятся на первые сборы на одну из спортивных баз Подмосковья. Вторые сборы, скорее всего, состоятся там же, но уже с серией контрольных матчей.— Клуб покинули Канивец, Будин, Бондарев и Фукин. На эти позиции мы сейчас и подбираем футболистов. Круг кандидатов определён, ведётся работа.— Самые высокие. Костяк у нас есть, необходимо произвести точечные замены. Я уверен, что мы представим боеспособный коллектив.— Очень жаль, что такие самобытные команды покидают Суперлигу, но свято место пусто не бывает. На их место приходят новые коллективы, показывающие интересную игру. Что касается нас, то, конечно, зарекаться ни отчего нельзя, но в настоящее время никаких рисков в этом плане нет.— Нам не хватает залов, где играли бы только в мини–футбол. Наверное, основная проблема в том, что многие команды арендуют арены, не являясь их фактическими хозяевами. Те, кто смотрел финальные матчи КПРФ и «Тюмени» по телевизору, наверное, сразу заметили разницу в трансляции. В Климовске камеры стояли напротив стены, поэтому создавалось впечатление, что зал пуст, хотя он был набит битком. А в Тюмени ряды по кругу — поэтому такой разительный контраст. Трибуны живут игрой, и зритель это тоже ощущает.— Ожидания только положительные. Команда давно заслужила свой зал, свою базу. Мы, находясь в «Арктике», забираем время у любителей ледовых видов спорта, это нехорошо. Хотя именно в «Арктике» ковалась история нашего клуба. Но мы, надеюсь, перенесём добрые традиции на новую арену.— Они зависят друг от друга напрямую. Невозможно социальные аспекты отделить от спортивных, а спортивные от маркетинговых. Не пойдёт ребёнок на мастер–класс к футболисту, который никому не известен и не интересен. И не пойдёт рекламодатель к команде, которую никто не знает и не смотрит. Все элементы одинаково важны.— Конечно, есть перспективные ребята. Например, выпускники этого года Никита Кобрин, Гурбан Гурбанов и другие. Каждый год выпускаются два–три толковых футболиста, и наша задача – не растерять их. К сожалению, пока мы не создали молодёжную команду, играющую в Высшей лиге (вторая по значимости лига России. — Прим. авт.), нам сложно помочь ребятам перейти в команду мастеров. Надеюсь, что удастся решить этот вопрос. У нас есть мечта, чтобы в команде играли в основном наши воспитанники.— Молодёжь в норильском мини–футболе есть, и желающих заниматься предостаточно. Не хватает лишь залов для полноценных тренировок. В целом спортшкола № 6 работает хорошо, но, как говорится, нет предела совершенству. Будем и дальше сотрудничать, будем играть, будем побеждать.— Обязательно посещайте все матчи нашей команды: приходите семьями, приводите друзей. Не стесняйтесь поддерживать нас в социальных сетях. Футболисты всегда ждут откликов и играют с удвоенной силой, когда болельщики гонят их вперёд. Обещаю, что новый сезон принесёт много новых ощущений и позитивных эмоций, и мне бы искренне хотелось, чтобы мы вместе их испытали.

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