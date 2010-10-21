[Индекс номера 85 (14.06.2019)]

 Эхо праздника 
Россия, вперёд!

Несмотря на холодную погоду, норильчане тепло и душевно отметили День России..
По Ленинскому проспекту прошли 58 отрядов ТОШ – 805 старшеклассников
Традиционно праздник начался с шествия трудовых отрядов школьников. 805 старшеклассников — всего 58 отрядов, воспитатели и наставники с плакатами, флагами и воздушными шарами прошли дружной колонной по Ленинскому проспекту до Комсомольской площади, где состоялось торжественное открытие 49–го сезона ТОШ.
Для многих ребят это будет первый трудовой опыт, который, как они надеются, пойдёт им только на пользу и поможет в будущем определиться с профессией и местом работы. Ну и, конечно, многих привлекает в ТОШ возможность заработать. Планов, куда потратить эти деньги, у молодёжи предостаточно. А кого–то заинтересовала насыщенная программа: ведь ребята не только трудятся, но и участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Плюс ко всему – общение и новые знакомства.
Подрастающее трудовое поколение приветствовали и. о. заместителя главы города по социальной политике Андрей Колин и и. о. заместителя начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Сергей Черепанов. Они пожелали ребятам плодотворного и интересного лета, которое подарит им новый жизненный опыт, немало достижений и друзей. А директор ФОК медного завода Николай Гулевский отметил, что их ждут и спортивные успехи.
С Днём России поздравил норильчан председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов:
— Нам есть за что любить нашу Родину, её культуру, традиции и самобытность. С праздником! Здоровья, успехов, процветания, счастья! Россия, вперёд!
Затем эстафету подхватили творческие коллективы Большого Норильска, городской музей, который распахнул свои двери для всех желающих, а также всевозможные интерактивные площадки.
Чего здесь только не было! Фотозоны, ростовые куклы, аквагрим, квесты, задушевные русские песни и зажигательные танцы. Полицейские продемонстрировали спецсредства: измеритель скорости, прибор для замера светопропускной способности стёкол авто, алкотестер и эндоскоп, с помощью которого можно увидеть, что скрыто в тайниках машины, а также образцы оружия, в том числе и используемого в ходе спецопераций. Каждый мог почувствовать себя сотрудником ГИБДД или полицейским на задержании. В палатке общественной организации «Пограничное братство» тоже можно было увидеть модели различного оружия.
Но и это ещё не всё. На десерт норильчан ждало байк–шоу от клуба «Ночные волки» и выступление норильских рок–групп. По признанию многих горожан, этот День России удивил разнообразием и размахом.
Наталья Санина
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Эхо праздника 
Несмотря на холодную погоду, норильчане тепло и душевно отметили День России..

Навигация–2019 
Во вторник к таймырскому берегу пришвартовались первые речные суда, пришедшие с юга Красноярского края. Они доставили в Дудинку по Енисею продукты, строительные материалы, технику и многое другое, открыв речную навигацию 2019 года.

Есть повод 
В воскресенье свой профессиональный праздник отметят норильские медики.

Медицина 
С детским ортопедом Урханом Гулиевым знакомы многие горожане. За два года, что он работает в Норильске, его кабинет посетили сотни детей. И врач констатирует: в целом здоровье маленьких норильчан удовлетворительное. Но на нём не могут не сказываться суровые особенности территории.

Проекты 
Для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом. Это обойдётся компании в 400 миллионов рублей.

Спортивный интерес 
Развитие спортивной инфраструктуры — важный элемент политики «Норникеля». Такое заявление в ходе Петербургского экономического форума сделал вице–президент компании Дмитрий Пристансков.

Перспективы 
Инвестиции «Норникеля» в модернизацию и экологию составят порядка 150 миллиардов рублей. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщила старший вице–президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Сотрудничество 
Город Набережные Челны традиционно считается родиной КамАЗов. Стажировка на этом заводе–гиганте, связанная с модернизацией производственного оборудования, позволяет повысить уровень квалификации норильских ремонтников, даёт им ценные навыки и в целом служит качественным скачком в профессии.

Промплощадка 
В 2015 году «Норильскникельремонт» и немецкий концерн Siemens заключили договор о сервисном партнёрстве по обслуживанию и ремонту электродвигателей этой фирмы на переделах компании. Это даёт предприятию не только возможность обучения специалистов на базе иностранного партнёра, но и технологического переоснащения производства, приобретения современного оборудования.

Экономика 
На прошлой неделе в Санкт–Петербурге прошёл Международный экономический форум (ПМЭФ). О том, что интересного было сказано и сделано на традиционной встрече представителей государства и бизнеса, мы узнали из материалов СМИ.

Конкурсы 
Восемь норильчан вошли в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В их числе и Андрей Вольхин, который успешно прошёл все этапы конкурса, включая финал в Красноярске.

Проекты 
Три дня проектной сессии «Социального конструкторского бюро» оказались максимально эффективными. Результатом обучения стали проекты, разработанные студентами СКБ, которые они представили горожанам.

Новости:
 14 июня 2019 
17:03 В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы окончательно завершили роспись.
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16:55 Завершился второй этап разработки стратегии НГИИ: у вуза появилась своя дорожная карта.
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