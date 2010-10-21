[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Экономика

Окно в Европу и Азию

На прошлой неделе в Санкт–Петербурге прошёл Международный экономический форум (ПМЭФ). О том, что интересного было сказано и сделано на традиционной встрече представителей государства и бизнеса, мы узнали из материалов СМИ.







Новый импульс Как сообщают «Известия», нынешний Петербургский международный экономический форум стал самым масштабным за всю историю его существования. Он собрал более 19 тысяч участников из 145 стран мира. На площадке были заключены соглашения на рекордную сумму — 3,1 трлн рублей. Несмотря на введённые против России санкции, интерес к мероприятию не ослабевает, а, напротив, усиливается. Интенсивность работы форума свидетельствует о заинтересованности России и зарубежных партнёров в развитии взаимоотношений, несмотря на существующие политические противоречия, полагает профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Горин. «Показательно, что самыми крупными делегациями стали китайская и американская, — заметил он в беседе с «Известиями». — Отношения между КНР и США в последнее время не безоблачные, и наша страна в этих условиях может использовать окно возможностей, открывшееся для российско–китайского взаимодействия». ПМЭФ–2019 показал, что тема изоляции России ушла в прошлое, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «И это большой успех, что в текущих условиях нам удалось не просто сохранить форум, но и придать ему новый импульс», — подчеркнул российский сенатор. Профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков отметил следующее: «Главы нескольких государств приняли участие в ПМЭФ наряду с делегатами из 145 стран. Нужно отметить и символичность визита генсека ООН, что достаточно важно в условиях обострения международной обстановки». Форум стал очередным шагом к развитию международного экономического сотрудничества в условиях нарастающего кризиса в мировой экономике, констатировал политолог. Ключевым событием форума Сергей Володенков назвал визит главы КНР Си Цзиньпина: «Мы можем наблюдать достаточно явный вектор, направленный на развитие сотрудничества между Китаем и Россией». С тем, что участие в форуме Си Цзиньпина стало знаковым, согласен и Дмитрий Горин. Вместе с тем он призвал не преувеличивать перспективы сотрудничества двух стран, поскольку американский рынок для Китая по–прежнему представляет стратегический интерес. «Приоритетным для России остаётся развитие отношений с европейскими партнёрами. В этом направлении есть немало сложностей, но можно надеяться, что форум будет способствовать продвижению и в этом направлении», — считает эксперт. По словам главы президиума Совета по внешней и оборонной политике, научного директора клуба «Валдай» Федора Лукьянова, страны Запада всё больше погружаются в решение своих внутренних проблем, и в этом есть определённый риск. «Когда все заняты собой, времени и сил на внешние связи становится всё меньше», — говорит он.

Полное согласие На ПМЭФ массово подписывали контракты, направленные на создание новой экономики, замечает «Коммерсант». Одной из основных тем стала цифровизация: на ПМЭФ токенизировали никель, запускали блокчейн–сеть для работы с госорганами, передавали данные по защищённой квантовым шифрованием линии, показывали прототип P2B–платформы для малого бизнеса и готовы были расплачиваться криптовалютой за нефть. «Коммерсант» полагает: совершённые и готовящиеся сделки главного российского экономического форума вполне можно рассматривать с точки зрения их потенциального объёма и влияния на будущие экономические процессы. В числе крупных событий стоит отметить: соглашение ВЭБ.РФ и компании «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга о создании совместной строительной инфраструктурной компании, визит на форум руководства одного из крупнейших в мире морских логистических операторов — китайской COSCO, соглашение о намерениях между «Росатомом», «Норникелем», Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейшей в мире компанией–оператором морских портов DP World, а также визит на форум чрезвычайно представительной государственной делегации Катара, уже реализующей в России крупные проекты (в частности, в Пулково и Шереметьево) и рассчитывающей на российское партнёрство в своем масштабном проекте Qatar Free Zone.







Большие цифры Как передает ТАСС, «Норникель» рассчитывает запустить платформу токенизации (введение в оборот не самих товаров и услуг, а их электронных символов) своей продукции до конца 2019 года. Об этом на ПМЭФ сообщил президент компании Владимир Потанин. «Наша компания участвует в работе над созданием платформы по токенизации нашей продукции, над созданием электронных символов товаров, которые мы выпускаем, и мы рассчитываем до конца этого года такую платформу запустить», — заявил он. Владимир Потанин выразил уверенность в том, что к платформе подключатся и другие пользователи. «На наш взгляд, это будет способствовать цифровизации наших сбытовых контрактов и в будущем даст возможность получения доступа к дополнительным источникам финансирования за счёт доступа к новому классу инвесторов, включая криптоинвесторов. Мы думаем, что для начала речь пойдёт о контрактах на сотни миллионов долларов», — добавил он.

Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент газеты «Заполярная Правда» Сразу же замечу: в экономике я не очень разбираюсь, в бизнесе — тем более, поэтому всё написанное мною — исключительно обывательский взгляд на заданную тему. Итак, экономический форум, много лет проходящий в Питере, призван расширить границы нашего экономического пространства и доказать состоятельность России. И тут есть о чём поговорить. На протяжении десятилетий страну потрясал один финансовый кризис за другим, и когда мы, казалось бы, достигли дна, нам удалось остановить падение и даже упрочить свои позиции на мировом рынке. Сегодня экономика России находится в более–менее стабильном положении, однако простые граждане, наученные горькими уроками прошлого, за будущее всё же переживают. В отличие от некоторых политиков и бизнесменов, настроенных вполне оптимистически. Диалог между властью и бизнесом, безусловно, необходим. Главное, чтобы при реализации перспективных проектов обе стороны не просто укрепили частно–государственное партнёрство, но и смогли выработать стратегию, в рамках которой государство становится надёжным гарантом сохранности инвестиций. В таком случае повод для оптимизма появится и у среднего бизнеса, который не рассчитывает на сверхприбыльные контракты, но, тем не менее, является одним из ключевых звеньев в структуре современной экономики. Да. Безусловно, порадовало заметное присутствие на форуме «Норникеля», представившего, помимо прочего, инициативы в области развития спорта и волонтёрского движения. Но, пожалуй, инициатива наиболее дальнего прицела связана с подписанием соглашения с Московским физико-техническим институтом и IBM об организации специализированного центра, где будет проходить обучение студентов, исследования и создание цифровых экосистем, освоение эффективных практик использования информационных технологий в областях «блокчейн», «интернет вещей» и «системы оптимизации». Вот где молодые умы смогут развернуться во всю мощь. Кстати, и программа ПМЭФ по традиции завершилась молодёжной дискуссионной площадкой. Вопросы, которые на ней рассматривались, вызывают живой интерес не только с точки зрения обсуждения пока ещё туманных перспектив, их решение может послужить реальному воплощению в жизнь полноценных, продуманных проектов. Именно они, лишь начинающие свою деловую карьеру молодые люди, в первую очередь нуждаются в поддержке государства. И именно при виде этих амбициозных в хорошем смысле, напористых ребят оптимизм пробуждается в душе и у меня. Если мы на самом деле хотим перемен к лучшему, то в условиях действующей модели взаимодействия государства и крупного бизнеса на некоторые вещи необходимо смотреть более взвешенно, не бояться признавать промахи, а самое главное — решаться на смелые экономические манёвры. Гонка за лидерством всё время набирает ход, и игрокам приходится либо делать крупные ставки, либо выходить из игры, сознавая, что, возможно, они покидают её навсегда. У России есть сильные и, что ещё более ценно, неожиданные козыри, которые она может выложить на стол. Так что воспользоваться ими нужно максимально эффективно.