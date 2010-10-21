[Индекс номера 85 (14.06.2019)]

 Чем занята власть 
В центре внимания

Председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов подвёл итоги рабочего визита в Норильск.
Спикер краевого парламента провёл с руководством Норильска ряд встреч, связанных с подготовкой города к зимнему сезону, грядущими преобразованиями в сфере социальной защиты населения, реализацией мастер–плана, представленного на недавно прошедшем в Красноярске форуме под председательством губернатора края, а также бюджетным процессом.
– Уже сейчас мы проводим необходимые консультации с краевыми и местными специалистами и начинаем работать над бюджетом региона и территории на следующий год и плановый период. При формировании бюджета необходимо учесть, прежде всего, сохранение всех социальных обязательств и продолжить реализацию мероприятий, связанных с повышением качества жизни норильчан и улучшением городской среды. Норильск достаточно уверенно выполняет задачи, которые стоят перед городом на ближайшую и среднесрочную перспективу: благоустройство территории, содержание и ремонт улично–дорожной сети, капитальные и текущие ремонты жилых домов и социально значимых объектов — все программы обеспечены финансированием и успешно реализуются, — отметил Дмитрий Свиридов.
Обсуждалась и тема модернизации жилищного фонда. По мнению Дмитрия Свиридова, эти перемены должны затрагивать не только Норильск, но и Таймыр. Строительство жилья на Севере требует серьёзных финансовых вложений, и речь идёт не о миллионах, а о миллиардах рублей. Этот вопрос должен решаться на всех уровнях власти.
Также спикер краевого парламента провёл приём горожан по личным вопросам. За помощью к нему обратились семь норильчан. Так, Александр Софин с супругой стали участниками государственной программы «Жильё для российской семьи» и приобрели квартиру в строящемся доме одного из районов Красноярска —
Солонцах–2. Застройщик обещал сдать объект ещё два года назад, но постоянно переносит сроки. Попытки узнать, когда же наконец можно будет получить жильё, ни к чему не привели: невозможно ни дозвониться до руководства Красноярского краевого фонда жилищного строительства, ни встретиться с ним. Дмитрий Свиридов сказал, что уже слышал о задержках строительства домов в Солонцах и обсуждал эту проблему с министром строительства края. Вопрос взят на контроль, будут приняты меры для сдачи дома до конца 2019 года. Буквально с криком души обратился к спикеру
Заксобрания Александр Проценко. Инвалид временно проживает у знакомого и нуждается в улучшении жилищных условий. Дмитрий Свиридов заверил его, что ходатайство будет направлено в управление жилфонда, и ситуация должна разрешиться.
– Такие встречи с людьми дают возможность узнать проблемы, с которыми приходится сталкиваться рядовым горожанам, понять, что их волнует. И не всегда эти обращения носят частный характер, нередко они выявляют какие–то законодательные прорехи или системные сбои. Большинство вопросов удаётся быстро и оперативно решить, причём в пределах полномочий муниципальных властей, — отметил Дмитрий Свиридов.
Также в рамках рабочей поездки председатель Заксобрания края встретился с властями Таймыра и провёл приём по личным вопросам для жителей Дудинки.

Наталья Черкашина
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В норильском аэропорту продолжается четвёртый, заключительный этап реконструкции и обновление инфраструктуры.

Чем занята власть 
Председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов подвёл итоги рабочего визита в Норильск.

Эхо праздника 
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Навигация–2019 
Во вторник к таймырскому берегу пришвартовались первые речные суда, пришедшие с юга Красноярского края. Они доставили в Дудинку по Енисею продукты, строительные материалы, технику и многое другое, открыв речную навигацию 2019 года.

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Медицина 
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Проекты 
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Спортивный интерес 
Развитие спортивной инфраструктуры — важный элемент политики «Норникеля». Такое заявление в ходе Петербургского экономического форума сделал вице–президент компании Дмитрий Пристансков.

Перспективы 
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Сотрудничество 
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Промплощадка 
В 2015 году «Норильскникельремонт» и немецкий концерн Siemens заключили договор о сервисном партнёрстве по обслуживанию и ремонту электродвигателей этой фирмы на переделах компании. Это даёт предприятию не только возможность обучения специалистов на базе иностранного партнёра, но и технологического переоснащения производства, приобретения современного оборудования.

Экономика 
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Конкурсы 
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