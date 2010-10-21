[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Проекты

Этажи за этажами

Для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом. Это обойдётся компании в 400 миллионов рублей.

Сейчас на площадке идёт демонтаж железобетонных панелей, девятиэтажка уменьшится на четыре этажа Необходимость в строительстве возникла из–за нехватки жилья для работников компании. По данным на начало сентября 2018 года в очереди на получение квартир стоят более 500 человек. Ежегодная потребность в жилье для молодых специалистов — участников программы «Профессиональный старт» и проекта «Содействие и привлечение» составляет 114 мест. Прогнозируемый показатель на 2019–2020 годы — более 300 мест. Чтобы обеспечить работников компании жильём в Талнахе, было принято решение о реконструкции и достройке объекта незавершенного строительства на улице Михаила Кравца, 10. По словам Павла Непутина, руководителя дирекции по непромышленному строительству Заполярного филиала «Норникеля», прежде чем приступить к строительству, две независимые компании провели обследование конструкций здания. Помимо этого были выполнены инженерно–геологические изыскания, которые подтвердили, что дом можно достраивать, и разработана проектно–сметная документация. Проект прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. Сейчас на площадке вовсю идёт демонтаж железобетонных панелей, девятиэтажка должна уменьшиться на четыре этажа. С 1993 года, когда строительство объекта признали незавершённым, градостроительное законодательство и, как следствие, нормы и правила, предъявляемые к жилым домам, сильно изменились. Если раньше можно было обойтись пассажирским лифтом, то в современной девятиэтажке помимо него должен быть и грузовой, способный перевозить тяжести, а в случае необходимости — вместить и санитаров с носилками. – Оборудование обновляемого здания грузовым лифтом в соответствии с текущими требованиями обойдётся дороже, чем снос четырёх этажей, — объясняет Павел Непутин. — В итоге мы получим пятиэтажный жилой дом на 75 квартир общей площадью 6723 квадратных метра. Демонтаж продлится около полутора месяцев, им занимается подрядная организация «Байкал–2000». Это один из самых сложных этапов реконструкции, так как убрать ненужные этажи необходимо так, чтобы не повредить нижестоящие. Сейчас на объекте работают около 20 человек: монтажники, стропальщики, сварщики. Уже объявлен конкурс на выполнение строительно–монтажных работ. К ним относятся электромонтажные работы, работы по установке окон, остеклению балконов, фасадные работы, работы по устройству отопления, канализации, вентиляции, а также отделка помещений. Удобно то, что наружные инженерные коммуникации находятся в непосредственной близости от здания, буквально в 20 метрах, а электроподстанция и вовсе расположена во дворе дома. В стоимость работ, помимо прочего, входит и благоустройство прилегающей территории: асфальтировка, озеленение газонов, обустройство детской площадки и площадки для сбора мусора. Сдать дом, а значит обеспечить жильём 75 счастливчиков, планируется к середине июля следующего года — к 85–летнему юбилею «Норникеля».

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Необходимость в строительстве возникла из–за нехватки жилья для работников компании. По данным на начало сентября 2018 года в очереди на получение квартир стоят более 500 человек. Ежегодная потребность в жилье для молодых специалистов — участников программы «Профессиональный старт» и проекта «Содействие и привлечение» составляет 114 мест. Прогнозируемый показатель на 2019–2020 годы — более 300 мест. Чтобы обеспечить работников компании жильём в Талнахе, было принято решение о реконструкции и достройке объекта незавершенного строительства на улице Михаила Кравца, 10.По словам Павла Непутина, руководителя дирекции по непромышленному строительству Заполярного филиала «Норникеля», прежде чем приступить к строительству, две независимые компании провели обследование конструкций здания. Помимо этого были выполнены инженерно–геологические изыскания, которые подтвердили, что дом можно достраивать, и разработана проектно–сметная документация. Проект прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение.Сейчас на площадке вовсю идёт демонтаж железобетонных панелей, девятиэтажка должна уменьшиться на четыре этажа. С 1993 года, когда строительство объекта признали незавершённым, градостроительное законодательство и, как следствие, нормы и правила, предъявляемые к жилым домам, сильно изменились. Если раньше можно было обойтись пассажирским лифтом, то в современной девятиэтажке помимо него должен быть и грузовой, способный перевозить тяжести, а в случае необходимости — вместить и санитаров с носилками.– Оборудование обновляемого здания грузовым лифтом в соответствии с текущими требованиями обойдётся дороже, чем снос четырёх этажей, — объясняет Павел Непутин. — В итоге мы получим пятиэтажный жилой дом на 75 квартир общей площадью 6723 квадратных метра.Демонтаж продлится около полутора месяцев, им занимается подрядная организация «Байкал–2000». Это один из самых сложных этапов реконструкции, так как убрать ненужные этажи необходимо так, чтобы не повредить нижестоящие. Сейчас на объекте работают около 20 человек: монтажники, стропальщики, сварщики.Уже объявлен конкурс на выполнение строительно–монтажных работ. К ним относятся электромонтажные работы, работы по установке окон, остеклению балконов, фасадные работы, работы по устройству отопления, канализации, вентиляции, а также отделка помещений. Удобно то, что наружные инженерные коммуникации находятся в непосредственной близости от здания, буквально в 20 метрах, а электроподстанция и вовсе расположена во дворе дома.В стоимость работ, помимо прочего, входит и благоустройство прилегающей территории: асфальтировка, озеленение газонов, обустройство детской площадки и площадки для сбора мусора. Сдать дом, а значит обеспечить жильём 75 счастливчиков, планируется к середине июля следующего года — к 85–летнему юбилею «Норникеля».

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