[Индекс номера 85 (14.06.2019)]

 Медицина 
В ногу со временем

С детским ортопедом Урханом Гулиевым знакомы многие горожане. За два года, что он работает в Норильске, его кабинет посетили сотни детей. И врач констатирует: в целом здоровье маленьких норильчан удовлетворительное. Но на нём не могут не сказываться суровые особенности территории.
• К числу распространённых заболеваний опорно–двигательного аппарата у детей в Норильске относятся: болезнь Шинца, болезнь Осгуд–Шлаттера, деформации грудной клетки, искривление позвоночника, плоско–вальгусная установка стоп. Последние два диагноза встречаются чаще всего.
• Нужную периодичность приёмов у ортопеда устанавливает приказ Минздрава № 514 «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних», который устанавливает нужную периодичность приёмов у ортопеда.
• Почти каждый третий ребёнок в Норильске недополучает витамин D. Так что приём препарата лучше не пропускать.
• Сегодня в Норильске выросло число квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и на операции по полисам ОМС по ортопедическому направлению.
Медициной нельзя заниматься, не имея интереса, призвания
Скажите, Урхан, откуда вы приехали в Норильск?
— Вообще, я — норильчанин со стажем. Родился в Азербайджане, но на Севере с 1993 года, здесь ходил в детский сад, окончил школу. В 2008–м поступил в Красноярский мединститут, прошёл интернатуру, а в 2017–м вернулся сюда работать. Сказать честно, врачом поначалу стать не стремился, это выбор родителей. Я же с удовольствием занимался карате у Александра Сечкина, был чемпионом города, Сибирского федерального округа, стал кандидатом в мастера спорта и думал продолжить спортивную карьеру. Но родители настояли, сказав — сначала медицина, в спорт уйти всегда успеешь. Дополнительным фактором стало то, что мой дядя — тоже доктор, работал в Норильске в 1987–м, заслуженный врач Азербайджана, трудится до сих пор. Я у него многому научился. Словом, я не захотел расстраивать родителей, а со временем медицина меня затянула, понравилось. Я считаю, что ею нельзя заниматься, не имея интереса, призвания, если хотите.
Ребёнок – это ценность. И к каждому маленькому пациенту я подхожу с этой позиции
Почему вы выбрали ортопедию? И почему решили работать именно с детьми?
— Ортопедия в некотором роде всегда меня сопровождала (смеётся). За годы занятий карате я ломал ключицы, дважды — левое бедро, почти все пальцы рук. Так что часто ходил в гипсе. И мне очень везло с докторами — в Норильске работали хорошие специалисты. Как итог: на моём здоровье не сказались последствия переломов. Наверное, и это немного повлияло на моё решение. Выбор в пользу ортопедии обусловлен ещё и стремительным развитием этой отрасли медицины. Хотя, признаюсь, метания были — интересовала и общая, и кардиохирургия.
Долгое время я работал со взрослыми пациентами, «детский» опыт был небольшой, но довольно удачный. Окончательно я погрузился в своё дело, перейдя в норильский травмопункт. Мне не нравится, когда к детям относятся без души, «на автомате». Меня воспитали в том духе, что ребёнок — это ценность. И поэтому к каждому маленькому пациенту я подхожу именно с этой позиции. Отсюда возникает и хороший лечебный эффект: я стараюсь отвлечь малышей игрушкой, пошутить, сделать так, чтобы ребёнок был расслаблен и доверял врачу. Дети — вообще благодарная публика. Даже с физиологической точки зрения: юный организм хорошо отзывается на лечебные процедуры, восстанавливается после операций.
Юный организм хорошо отзывается на лечебные процедуры, восстанавливается после операции
Молодой перспективный врач узкой специализации — отличное приобретение для любого региона. Почему вы всё же решили вернуться в Норильск?
— Предложений было много и на материке, но скажу прямо: работы там больше, а зарплата — ниже. Я ведь норильчанин, у меня есть все «полярки». Сейчас зовут в питерский институт, пока обдумываю этот вариант. Северная столица занимает первое место по уровню образования специалистов в области травматологии, по видам проводимых операций, где применяют новые методики. Любой специалист хочет расти профессионально, и я не исключение. Но в любом случае ещё года два я поработаю в Норильске: во–первых, здесь очень серьёзная нехватка узких специалистов, а, во–вторых, есть кое–какие семейные планы. Мы с супругой сейчас ждём первого ребёнка, дочку. До рождения осталась пара недель. Моя жена, кстати, тоже медработник, медсестра процедурного кабинета во взрослой поликлинике.
Мы с вашей помощью сделаем всё, чтобы добиться полного выздоровления
Как вы оцениваете обстановку отрасли ортопедии в городе?
— К сожалению, норильские медучреждения в этом плане проигрывают материковским: поставить протез, внедрить стержень в кость — этого, к примеру, мы тут сделать не можем. Качество оснащения трудно даже сравнить. Одно дело — готовая пластина, другое — когда врач сам должен её резать, подгоняя по размеру, придавать форму. Я не приветствую такие формы лечения, хочу, чтобы завтра маленький пациент был здоров, а его родители меня благодарили, и мне не приходилось бы прятать от них глаза. Именно поэтому мы часто вынуждены направлять пациентов на Большую землю для оперативного лечения. Это касается случаев врождённых деформаций, косолапости, вывиха бедра. У нас помогают на первых этапах, но основная хирургическая коррекция проводится в других городах.
Давайте набросаем «карту болезней» по вашему профилю в Норильске. Можно ли сказать, что у нас много нездоровых ребятишек? С чем к вам обращаются чаще всего?
— Работы хватает, ведь в Норильске больше 20 тысяч детей. Но нельзя сказать, что ситуация выходит за рамки разумного. Есть проблемы, обусловленные северным климатом. Например, артрит. Обычная картина: на улице холодно, а на прохожих, особенно в молодёжной среде — короткие носки, кроссовки, укороченные джинсы. Причём мороз в Норильске сухой, не замечаешь, как замерзаешь. А суставы всегда должны быть в тепле. При охлаждении суставная жидкость не выполняет свои функции на 100%, сустав теряет эластичность, а сухожилие — устойчивость к физическим нагрузкам, к холоду. Помимо этого у нас ощущается большая нехватка витамина D. Даже если вы подолгу гуляете на улице, солнца всё равно не хватает. Что поделать, регион такой. Почти каждый третий ребёнок в Норильске недополучает этот витамин.
А как родителям вовремя выявить проблему? Как часто надо показывать ребёнка ортопеду?
– В первый месяц после рождения к нам на приём попадают дети, рождённые в тазовом предлежании; при наличии лишних или сросшихся пальчиков. В три месяца — остальные новорождённые. Далее в год, в три — по показаниям, перед детсадом и школой. Затем — в 10 лет и в 15–17. Я, конечно, исключаю детей, стоящих на учёте, а также восстанавливающихся после операции: у них собственный график осмотров.
Но сроки сроками, а родители всегда должны смотреть за ребёнком. Начиная с года, как только он пошёл — как правило основные проблемы начинаются с этого возраста. Рекомендую забыть про ходунки, они давят на таз, и ребёнок «зарабатывает» «иксообразные» ножки, хромоту, дисплазию, нарушение походки. Я категорически не рекомендую до семи месяцев сажать его: есть риск испортить поясницу, а она отвечает за правильное развитие тазобедренных суставов и походку. Также не ставьте детей на ножки, пока дитя не сделает это самостоятельно. Вообще, оставьте всё природе — она сама знает, кто и когда должен сесть или пойти.
И главное: если вы видите серьёзную деформацию опорно–двигательного аппарата у вашего ребёнка, двери нашего кабинета № 315 детской поликлиники на ул. Бегичева, 24, всегда открыты. Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы помочь маленькому пациенту и с вашей помощью доведём его до полного выздоровления.

Татьяна Зачупейко
Фото из архива Урхана ГУЛИЕВА и Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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