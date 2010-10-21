[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Навигация–2019

Сеньор помидор и другие

Во вторник к таймырскому берегу пришвартовались первые речные суда, пришедшие с юга Красноярского края. Они доставили в Дудинку по Енисею продукты, строительные материалы, технику и многое другое, открыв речную навигацию 2019 года.

Первые суда разгружали около 150 человек Суда в Заполярье ждали, потому что они везли в первую очередь свежие овощи и фрукты — овощные прилавки в Большом Норильске и Дудинке заметно опустели и выглядели, по словам северян, довольно печально. Флот шёл на Таймыр за ледоходом по пятам — прямо за кромкой льда. Как только стихия отшумела в Дудинке, 36 судов различного типа выстроились на рейде в ожидании разрешения администрации порта зайти в акваторию. По словам капитана порта Леонида Трошкова, сотрудникам службы портового надзора пришлось неоднократно обследовать акваторию вверх и вниз по течению, прежде чем дать добро. Самыми проворными оказались предприниматели. Именно они первыми кинули сходни прямо на необорудованный берег с двух подошедших судов — сухогруза СТ–303 и «Плавмагазин». Последнее — плавучее торговое предприятие, куда всегда с удовольствием ходили за покупками жители Дудинки и прибрежных населённых пунктов, — сейчас использовалось как грузовое судно и было до отказа забито продуктами. После разгрузки и приведения в порядок «Плавмагазин», как и прежде, откроет свои двери для покупателей. По словам представителя транспортной компании «Енисей–Экспресс» Ивана Кобзарева, из всего каравана под разгрузку в первую очередь были поставлены суда с продуктами, овощами и фруктами. Тем временем на берегу тоже торопились и нервничали — события уже не первый день ждали представители торговых предприятий и целая вереница разномастных машин, от большегрузов до легковушек. Потирали руки коммерсанты, разминались грузчики. К слову, объявлениями о наборе рабочей силы были обклеены все заборы, так что желающих подзаработать в порту было достаточно. Ватаги грузчиков в Дудинке сколачиваются на каждую летнюю навигацию. Первые суда в начале этой недели разгружали около 150 человек. Оплата сдельная, зависит от тоннажа и затраченного времени. Грубо говоря, закидать 30 тонн в фуру выйдет на круг по 3 тысячи каждому. Чтобы не задерживать машины, товар передают с судна не только по трапам, но и из рук в руки прямо через борт и с верхней палубы. По словам Ивана Кобзарева, на разгрузку двух речных судов таким количеством людей потребуется немного больше времени, чем обычно. А после паводка на освободившемся от воды нулевом причале Дудинского порта на эту же процедуру уйдёт около 8 часов. В грузчики, как выяснилось, идут не только за приработком. По сходням туда–сюда ловко бегали спортивного вида молодцы, которыми двигали, кроме меркантильных, и интересы, так сказать, общефизической подготовки. Первые огурцы–помидоры в Норильске — это фурор. Ещё не настал вечер, а норильчане уже делились в соцсетях: одни — с глубоким удовлетворением, что «уже огурцов купил по 150», другие — с таким же глубоким разочарованием, что «страдаааююю! В пустом магазине — одна картоха... и — ни–че–го.... Очень ждём!». Сезон открыт!

Денис Кожевников Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Суда в Заполярье ждали, потому что они везли в первую очередь свежие овощи и фрукты — овощные прилавки в Большом Норильске и Дудинке заметно опустели и выглядели, по словам северян, довольно печально.Флот шёл на Таймыр за ледоходом по пятам — прямо за кромкой льда. Как только стихия отшумела в Дудинке, 36 судов различного типа выстроились на рейде в ожидании разрешения администрации порта зайти в акваторию.По словам капитана порта Леонида Трошкова, сотрудникам службы портового надзора пришлось неоднократно обследовать акваторию вверх и вниз по течению, прежде чем дать добро.Самыми проворными оказались предприниматели. Именно они первыми кинули сходни прямо на необорудованный берег с двух подошедших судов — сухогруза СТ–303 и «Плавмагазин». Последнее — плавучее торговое предприятие, куда всегда с удовольствием ходили за покупками жители Дудинки и прибрежных населённых пунктов, — сейчас использовалось как грузовое судно и было до отказа забито продуктами. После разгрузки и приведения в порядок «Плавмагазин», как и прежде, откроет свои двери для покупателей.По словам представителя транспортной компании «Енисей–Экспресс» Ивана Кобзарева, из всего каравана под разгрузку в первую очередь были поставлены суда с продуктами, овощами и фруктами.Тем временем на берегу тоже торопились и нервничали — события уже не первый день ждали представители торговых предприятий и целая вереница разномастных машин, от большегрузов до легковушек. Потирали руки коммерсанты, разминались грузчики. К слову, объявлениями о наборе рабочей силы были обклеены все заборы, так что желающих подзаработать в порту было достаточно.Ватаги грузчиков в Дудинке сколачиваются на каждую летнюю навигацию. Первые суда в начале этой недели разгружали около 150 человек. Оплата сдельная, зависит от тоннажа и затраченного времени. Грубо говоря, закидать 30 тонн в фуру выйдет на круг по 3 тысячи каждому. Чтобы не задерживать машины, товар передают с судна не только по трапам, но и из рук в руки прямо через борт и с верхней палубы. По словам Ивана Кобзарева, на разгрузку двух речных судов таким количеством людей потребуется немного больше времени, чем обычно. А после паводка на освободившемся от воды нулевом причале Дудинского порта на эту же процедуру уйдёт около 8 часов.В грузчики, как выяснилось, идут не только за приработком. По сходням туда–сюда ловко бегали спортивного вида молодцы, которыми двигали, кроме меркантильных, и интересы, так сказать, общефизической подготовки.Первые огурцы–помидоры в Норильске — это фурор. Ещё не настал вечер, а норильчане уже делились в соцсетях: одни — с глубоким удовлетворением, что «уже огурцов купил по 150», другие — с таким же глубоким разочарованием, что «страдаааююю! В пустом магазине — одна картоха... и — ни–че–го.... Очень ждём!». Сезон открыт!

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