[Индекс номера 85 (14.06.2019)]

Ещё немного, ещё чуть–чуть

В норильском аэропорту продолжается четвёртый, заключительный этап реконструкции и обновление инфраструктуры.
Напомним, реконструкция взлётно–посадочной полосы аэропорта Норильск началась в 2016 году. Государственный заказчик проекта — Росавиация. Заказчик–застройщик — предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», проектировщик — институт «Красаэропроект». Генеральными подрядчиками выступили две компании — «Трансстроймеханизация» («дочка» «Мостотреста») и «ТехСпецПроект».
Реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры ведётся по соглашению между Росавиацией и «Норникелем».
В федеральном бюджете по целевой программе «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)» на выполнение работ предусмотрено 9 млрд рублей. «Норникель», которому принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, выделил на эти цели более 5 млрд рублей.
Реконструкция позволит использовать местную воздушную гавань для развития всей Арктической зоны страны.
Летом 2016–2018 годов были обновлены 2821 метр ВПП и большая часть инфраструктуры порта, включая рулёжные дорожки. Основной этап модернизации завершился в сентябре прошлого года. Взлётно–посадочная полоса соответствует самым современным требованиям в области безопасности полётов, её ровное полотно обеспечивает отличное сцепление и мягкую посадку. И хотя реконструкция продолжается, аэропорт работает без ограничений. Единственное, в течение полутора месяцев не будут использоваться телетрапы, что связано с ремонтом полотна перрона, непосредственно примыкающего к ним. Самолёты, как и в прошлом году, будут устанавливать на военный перрон, а пассажиров — доставлять к ним автобусами.
Как рассказал Сергей Агофонов, руководитель проекта компании «ТехСпецПроект», нынешним летом продолжится обновление инфраструктуры аэропорта:
— Работы мы начали в середине апреля, и продлятся они до 15 сентября в круглосуточном режиме, если, конечно, позволит ваша капризная погода. Нам предстоит реконструировать бетонное покрытие перрона с местами стоянок воздушных судов, это 112 тысяч квадратных метров, а также водоотводную систему перрона, очистные сооружения, пункт противообледенительной жидкости, инженерные сети и аварийно–спасательную станцию.
Мы планируем уложить 65 тысяч кв. м бетонного покрытия, на сегодняшний день уже подготовили 18 тысяч кв. м щебёночного основания под его укладку. А сейчас бетоноукладочный комплекс стоит в ожидании тепла.
Фирма «Трансстроймеханизация» выполняет реконструкцию ограждения аэродрома с интегрированной системой видеонаблюдения. Как рассказал Сергей Старостин, руководитель проекта фирмы, уже полностью выполнена отсыпка патрульной автодороги, это 11,5 км, специалисты устанавливают ограждение периметра. Три километра уже пройдено, и к сентябрю оно будет закончено полностью, после чего начнётся пусконаладка оборудования.
— Ограждение — это современная конструкция, — отметил Сергей Старости. — На железобетонном фундаменте устанавливается сетчатый каркас, поверх которого пускают колючую проволоку. Предусмотрены системы видеонаблюдения и сигнализации. Просто и надёжно.

Лариса Стецевич
Фото Николая ЩИПКО
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В норильском аэропорту продолжается четвёртый, заключительный этап реконструкции и обновление инфраструктуры.

Чем занята власть 
Председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов подвёл итоги рабочего визита в Норильск.

Эхо праздника 
Несмотря на холодную погоду, норильчане тепло и душевно отметили День России..

Навигация–2019 
Во вторник к таймырскому берегу пришвартовались первые речные суда, пришедшие с юга Красноярского края. Они доставили в Дудинку по Енисею продукты, строительные материалы, технику и многое другое, открыв речную навигацию 2019 года.

Есть повод 
В воскресенье свой профессиональный праздник отметят норильские медики.

Медицина 
С детским ортопедом Урханом Гулиевым знакомы многие горожане. За два года, что он работает в Норильске, его кабинет посетили сотни детей. И врач констатирует: в целом здоровье маленьких норильчан удовлетворительное. Но на нём не могут не сказываться суровые особенности территории.

Проекты 
Для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом. Это обойдётся компании в 400 миллионов рублей.

Спортивный интерес 
Развитие спортивной инфраструктуры — важный элемент политики «Норникеля». Такое заявление в ходе Петербургского экономического форума сделал вице–президент компании Дмитрий Пристансков.

Перспективы 
Инвестиции «Норникеля» в модернизацию и экологию составят порядка 150 миллиардов рублей. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщила старший вице–президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Сотрудничество 
Город Набережные Челны традиционно считается родиной КамАЗов. Стажировка на этом заводе–гиганте, связанная с модернизацией производственного оборудования, позволяет повысить уровень квалификации норильских ремонтников, даёт им ценные навыки и в целом служит качественным скачком в профессии.

Промплощадка 
В 2015 году «Норильскникельремонт» и немецкий концерн Siemens заключили договор о сервисном партнёрстве по обслуживанию и ремонту электродвигателей этой фирмы на переделах компании. Это даёт предприятию не только возможность обучения специалистов на базе иностранного партнёра, но и технологического переоснащения производства, приобретения современного оборудования.

Экономика 
На прошлой неделе в Санкт–Петербурге прошёл Международный экономический форум (ПМЭФ). О том, что интересного было сказано и сделано на традиционной встрече представителей государства и бизнеса, мы узнали из материалов СМИ.

Конкурсы 
Восемь норильчан вошли в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В их числе и Андрей Вольхин, который успешно прошёл все этапы конкурса, включая финал в Красноярске.

Проекты 
Три дня проектной сессии «Социального конструкторского бюро» оказались максимально эффективными. Результатом обучения стали проекты, разработанные студентами СКБ, которые они представили горожанам.

Новости:
 14 июня 2019 
17:03 В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы окончательно завершили роспись.
16:55 В Норильске завершился отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации приступают к капитальному и текущему ремонту коммуникаций.
16:55 Завершился второй этап разработки стратегии НГИИ: у вуза появилась своя дорожная карта.
15:33 Норильский театр драмы с пятью спектаклями попал в афишу «Больших гастролей» в Москве, которые назначены на 11-15 сентября.
14:42 Норильские выпускники сдали ЕГЭ. Впереди - ожидание необходимых баллов и поступление.
14:41 Сегодня в художественной галерее откроется персональная выставка члена Союза профессиональных художников СССР Людмилы Гесслер «Вот оно какое, наше лето…».
14:09 За полгода в Норильске отключали электричество в 3500 квартирах за долги. А тем временем штраф за самовольное подключение увеличился вдвое.
13:00 Великий праздник Святой Троицы православные отметят в воскресенье, 16 июня.
12:19 КДЦ им. Вл. Высоцкого получит оборудование для 3D-кинозалов благодаря национальному проекту «Культура».
10:46 Сомелье научит норильчан выбирать вино, а производственные столовые станут местом высокой кухни. Гастрофестиваль «Север» стартует уже 26 июня.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх