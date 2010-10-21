[Индекс номера 85 (14.06.2019)]

 Конкурсы 
Покорители Сибири

Восемь норильчан вошли в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В их числе и Андрей Вольхин, который успешно прошёл все этапы конкурса, включая финал в Красноярске.
Андрей Вольхин
• 31 год, имеет два высших образования: экономиста и инженера.
• В Норильск приехал в 2010 году по приглашению компании «Норникель» после окончания Сибирского федерального университета.
• Начал трудовую деятельность в плавильном цехе НМЗ стажёром сменного мастера, затем работал сменным мастером, старшим мастером, начальником плавильного участка, сейчас — замначальника техотдела.
• Занимается научными исследованиями, промышленными испытаниями, поиском рационализаторских решений и развитием стандартизации производства.
Теперь наш земляк может в приоритетном порядке претендовать на трудоустройство в проектах «Енисейской Сибири», планируемых к реализации на территории трёх регионов — Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва. Ожидается, что уже в этом году будет открыто более 2000 вакансий.
По признанию самого Андрея Вольхина — замначальника техотдела по техническому развитию, стандартизации и функционированию корпоративной интегрированной системы менеджмента Надеждинского металлургического завода, его интересовало не новое место работы, а получение опыта и совершенствование управленческих навыков. «Лидеры Енисейской Сибири» — не первый кадровый конкурс для Андрея, в 2017–м и 2018–м он пробовал себя в качестве «Лидера России». В этот раз прошёл целую серию испытаний, прежде чем попасть в финал, конкуренция была серьёзной — 2000 претендентов из трёх регионов.
Началось всё с онлайн–регистрации и двухминутного видеорезюме. Потом следовало тестирование (оценивались знания о регионе, общая эрудиция, математические способности и прочее), по результатам которого определялись участники очных этапов. Полуфиналы конкурса прошли в пяти городах — Норильске, Кызыле, Абакане, Москве и Красноярске. Напомним, в нашем городе полуфинальная деловая игра прошла в Молодёжном центре. Десяток молодых управленцев решали бизнес–задачу и доказывали свою правоту экспертам. Каждого оценивали по ряду критериев, таких как лидерские качества, коммуникативность, нацеленность на результат, адаптивность. Набравшие наибольшее количество баллов были приглашены в финал.
Андрей Вольхин участвовал в полуфинале в Красноярске, а затем и в финале, так как в это время находился там в отпуске. Другие норильчане–финалисты не смогли вылететь в столицу края на заключительный этап конкурса из–за отсутствия авиабилетов.
– Финал проходил в конгресс–холле Сибирского федерального университета. За три дня до него на электронную почту я получил задание и список коллег из Красноярска и Черногорска. Нам нужно было объединиться в команду, решить экологическую бизнес–задачу и презентовать её. В результате все финалисты вошли в кадровый резерв комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь», — рассказал Андрей Вольхин.
В финале «Лидеров Енисейской Сибири» участвовали 500 человек. Они решали кейсовые задания, посвящённые производственным, социальным и имиджевым проблемам, с которыми сталкиваются крупные компании при реализации проектов. Решения оценивались экспертами, представителями компаний–партнёров конкурса, профильными сотрудниками Корпорации развития «Енисейской Сибири» по нескольким параметрам: технология, экономика, инновационность, перспективы трансфера, презентация.

Ксения Пирогова
Фото из архива Андрея Вольхина
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