[Индекс номера 85 (14.06.2019)]

 Промплощадка 
И Siemens подкуём

В 2015 году «Норильскникельремонт» и немецкий концерн Siemens заключили договор о сервисном партнёрстве по обслуживанию и ремонту электродвигателей этой фирмы на переделах компании. Это даёт предприятию не только возможность обучения специалистов на базе иностранного партнёра, но и технологического переоснащения производства, приобретения современного оборудования.
Электродвигатель Siemens мощностью 2200 кВт с мельницы Vertimill
В орильске ремонтом электродвигателей занимается «Электроремонт», предприятие, входящее в состав «Норильскэнергоремонта», одного из структурных подразделений «Норильскникельремонта». И делает это на протяжении 80 лет. А начиналось всё ещё в 30–е годы прошлого века, когда был создан самостоятельный цех для ремонта электрооборудования. Постепенно он стал полноценным предприятием, но задачи выполняет прежние — ремонт электрических машин и трансформаторов на всех переделах комбината, а также, принадлежащих другим предприятиям НПР. «Больные» агрегаты привозят не только со всего Норильска, но и из Дудинки и даже Снежногорска, с Усть–Хантайской ГЭС.
– Агрегаты попадаются самые разные, от таких, что помещаются в ладонь, до огромных трансформаторов весом 60–80 тонн, — рассказывает Алексей Дмитриев, директор «Электроремонта». — На нас лежит не только замена основных компонентов, но и самостоятельное изготовление некоторых деталей. У себя в цехах мы чиним технику, которую можно снять с рабочих механизмов и технологического оборудования предприятий ЗФ. А вот крупногабаритные электромоторы, приводящие в действие силовые установки, вращающие колеса вентиляторов и подъёмников на рудниках, мельницы на обогатительных фабриках приходится восстанавливать на месте. Для этого у нас есть отдельная бригада, оснащённая специальным оборудованием. Она дислоцируется в Талнахе. Руководит этой «скорой помощью» Алексей Ковалёв.
Якорь машины постоянного тока П2
Сервисное партнёрство с фирмой Siemens открывает для «Электроремонта» новые горизонты. По словам Алексея Дмитриева, оснащение предприятий Заполярного филиала двигателями Siemens началось с реконструкции Талнахской обогатительной фабрики. Вертикальные мельницы Vertimill, флотационные машины, насосные и гидроциклонные установки, сгустители и грохота — всё это, несмотря на громкие имена производителей, со временем требует ремонта. Поэтому работникам приходится повышать свою квалификацию.
Специалисты «Электроремонта», Алексей Ковалёв и Кирилл Алфёров, уже прошли специальное обучение в Германии и получили соответствующие сертификаты, что позволяет проводить ремонт с применением передовых технологий электродвигателей не только Siemens, но и других производителей, включая российских. Кроме того, ребята теперь обучают других.
К слову, по мнению специалистов, отечественные электродвигатели не только не уступают импортным, но по надёжности превосходят тот же Siemens.
– Например, мельницы Vertimill установили три года назад, и, начиная с прошлого года, мы регулярно ремонтируем их электродвигатели, — отмечает Дмитриев. — Вот и сегодня привезли, и это уже пятый агрегат с момента установки, кстати, мощность у него 2200 кВт, а вес примерно 18 тонн. Мы проводим дефектовку агрегата, ищем причину «болезни», затем будем её устранять. На всё нам потребуется примерно три недели.
Как рассказывает Дмитриев, специалисты предприятия легко освоили новые технологии, ведь практически у каждого из них за плечами огромный опыт работы.
– Кадровой текучки у нас нет, люди работают увлечённые, настоящие мастера своего дела, многие имеют по 25–30 лет стажа, отцы детей приводят, передают свой опыт и сами постоянно учатся новому.

Лариса Стецевич
Фото из архива ПО «Норильскникельремонт»
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Промплощадка 
В 2015 году «Норильскникельремонт» и немецкий концерн Siemens заключили договор о сервисном партнёрстве по обслуживанию и ремонту электродвигателей этой фирмы на переделах компании. Это даёт предприятию не только возможность обучения специалистов на базе иностранного партнёра, но и технологического переоснащения производства, приобретения современного оборудования.

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