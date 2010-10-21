[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Эхо праздника

Россия, вперёд!

Несмотря на холодную погоду, норильчане тепло и душевно отметили День России..

По Ленинскому проспекту прошли 58 отрядов ТОШ – 805 старшеклассников Традиционно праздник начался с шествия трудовых отрядов школьников. 805 старшеклассников — всего 58 отрядов, воспитатели и наставники с плакатами, флагами и воздушными шарами прошли дружной колонной по Ленинскому проспекту до Комсомольской площади, где состоялось торжественное открытие 49–го сезона ТОШ. Для многих ребят это будет первый трудовой опыт, который, как они надеются, пойдёт им только на пользу и поможет в будущем определиться с профессией и местом работы. Ну и, конечно, многих привлекает в ТОШ возможность заработать. Планов, куда потратить эти деньги, у молодёжи предостаточно. А кого–то заинтересовала насыщенная программа: ведь ребята не только трудятся, но и участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Плюс ко всему – общение и новые знакомства. Подрастающее трудовое поколение приветствовали и. о. заместителя главы города по социальной политике Андрей Колин и и. о. заместителя начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Сергей Черепанов. Они пожелали ребятам плодотворного и интересного лета, которое подарит им новый жизненный опыт, немало достижений и друзей. А директор ФОК медного завода Николай Гулевский отметил, что их ждут и спортивные успехи. С Днём России поздравил норильчан председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов: — Нам есть за что любить нашу Родину, её культуру, традиции и самобытность. С праздником! Здоровья, успехов, процветания, счастья! Россия, вперёд! Затем эстафету подхватили творческие коллективы Большого Норильска, городской музей, который распахнул свои двери для всех желающих, а также всевозможные интерактивные площадки. Чего здесь только не было! Фотозоны, ростовые куклы, аквагрим, квесты, задушевные русские песни и зажигательные танцы. Полицейские продемонстрировали спецсредства: измеритель скорости, прибор для замера светопропускной способности стёкол авто, алкотестер и эндоскоп, с помощью которого можно увидеть, что скрыто в тайниках машины, а также образцы оружия, в том числе и используемого в ходе спецопераций. Каждый мог почувствовать себя сотрудником ГИБДД или полицейским на задержании. В палатке общественной организации «Пограничное братство» тоже можно было увидеть модели различного оружия. Но и это ещё не всё. На десерт норильчан ждало байк–шоу от клуба «Ночные волки» и выступление норильских рок–групп. По признанию многих горожан, этот День России удивил разнообразием и размахом.

Наталья Санина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Традиционно праздник начался с шествия трудовых отрядов школьников. 805 старшеклассников — всего 58 отрядов, воспитатели и наставники с плакатами, флагами и воздушными шарами прошли дружной колонной по Ленинскому проспекту до Комсомольской площади, где состоялось торжественное открытие 49–го сезона ТОШ.Для многих ребят это будет первый трудовой опыт, который, как они надеются, пойдёт им только на пользу и поможет в будущем определиться с профессией и местом работы. Ну и, конечно, многих привлекает в ТОШ возможность заработать. Планов, куда потратить эти деньги, у молодёжи предостаточно. А кого–то заинтересовала насыщенная программа: ведь ребята не только трудятся, но и участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Плюс ко всему – общение и новые знакомства.Подрастающее трудовое поколение приветствовали и. о. заместителя главы города по социальной политике Андрей Колин и и. о. заместителя начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Сергей Черепанов. Они пожелали ребятам плодотворного и интересного лета, которое подарит им новый жизненный опыт, немало достижений и друзей. А директор ФОК медного завода Николай Гулевский отметил, что их ждут и спортивные успехи.С Днём России поздравил норильчан председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов:— Нам есть за что любить нашу Родину, её культуру, традиции и самобытность. С праздником! Здоровья, успехов, процветания, счастья! Россия, вперёд!Затем эстафету подхватили творческие коллективы Большого Норильска, городской музей, который распахнул свои двери для всех желающих, а также всевозможные интерактивные площадки.Чего здесь только не было! Фотозоны, ростовые куклы, аквагрим, квесты, задушевные русские песни и зажигательные танцы. Полицейские продемонстрировали спецсредства: измеритель скорости, прибор для замера светопропускной способности стёкол авто, алкотестер и эндоскоп, с помощью которого можно увидеть, что скрыто в тайниках машины, а также образцы оружия, в том числе и используемого в ходе спецопераций. Каждый мог почувствовать себя сотрудником ГИБДД или полицейским на задержании. В палатке общественной организации «Пограничное братство» тоже можно было увидеть модели различного оружия.Но и это ещё не всё. На десерт норильчан ждало байк–шоу от клуба «Ночные волки» и выступление норильских рок–групп. По признанию многих горожан, этот День России удивил разнообразием и размахом.

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