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как сообщают «Известия», нынешний Петербургский международный экономический форум стал самым масштабным за всю историю его существования. Он собрал более 19 тысяч участников из 145 стран мира. На площадке были заключены соглашения на рекордную сумму — 3,1 трлн рублей. Несмотря на введённые против России санкции, интерес к мероприятию не ослабевает, а, напротив, усиливается. Интенсивность работы форума свидетельствует о заинтересованности России и зарубежных партнёров в развитии взаимоотношений, несмотря на существующие политические противоречия, полагает профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Горин. «Показательно, что самыми крупными делегациями стали китайская и американская, — заметил он в беседе с «Известиями». — Отношения между КНР и США в последнее время не безоблачные, и наша страна в этих условиях может использовать окно возможностей, открывшееся для российско–китайского взаимодействия».ПМЭФ–2019 показал, что тема изоляции России ушла в прошлое, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «И это большой успех, что в текущих условиях нам удалось не просто сохранить форум, но и придать ему новый импульс», — подчеркнул российский сенатор.Профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков отметил следующее: «Главы нескольких государств приняли участие в ПМЭФ наряду с делегатами из 145 стран. Нужно отметить и символичность визита генсека ООН, что достаточно важно в условиях обострения международной обстановки». Форум стал очередным шагом к развитию международного экономического сотрудничества в условиях нарастающего кризиса в мировой экономике, констатировал политолог.Ключевым событием форума Сергей Володенков назвал визит главы КНР Си Цзиньпина: «Мы можем наблюдать достаточно явный вектор, направленный на развитие сотрудничества между Китаем и Россией».С тем, что участие в форуме Си Цзиньпина стало знаковым, согласен и Дмитрий Горин. Вместе с тем он призвал не преувеличивать перспективы сотрудничества двух стран, поскольку американский рынок для Китая по–прежнему представляет стратегический интерес. «Приоритетным для России остаётся развитие отношений с европейскими партнёрами. В этом направлении есть немало сложностей, но можно надеяться, что форум будет способствовать продвижению и в этом направлении», — считает эксперт.По словам главы президиума Совета по внешней и оборонной политике, научного директора клуба «Валдай» Федора Лукьянова, страны Запада всё больше погружаются в решение своих внутренних проблем, и в этом есть определённый риск. «Когда все заняты собой, времени и сил на внешние связи становится всё меньше», — говорит он.На ПМЭФ массово подписывали контракты, направленные на создание новой экономики, замечает «Коммерсант». Одной из основных тем стала цифровизация: на ПМЭФ токенизировали никель, запускали блокчейн–сеть для работы с госорганами, передавали данные по защищённой квантовым шифрованием линии, показывали прототип P2B–платформы для малого бизнеса и готовы были расплачиваться криптовалютой за нефть. «Коммерсант» полагает: совершённые и готовящиеся сделки главного российского экономического форума вполне можно рассматривать с точки зрения их потенциального объёма и влияния на будущие экономические процессы. В числе крупных событий стоит отметить: соглашение ВЭБ.РФ и компании «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга о создании совместной строительной инфраструктурной компании, визит на форум руководства одного из крупнейших в мире морских логистических операторов — китайской COSCO, соглашение о намерениях между «Росатомом», «Норникелем», Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейшей в мире компанией–оператором морских портов DP World, а также визит на форум чрезвычайно представительной государственной делегации Катара, уже реализующей в России крупные проекты (в частности, в Пулково и Шереметьево) и рассчитывающей на российское партнёрство в своем масштабном проекте Qatar Free Zone.Как передает ТАСС, «Норникель» рассчитывает запустить платформу токенизации (введение в оборот не самих товаров и услуг, а их электронных символов) своей продукции до конца 2019 года. Об этом на ПМЭФ сообщил президент компании Владимир Потанин. «Наша компания участвует в работе над созданием платформы по токенизации нашей продукции, над созданием электронных символов товаров, которые мы выпускаем, и мы рассчитываем до конца этого года такую платформу запустить», — заявил он. Владимир Потанин выразил уверенность в том, что к платформе подключатся и другие пользователи. «На наш взгляд, это будет способствовать цифровизации наших сбытовых контрактов и в будущем даст возможность получения доступа к дополнительным источникам финансирования за счёт доступа к новому классу инвесторов, включая криптоинвесторов. Мы думаем, что для начала речь пойдёт о контрактах на сотни миллионов долларов», — добавил он.

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