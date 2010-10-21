[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Сотрудничество

Наши на КамАЗе

Город Набережные Челны традиционно считается родиной КамАЗов. Стажировка на этом заводе–гиганте, связанная с модернизацией производственного оборудования, позволяет повысить уровень квалификации норильских ремонтников, даёт им ценные навыки и в целом служит качественным скачком в профессии.

Работники производственного объединения «Норильсктрансремонт» предприятия «Норильскникельремонт» постоянно проходят обучение в Набережных Челнах согласно договору предприятия с Региональным институтом передовых технологий и бизнеса. По его окончании специалистам выдаётся соответствующий сертификат. Вернувшись домой, норильчане передают опыт коллегам. Так, шаг за шагом растёт общая компетентность работников, занимающихся ремонтом автотранспорта в Заполярном филиале «Норникеля». Уже дважды в учебном центре КамАЗа побывал начальник авторемонтного участка «Норильсктрансремонта» Павел Стельмашук. Он работает на предприятии с 2006 года, вверенный ему участок возглавил в 2010 году. В его подчинении находятся 47 человек — ремонтники, слесари, машинисты мостовых кранов, токари, сверловщики, сварщики и другие. На КамАЗе его больше всего интересовала диагностика и обслуживание ходовой части автотранспорта, эксплуатация разных видов машин, ремонт электрооборудования и другие аспекты обучения. – Первый раз меня направили на повышение квалификации в составе группы из семи человек, — рассказывает он в интервью «Заполярной Правде», — последний раз, около года назад, обучался один. 24–27 июня в Набережные Челны поедут двое ребят с нашего участка. Сроки обучения небольшие — в среднем 4–6 дней. За это время мы проходим как теоретические, так и практические основы по той или иной программе. Их у центра очень много, они варьируются в зависимости от направления и задач, поставленных компанией и производством. Учёбу в Набережных Челнах Павел Стельмашук оценивает как показатель серьёзного профессионального роста: – Помимо прочего мы посетили станочный цех, обрабатывающие центры, увидели конвейер, где собирают двигатели, узнали, как внедряются инструменты бережливого производства, нам рассказали об истории развития производственной системы КамАЗа — проблемах, способах решения и прочем. В целом обучение — вещь более чем полезная. Признаюсь, меня поразили масштабы производства, оснащение, количество и размеры цехов: КамАЗ — настоящий город–завод. Его сотрудники имеют доступ к новейшим данным о технологиях ремонта и обслуживания транспорта. Между цехами налажено очень плотное взаимодействие, в общем, работа поставлена на пять баллов! Есть что перенять и чему научиться. О том, что повышение уровня квалификации сотрудников «Норникеля» является одной из первостепенных задач компании, неоднократно говорил директор Заполярного филиала Николай Уткин, в том числе на форуме «Корпоративный диалог», проходившем в августе 2018 года: «Компания заинтересована не только в росте объёмов производства, она инвестирует средства в модернизацию и экологию». Повышение уровня подготовки специалистов обеспечивает устойчивость производства и экономический эффект, а значит, растёт уверенность сотрудников в стабильности, это мотивирует персонал делать свою работу качественнее».

Марина Хорошевская Фото с сайта rostec.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работники производственного объединения «Норильсктрансремонт» предприятия «Норильскникельремонт» постоянно проходят обучение в Набережных Челнах согласно договору предприятия с Региональным институтом передовых технологий и бизнеса. По его окончании специалистам выдаётся соответствующий сертификат. Вернувшись домой, норильчане передают опыт коллегам. Так, шаг за шагом растёт общая компетентность работников, занимающихся ремонтом автотранспорта в Заполярном филиале «Норникеля».Уже дважды в учебном центре КамАЗа побывал начальник авторемонтного участка «Норильсктрансремонта» Павел Стельмашук. Он работает на предприятии с 2006 года, вверенный ему участок возглавил в 2010 году. В его подчинении находятся 47 человек — ремонтники, слесари, машинисты мостовых кранов, токари, сверловщики, сварщики и другие. На КамАЗе его больше всего интересовала диагностика и обслуживание ходовой части автотранспорта, эксплуатация разных видов машин, ремонт электрооборудования и другие аспекты обучения.– Первый раз меня направили на повышение квалификации в составе группы из семи человек, — рассказывает он в интервью «Заполярной Правде», — последний раз, около года назад, обучался один. 24–27 июня в Набережные Челны поедут двое ребят с нашего участка. Сроки обучения небольшие — в среднем 4–6 дней. За это время мы проходим как теоретические, так и практические основы по той или иной программе. Их у центра очень много, они варьируются в зависимости от направления и задач, поставленных компанией и производством.Учёбу в Набережных Челнах Павел Стельмашук оценивает как показатель серьёзного профессионального роста:– Помимо прочего мы посетили станочный цех, обрабатывающие центры, увидели конвейер, где собирают двигатели, узнали, как внедряются инструменты бережливого производства, нам рассказали об истории развития производственной системы КамАЗа — проблемах, способах решения и прочем. В целом обучение — вещь более чем полезная. Признаюсь, меня поразили масштабы производства, оснащение, количество и размеры цехов: КамАЗ — настоящий город–завод. Его сотрудники имеют доступ к новейшим данным о технологиях ремонта и обслуживания транспорта. Между цехами налажено очень плотное взаимодействие, в общем, работа поставлена на пять баллов! Есть что перенять и чему научиться.О том, что повышение уровня квалификации сотрудников «Норникеля» является одной из первостепенных задач компании, неоднократно говорил директор Заполярного филиала Николай Уткин, в том числе на форуме «Корпоративный диалог», проходившем в августе 2018 года: «Компания заинтересована не только в росте объёмов производства, она инвестирует средства в модернизацию и экологию». Повышение уровня подготовки специалистов обеспечивает устойчивость производства и экономический эффект, а значит, растёт уверенность сотрудников в стабильности, это мотивирует персонал делать свою работу качественнее».

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