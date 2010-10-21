[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Есть повод

Люди в белом

В воскресенье свой профессиональный праздник отметят норильские медики.

Наши медики – лучшие В Норильске работают 12 медучреждений. Все они являются краевыми и входят в структуру минздрава Красноярского края. Сегодня в ГЦК виновников торжества поздравят глава города Ринат Ахметчин, и. о. руководителя территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Анастасия Сапожникова, а также творческие коллективы города. Лучшим медработникам будут вручены министерские награды.

Ксения Пирогова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Норильске работают 12 медучреждений. Все они являются краевыми и входят в структуру минздрава Красноярского края. Сегодня в ГЦК виновников торжества поздравят глава города Ринат Ахметчин, и. о. руководителя территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Анастасия Сапожникова, а также творческие коллективы города. Лучшим медработникам будут вручены министерские награды.

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