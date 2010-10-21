[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Спортивный интерес

«Норникель» ставит рекорды

Развитие спортивной инфраструктуры — важный элемент политики «Норникеля». Такое заявление в ходе Петербургского экономического форума сделал вице–президент компании Дмитрий Пристансков.

За три года только в создание и развитие спортивной инфраструктуры в регионах «Норникель» вложил более 2 миллиардов рублей Выступая на сессии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход» Петербургского экономического форума, Дмитрий Пристансков отметил, что из 80 тысяч сотрудников компании более 27 тысяч занимаются физической культурой и спортом. – В «Норникеле» мы создали систему сезонных корпоративных мероприятий, ежегодно проводим соревнования по 16 видам спорта, — рассказал топ–менеджер ГМК. — В Норильске компания строит уникальный физкультурно–оздоровительный центр на тысячу человек. Затраты на это — порядка 2 миллиардов рублей. Единственным в своём роде является спортивно–развлекательный комплекс «Арена» с аквапарком и бассейном. В Дудинке с участием компании возведена современная ледовая арена и уже состоялись четыре международных турнира по кёрлингу. По словам спикера, за три года только на создание и развитие спортивной инфраструктуры в регионах «Норникель» направил более 2 миллиардов рублей, оказывая при этом поддержку профессиональным спортивным клубам и федерациям. – В частности, мы выступаем партнёром Олимпийского комитета России и партнёром Международной спортивной студенческой федерации, Федерации хоккея России. Вы знаете, что более 19 лет компания владеет международным всемирно известным клубом ЦСКА, — продолжил Дмитрий Пристансков. Он также рассказал об инвестиционном проекте ГМК, связанном с Универсиадой в Красноярске: компания вложила в реконструкцию и модернизацию фан–парка «Бобровый лог» больше 2 миллиардов рублей. Сейчас это многофункциональный комплекс, где проходит более сорока профессиональных и любительских соревнований. Развивая тему, вице–президент «Норникеля» акцентировал внимание участников дискуссии на необходимости введения юридических механизмов в этой сфере: – В частности, одна из мер поддержки, которую хотелось бы получить от государства, — это возможность применения инвестиционного налогового вычета в размере суммы понесённых расходов на пожертвования, перечисления спортивным организациям. Сейчас это применимо только к физическим лицам, для юридических лиц такого механизма нет, — сказал он.

По информации пресс-службы «Норникеля» Фото Антона ВАГАНОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Выступая на сессии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход» Петербургского экономического форума, Дмитрий Пристансков отметил, что из 80 тысяч сотрудников компании более 27 тысяч занимаются физической культурой и спортом.– В «Норникеле» мы создали систему сезонных корпоративных мероприятий, ежегодно проводим соревнования по 16 видам спорта, — рассказал топ–менеджер ГМК. — В Норильске компания строит уникальный физкультурно–оздоровительный центр на тысячу человек. Затраты на это — порядка 2 миллиардов рублей. Единственным в своём роде является спортивно–развлекательный комплекс «Арена» с аквапарком и бассейном. В Дудинке с участием компании возведена современная ледовая арена и уже состоялись четыре международных турнира по кёрлингу.По словам спикера, за три года только на создание и развитие спортивной инфраструктуры в регионах «Норникель» направил более 2 миллиардов рублей, оказывая при этом поддержку профессиональным спортивным клубам и федерациям.– В частности, мы выступаем партнёром Олимпийского комитета России и партнёром Международной спортивной студенческой федерации, Федерации хоккея России. Вы знаете, что более 19 лет компания владеет международным всемирно известным клубом ЦСКА, — продолжил Дмитрий Пристансков.Он также рассказал об инвестиционном проекте ГМК, связанном с Универсиадой в Красноярске: компания вложила в реконструкцию и модернизацию фан–парка «Бобровый лог» больше 2 миллиардов рублей. Сейчас это многофункциональный комплекс, где проходит более сорока профессиональных и любительских соревнований.Развивая тему, вице–президент «Норникеля» акцентировал внимание участников дискуссии на необходимости введения юридических механизмов в этой сфере:– В частности, одна из мер поддержки, которую хотелось бы получить от государства, — это возможность применения инвестиционного налогового вычета в размере суммы понесённых расходов на пожертвования, перечисления спортивным организациям. Сейчас это применимо только к физическим лицам, для юридических лиц такого механизма нет, — сказал он.

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