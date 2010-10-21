[Индекс номера 86 (18.06.2019)]



Медвежуть

В воскресенье норильские соцсети облетела взволновавшая всех новость: под Талнахом замечен белый медведь. Сотрудники экстренных служб и силовых структур подтвердили эту информацию.

Тот факт, что белый медведь дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска, — действительно уникальное явление. Он прошагал на юг минимум 500 километров. По всей видимости, на путешествие его толкнула бескормица, связанная с таянием льдов и изменениями климата. С другой стороны, известно, что в поисках пищи белые медведи нередко преодолевают сотни километров, при этом средняя скорость хищника составляет 40 км в час. Кроме того, в истории Норильска это уже второй подобный случай. 23 апреля 1979 года белая медведица вышла к складу взрывчатых материалов рудника «Маяк» и напугала женщин–охранниц. Несмотря на то что белый медведь занесён в Красную книгу, тогда зверь был убит стрелком талнахского поселкового отдела милиции. Чучело медведя до сих пор можно увидеть в талнахском филиале городского музея. На этот раз отстреливать белого медведя никто не собирался, максимум — можно было попытаться оттеснить его автомобилями. Зверя видели в районе ВС–7 рудника «Таймырский», приходил он к буровой геологов. Людей, машин и горящих фальшфейеров он не боится. Сотрудники спасотряда, полиции и охотнадзора выехали к месту обнаружения опасного хищника, наблюдали за ним и зафиксировали его уход в сторону Хараелахских гор. Решение об усыплении и вывозе дикого зверя должны принимать в Москве, в Росприроднадзоре. Руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края Анатолий Николайчук прокомментировал: – Я известил Росприроднадзор о ситуации, сейчас мы ждём их решения. Охотинспектор мог бы усыпить медведя для его дальнейшей транспортировки — в прошлом году наш сотрудник уже летал с такой же целью на Диксон. Но у нас нет на это полномочий, как нет и нужного препарата, дозировку которого ещё надо рассчитать. Мы ждём вердикта московского ведомства и будем действовать соответственно.

Светлана Гунина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Тот факт, что белый медведь дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска, — действительно уникальное явление. Он прошагал на юг минимум 500 километров. По всей видимости, на путешествие его толкнула бескормица, связанная с таянием льдов и изменениями климата. С другой стороны, известно, что в поисках пищи белые медведи нередко преодолевают сотни километров, при этом средняя скорость хищника составляет 40 км в час. Кроме того, в истории Норильска это уже второй подобный случай. 23 апреля 1979 года белая медведица вышла к складу взрывчатых материалов рудника «Маяк» и напугала женщин–охранниц. Несмотря на то что белый медведь занесён в Красную книгу, тогда зверь был убит стрелком талнахского поселкового отдела милиции. Чучело медведя до сих пор можно увидеть в талнахском филиале городского музея. На этот раз отстреливать белого медведя никто не собирался, максимум — можно было попытаться оттеснить его автомобилями. Зверя видели в районе ВС–7 рудника «Таймырский», приходил он к буровой геологов. Людей, машин и горящих фальшфейеров он не боится. Сотрудники спасотряда, полиции и охотнадзора выехали к месту обнаружения опасного хищника, наблюдали за ним и зафиксировали его уход в сторону Хараелахских гор. Решение об усыплении и вывозе дикого зверя должны принимать в Москве, в Росприроднадзоре.Руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края Анатолий Николайчук прокомментировал:– Я известил Росприроднадзор о ситуации, сейчас мы ждём их решения. Охотинспектор мог бы усыпить медведя для его дальнейшей транспортировки — в прошлом году наш сотрудник уже летал с такой же целью на Диксон. Но у нас нет на это полномочий, как нет и нужного препарата, дозировку которого ещё надо рассчитать. Мы ждём вердикта московского ведомства и будем действовать соответственно.

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