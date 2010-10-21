[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Ещё немного, ещё чуть–чуть

В норильском аэропорту продолжается четвёртый, заключительный этап реконструкции и обновление инфраструктуры.

Напомним, реконструкция взлётно–посадочной полосы аэропорта Норильск началась в 2016 году. Государственный заказчик проекта — Росавиация. Заказчик–застройщик — предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», проектировщик — институт «Красаэропроект». Генеральными подрядчиками выступили две компании — «Трансстроймеханизация» («дочка» «Мостотреста») и «ТехСпецПроект». Реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры ведётся по соглашению между Росавиацией и «Норникелем». В федеральном бюджете по целевой программе «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)» на выполнение работ предусмотрено 9 млрд рублей. «Норникель», которому принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, выделил на эти цели более 5 млрд рублей. Реконструкция позволит использовать местную воздушную гавань для развития всей Арктической зоны страны. Летом 2016–2018 годов были обновлены 2821 метр ВПП и большая часть инфраструктуры порта, включая рулёжные дорожки. Основной этап модернизации завершился в сентябре прошлого года. Взлётно–посадочная полоса соответствует самым современным требованиям в области безопасности полётов, её ровное полотно обеспечивает отличное сцепление и мягкую посадку. И хотя реконструкция продолжается, аэропорт работает без ограничений. Единственное, в течение полутора месяцев не будут использоваться телетрапы, что связано с ремонтом полотна перрона, непосредственно примыкающего к ним. Самолёты, как и в прошлом году, будут устанавливать на военный перрон, а пассажиров — доставлять к ним автобусами. Как рассказал Сергей Агофонов, руководитель проекта компании «ТехСпецПроект», нынешним летом продолжится обновление инфраструктуры аэропорта: — Работы мы начали в середине апреля, и продлятся они до 15 сентября в круглосуточном режиме, если, конечно, позволит ваша капризная погода. Нам предстоит реконструировать бетонное покрытие перрона с местами стоянок воздушных судов, это 112 тысяч квадратных метров, а также водоотводную систему перрона, очистные сооружения, пункт противообледенительной жидкости, инженерные сети и аварийно–спасательную станцию. Мы планируем уложить 65 тысяч кв. м бетонного покрытия, на сегодняшний день уже подготовили 18 тысяч кв. м щебёночного основания под его укладку. А сейчас бетоноукладочный комплекс стоит в ожидании тепла. Фирма «Трансстроймеханизация» выполняет реконструкцию ограждения аэродрома с интегрированной системой видеонаблюдения. Как рассказал Сергей Старостин, руководитель проекта фирмы, уже полностью выполнена отсыпка патрульной автодороги, это 11,5 км, специалисты устанавливают ограждение периметра. Три километра уже пройдено, и к сентябрю оно будет закончено полностью, после чего начнётся пусконаладка оборудования. — Ограждение — это современная конструкция, — отметил Сергей Старости. — На железобетонном фундаменте устанавливается сетчатый каркас, поверх которого пускают колючую проволоку. Предусмотрены системы видеонаблюдения и сигнализации. Просто и надёжно.

Лариса Стецевич Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, реконструкция взлётно–посадочной полосы аэропорта Норильск началась в 2016 году. Государственный заказчик проекта — Росавиация. Заказчик–застройщик — предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», проектировщик — институт «Красаэропроект». Генеральными подрядчиками выступили две компании — «Трансстроймеханизация» («дочка» «Мостотреста») и «ТехСпецПроект».Реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры ведётся по соглашению между Росавиацией и «Норникелем».В федеральном бюджете по целевой программе «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)» на выполнение работ предусмотрено 9 млрд рублей. «Норникель», которому принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, выделил на эти цели более 5 млрд рублей.Реконструкция позволит использовать местную воздушную гавань для развития всей Арктической зоны страны.Летом 2016–2018 годов были обновлены 2821 метр ВПП и большая часть инфраструктуры порта, включая рулёжные дорожки. Основной этап модернизации завершился в сентябре прошлого года. Взлётно–посадочная полоса соответствует самым современным требованиям в области безопасности полётов, её ровное полотно обеспечивает отличное сцепление и мягкую посадку. И хотя реконструкция продолжается, аэропорт работает без ограничений. Единственное, в течение полутора месяцев не будут использоваться телетрапы, что связано с ремонтом полотна перрона, непосредственно примыкающего к ним. Самолёты, как и в прошлом году, будут устанавливать на военный перрон, а пассажиров — доставлять к ним автобусами.Как рассказал Сергей Агофонов, руководитель проекта компании «ТехСпецПроект», нынешним летом продолжится обновление инфраструктуры аэропорта:— Работы мы начали в середине апреля, и продлятся они до 15 сентября в круглосуточном режиме, если, конечно, позволит ваша капризная погода. Нам предстоит реконструировать бетонное покрытие перрона с местами стоянок воздушных судов, это 112 тысяч квадратных метров, а также водоотводную систему перрона, очистные сооружения, пункт противообледенительной жидкости, инженерные сети и аварийно–спасательную станцию.Мы планируем уложить 65 тысяч кв. м бетонного покрытия, на сегодняшний день уже подготовили 18 тысяч кв. м щебёночного основания под его укладку. А сейчас бетоноукладочный комплекс стоит в ожидании тепла.Фирма «Трансстроймеханизация» выполняет реконструкцию ограждения аэродрома с интегрированной системой видеонаблюдения. Как рассказал Сергей Старостин, руководитель проекта фирмы, уже полностью выполнена отсыпка патрульной автодороги, это 11,5 км, специалисты устанавливают ограждение периметра. Три километра уже пройдено, и к сентябрю оно будет закончено полностью, после чего начнётся пусконаладка оборудования.— Ограждение — это современная конструкция, — отметил Сергей Старости. — На железобетонном фундаменте устанавливается сетчатый каркас, поверх которого пускают колючую проволоку. Предусмотрены системы видеонаблюдения и сигнализации. Просто и надёжно.

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