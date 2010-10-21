[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Проекты

В этом есть смысл

Три дня проектной сессии «Социального конструкторского бюро» оказались максимально эффективными. Результатом обучения стали проекты, разработанные студентами СКБ, которые они представили горожанам.

Второй день проектной сессии в социальном конструкторском бюро. Презентация проектов Об этом рассказала Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля»: – СКБ — это яркий и самобытный проект, объединяющий незнакомых людей. В рамках бюро они знакомятся друг с другом, создают команды, генерируют различные идеи, выбирают лучшую, воплощают её в проект, ищут партнёров и ресурсы для его реализации. В этом году было как никогда много желающих пройти обучение. В итоге отобрали 37 человек. В их числе — представители муниципальных образовательных и спортивных учреждений, общественных организаций, предприниматели, спортсмены, получатели грантовой поддержки в рамках программы «Мир новых возможностей» и так далее. Юрий Тюшев, руководитель программы социально–конструкторского бюро, уверен: сессия СКБ — это отличный старт для тех, кто планирует развиваться дальше и у кого есть цель подготовить свой проект и получить грант на его реализацию. Обучение увеличивает шансы на успех, поскольку участники проектной сессии получают все необходимые навыки для создания жизнеспособных проектов, проходят полный цикл от задумки до результата. На сессии Юрий Тюшев и эксперты Олег Марфин и Мария Бутусова делились со студентами своими опытом и знаниями. В первый день участники разделились на три команды. Первые разрабатывали акцию «Бодрая суббота», которая включает в себя физзарядку, тематические подвижные эстафеты и шуточные состязания. Её цель — сделать субботний день интересным и активным. Вторые поначалу назвали свой проект «Венеция», а затем переименовали его в «Театральную субботу». Выбранное ими направление связано с высокой модой и театром, а главная задача — сделать мир ярче и увидеть в привычном что–то новое. Третья команда решила в своём проекте «Наравне» смоделировать ситуации, в которых горожане смогли бы почувствовать, что ощущают люди с ограниченными возможностями здоровья, какие трудности им приходится преодолевать в быту. Предлагалось пройти три испытания: «Ничего не вижу», «Ничего не слышу», «Ничего не скажу». И задания были соответствующие: например, требовалось развернуть одной рукой конфетный фантик, с завязанными глазами достать из мешка вещь и на ощупь определить, что это такое, прочитать по губам, о чём говорит собеседник, и даже ответить ему и так далее. Этот проект — реальная возможность привлечь внимание здоровых людей к проблемам и потребностям инвалидов. Юрий Тюшев отметил его ценность и порекомендовал участникам группы и дальше развивать это направление. Презентация проектов состоялась в СРК «Арена». Помимо полученных на сессии знаний от участников требовалось продемонстрировать определённую смелость и уверенность в себе. – Результаты сессии мы увидели в атриуме «Арены», где студенты СКБ провели не просто праздник, а настоящий мини–фестиваль, который не на шутку увлёк норильчан, — подвела итог Наталья Дунаева.

Проектная сессия СКБ организована в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и проводится в пятый раз, начиная с 2015 года. За четыре года обучение прошли более 200 человек. В их числе — представители муниципальных образовательных и спортивных учреждений, общественных организаций, предприниматели, спортсмены, получатели грантовой поддержки.

Наталья Черкашина Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Об этом рассказала Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля»:– СКБ — это яркий и самобытный проект, объединяющий незнакомых людей. В рамках бюро они знакомятся друг с другом, создают команды, генерируют различные идеи, выбирают лучшую, воплощают её в проект, ищут партнёров и ресурсы для его реализации. В этом году было как никогда много желающих пройти обучение. В итоге отобрали 37 человек. В их числе — представители муниципальных образовательных и спортивных учреждений, общественных организаций, предприниматели, спортсмены, получатели грантовой поддержки в рамках программы «Мир новых возможностей» и так далее.Юрий Тюшев, руководитель программы социально–конструкторского бюро, уверен: сессия СКБ — это отличный старт для тех, кто планирует развиваться дальше и у кого есть цель подготовить свой проект и получить грант на его реализацию. Обучение увеличивает шансы на успех, поскольку участники проектной сессии получают все необходимые навыки для создания жизнеспособных проектов, проходят полный цикл от задумки до результата. На сессии Юрий Тюшев и эксперты Олег Марфин и Мария Бутусова делились со студентами своими опытом и знаниями.В первый день участники разделились на три команды. Первые разрабатывали акцию «Бодрая суббота», которая включает в себя физзарядку, тематические подвижные эстафеты и шуточные состязания. Её цель — сделать субботний день интересным и активным.Вторые поначалу назвали свой проект «Венеция», а затем переименовали его в «Театральную субботу». Выбранное ими направление связано с высокой модой и театром, а главная задача — сделать мир ярче и увидеть в привычном что–то новое.Третья команда решила в своём проекте «Наравне» смоделировать ситуации, в которых горожане смогли бы почувствовать, что ощущают люди с ограниченными возможностями здоровья, какие трудности им приходится преодолевать в быту. Предлагалось пройти три испытания: «Ничего не вижу», «Ничего не слышу», «Ничего не скажу». И задания были соответствующие: например, требовалось развернуть одной рукой конфетный фантик, с завязанными глазами достать из мешка вещь и на ощупь определить, что это такое, прочитать по губам, о чём говорит собеседник, и даже ответить ему и так далее.Этот проект — реальная возможность привлечь внимание здоровых людей к проблемам и потребностям инвалидов. Юрий Тюшев отметил его ценность и порекомендовал участникам группы и дальше развивать это направление.Презентация проектов состоялась в СРК «Арена». Помимо полученных на сессии знаний от участников требовалось продемонстрировать определённую смелость и уверенность в себе.– Результаты сессии мы увидели в атриуме «Арены», где студенты СКБ провели не просто праздник, а настоящий мини–фестиваль, который не на шутку увлёк норильчан, — подвела итог Наталья Дунаева.

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