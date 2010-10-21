[Индекс номера 85 (14.06.2019)]



Перспективы

Рывок в будущее

Инвестиции «Норникеля» в модернизацию и экологию составят порядка 150 миллиардов рублей. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщила старший вице–президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

«Норникель» — одна из старейших российских индустриальных компаний, имеющая большой опыт в сфере социальной ответственности, подчеркнула она. Компания 20 лет занимается продвижением самых успешных практик в этой области по программе «Цели устойчивого развития» — важной части управления рисками. – «Норникель» в последние годы активно реализует большую экологическую программу, — сказала Лариса Зелькова. — В ближайшие пять лет компании предстоит совершить рывок и перейти в новое качество благодаря инвестициям в модернизацию и экологию, которые составят порядка 150 миллиардов рублей. К моменту, когда этот рывок произойдёт (а мы сделаем для этого всё возможное), мы хотели бы получить новый инструментарий по управлению рисками. Мы видим рейтинги и индексы, существующие в российской практике, и, к сожалению, пока они не интегрированы с международными. Компанию с очень сложным 85–летним прошлым до сих пор догоняет советское наследие. Есть факторы, связанные с накопленными экологическими эффектами и последствиями, которые до сих пор не удалось преодолеть. Поэтому крайне важно использовать инструментарий «Целей устойчивого развития», прозрачной отчётности как способ переформатировать репутацию. Сейчас всё больше инвесторов заинтересованы делать вложения не только в эффективное горнорудное и металлургическое производство, но и в компании, соответствующие высоким стандартам. В свою очередь цепочка «устойчивое развитие — поставки» становится актуальным маркером для потребителя, отметила вице–президент.

По информации пресс-службы «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Норникель» — одна из старейших российских индустриальных компаний, имеющая большой опыт в сфере социальной ответственности, подчеркнула она. Компания 20 лет занимается продвижением самых успешных практик в этой области по программе «Цели устойчивого развития» — важной части управления рисками.– «Норникель» в последние годы активно реализует большую экологическую программу, — сказала Лариса Зелькова. — В ближайшие пять лет компании предстоит совершить рывок и перейти в новое качество благодаря инвестициям в модернизацию и экологию, которые составят порядка 150 миллиардов рублей. К моменту, когда этот рывок произойдёт (а мы сделаем для этого всё возможное), мы хотели бы получить новый инструментарий по управлению рисками. Мы видим рейтинги и индексы, существующие в российской практике, и, к сожалению, пока они не интегрированы с международными.Компанию с очень сложным 85–летним прошлым до сих пор догоняет советское наследие. Есть факторы, связанные с накопленными экологическими эффектами и последствиями, которые до сих пор не удалось преодолеть. Поэтому крайне важно использовать инструментарий «Целей устойчивого развития», прозрачной отчётности как способ переформатировать репутацию. Сейчас всё больше инвесторов заинтересованы делать вложения не только в эффективное горнорудное и металлургическое производство, но и в компании, соответствующие высоким стандартам. В свою очередь цепочка «устойчивое развитие — поставки» становится актуальным маркером для потребителя, отметила вице–президент.

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