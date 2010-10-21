[Индекс номера 85 (14.06.2019)]

 Спортивный интерес 
«Норникель» ставит рекорды

Развитие спортивной инфраструктуры — важный элемент политики «Норникеля». Такое заявление в ходе Петербургского экономического форума сделал вице–президент компании Дмитрий Пристансков.
За три года только в создание и развитие спортивной инфраструктуры в регионах «Норникель» вложил более 2 миллиардов рублей
Выступая на сессии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход» Петербургского экономического форума, Дмитрий Пристансков отметил, что из 80 тысяч сотрудников компании более 27 тысяч занимаются физической культурой и спортом.
– В «Норникеле» мы создали систему сезонных корпоративных мероприятий, ежегодно проводим соревнования по 16 видам спорта, — рассказал топ–менеджер ГМК. — В Норильске компания строит уникальный физкультурно–оздоровительный центр на тысячу человек. Затраты на это — порядка 2 миллиардов рублей. Единственным в своём роде является спортивно–развлекательный комплекс «Арена» с аквапарком и бассейном. В Дудинке с участием компании возведена современная ледовая арена и уже состоялись четыре международных турнира по кёрлингу.
По словам спикера, за три года только на создание и развитие спортивной инфраструктуры в регионах «Норникель» направил более 2 миллиардов рублей, оказывая при этом поддержку профессиональным спортивным клубам и федерациям.
– В частности, мы выступаем партнёром Олимпийского комитета России и партнёром Международной спортивной студенческой федерации, Федерации хоккея России. Вы знаете, что более 19 лет компания владеет международным всемирно известным клубом ЦСКА, — продолжил Дмитрий Пристансков.
Он также рассказал об инвестиционном проекте ГМК, связанном с Универсиадой в Красноярске: компания вложила в реконструкцию и модернизацию фан–парка «Бобровый лог» больше 2 миллиардов рублей. Сейчас это многофункциональный комплекс, где проходит более сорока профессиональных и любительских соревнований.
Развивая тему, вице–президент «Норникеля» акцентировал внимание участников дискуссии на необходимости введения юридических механизмов в этой сфере:
– В частности, одна из мер поддержки, которую хотелось бы получить от государства, — это возможность применения инвестиционного налогового вычета в размере суммы понесённых расходов на пожертвования, перечисления спортивным организациям. Сейчас это применимо только к физическим лицам, для юридических лиц такого механизма нет, — сказал он.

По информации пресс-службы «Норникеля»
Фото Антона ВАГАНОВА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В норильском аэропорту продолжается четвёртый, заключительный этап реконструкции и обновление инфраструктуры.

Чем занята власть 
Председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов подвёл итоги рабочего визита в Норильск.

Эхо праздника 
Несмотря на холодную погоду, норильчане тепло и душевно отметили День России..

Навигация–2019 
Во вторник к таймырскому берегу пришвартовались первые речные суда, пришедшие с юга Красноярского края. Они доставили в Дудинку по Енисею продукты, строительные материалы, технику и многое другое, открыв речную навигацию 2019 года.

Есть повод 
В воскресенье свой профессиональный праздник отметят норильские медики.

Медицина 
С детским ортопедом Урханом Гулиевым знакомы многие горожане. За два года, что он работает в Норильске, его кабинет посетили сотни детей. И врач констатирует: в целом здоровье маленьких норильчан удовлетворительное. Но на нём не могут не сказываться суровые особенности территории.

Проекты 
Для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом. Это обойдётся компании в 400 миллионов рублей.

Спортивный интерес 
Развитие спортивной инфраструктуры — важный элемент политики «Норникеля». Такое заявление в ходе Петербургского экономического форума сделал вице–президент компании Дмитрий Пристансков.

Перспективы 
Инвестиции «Норникеля» в модернизацию и экологию составят порядка 150 миллиардов рублей. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщила старший вице–президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Сотрудничество 
Город Набережные Челны традиционно считается родиной КамАЗов. Стажировка на этом заводе–гиганте, связанная с модернизацией производственного оборудования, позволяет повысить уровень квалификации норильских ремонтников, даёт им ценные навыки и в целом служит качественным скачком в профессии.

Промплощадка 
В 2015 году «Норильскникельремонт» и немецкий концерн Siemens заключили договор о сервисном партнёрстве по обслуживанию и ремонту электродвигателей этой фирмы на переделах компании. Это даёт предприятию не только возможность обучения специалистов на базе иностранного партнёра, но и технологического переоснащения производства, приобретения современного оборудования.

Экономика 
На прошлой неделе в Санкт–Петербурге прошёл Международный экономический форум (ПМЭФ). О том, что интересного было сказано и сделано на традиционной встрече представителей государства и бизнеса, мы узнали из материалов СМИ.

Конкурсы 
Восемь норильчан вошли в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В их числе и Андрей Вольхин, который успешно прошёл все этапы конкурса, включая финал в Красноярске.

Проекты 
Три дня проектной сессии «Социального конструкторского бюро» оказались максимально эффективными. Результатом обучения стали проекты, разработанные студентами СКБ, которые они представили горожанам.

Новости:
 14 июня 2019 
17:03 В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы окончательно завершили роспись.
16:55 В Норильске завершился отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации приступают к капитальному и текущему ремонту коммуникаций.
16:55 Завершился второй этап разработки стратегии НГИИ: у вуза появилась своя дорожная карта.
15:33 Норильский театр драмы с пятью спектаклями попал в афишу «Больших гастролей» в Москве, которые назначены на 11-15 сентября.
14:42 Норильские выпускники сдали ЕГЭ. Впереди - ожидание необходимых баллов и поступление.
14:41 Сегодня в художественной галерее откроется персональная выставка члена Союза профессиональных художников СССР Людмилы Гесслер «Вот оно какое, наше лето…».
14:09 За полгода в Норильске отключали электричество в 3500 квартирах за долги. А тем временем штраф за самовольное подключение увеличился вдвое.
13:00 Великий праздник Святой Троицы православные отметят в воскресенье, 16 июня.
12:19 КДЦ им. Вл. Высоцкого получит оборудование для 3D-кинозалов благодаря национальному проекту «Культура».
10:46 Сомелье научит норильчан выбирать вино, а производственные столовые станут местом высокой кухни. Гастрофестиваль «Север» стартует уже 26 июня.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх