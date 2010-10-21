[Индекс номера 86 (18.06.2019)]



Чемпионат

Большому Норильску – большой футбол

До старта чемпионата города по футболу остаётся чуть больше двух недель. О том, какие новшества нас ожидают и кого можно назвать фаворитом розыгрыша, — в материале «Заполярной Правды».

Кто на новенького? Главное отличие нынешнего сезона от предыдущих в том, что число команд–соперниц сократилось с 16 до 13. Зато, как отметили в Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра, количество перешло в качество. Ожидается, что накал борьбы возрастёт: станет меньше проходных матчей, а интрига будет сохранена до последнего момента. Чемпионат стартует 3 июля и пройдёт в один круг, после чего борьба за медали продолжится по системе плей–офф. В числе участников чемпионата: «Алания», «Алиабад», «Океан», «Строитель», СКГМИ, «Туран», «Ремонтник» (бывший «ДинРем»), «Масаллы», «Металлист», «Механик», «Мотор», «Химик» и «Юлдыз». А вот интересную дружину «Норильский никель–М», сформированную из воспитанников спортивной школы № 6, которая поставляет кадры для главной мини–футбольной команды Норильска, на этот раз увидеть не удастся. К слову, потенциал у резервистов никельщиков, безусловно, есть — в минувшем мини–футбольном сезоне сразу три молодёжные команды «Норильского никеля» стали призёрами во всех трёх дивизионах. Помимо чемпионата, главного соревновательного этапа сезона, футболисты также сразятся за Кубок Норильска, матчи которого пройдут по олимпийской системе. Также сильнейших выявят в мини–турнире, приуроченном ко Дню шахтёра. Завершится сезон традиционным розыгрышем Кубка «Заполярной Правды» — победитель будет определён в играх на выбывание, а сам турнир финиширует в начале сентябре. Как и прежде, все матчи пройдут на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). Пожалуй, главной потерей для норильского футбола можно назвать переезд на материк Даниила Кота, долгие годы возглавлявшего Ассоциацию футбола и мини–футбола Таймыра и по праву ставшего одним из локомотивов спортивной жизни города. Сегодня его полномочия в Ассоциации перешли к генеральному директору МФК «Норильский никель» Павлу Белкину, а организацией чемпионата занялся один из лучших футболистов города Наил Гусейнов, ставший также главным судьёй соревнований. К слову, судейский корпус будет представлен 15 арбитрами, многие из которых имеют богатый опыт работы. Дело было так... Перед тем как начать рассказ о фаворитах предстоящего сезона, следует вспомнить и сезон минувший. Несмотря на устоявшийся за годы список лидеров, тогда некоторые середнячки смогли серьёзно усложнить жизнь «авторитетам». Так, к примеру, серебро чемпионата досталось «Турану», самобытной команде, которая лишь на четыре очка отстала от первого места. Бронзовым призёром стал крепкий «Строитель», в итоговом протоколе только по дополнительным показателям обошедший «ДинРем», дебютанта лиги, команду, образованную путём слияния «Динамо» и «Ремонтника». Чемпионство же вновь отпраздновала «Алания», представляющая поистине грозную силу. В течение всего сезона «аланы» демонстрировали уверенную и зрелищную игру, при 13 победах потерпев лишь одно поражение и один раз сыграв вничью. Не удивительно и то, что лучшим бомбардиром чемпионата вновь стал игрок «Алании» Наил Гусейнов, забивший 38 голов. Однако нельзя утверждать, что в сезоне–2018 «Алании» вообще не было равных. Так, кубок Норильска достался «ДинРему», в финале обыгравшему как раз красно–жёлтых. И всё же «Алания» смогла добиться победного дубля, взяв верх в розыгрыше Кубка «Заполярной Правды», которым по традиции завершается сезон большого футбола в нашем городе. В решающем матче 38–го по счету турнира на призы старейшей газеты Норильска полосатые не без труда одолели СКГМИ. Вообще, противостояние «Алании» и СКГМИ — уникальный случай в норильском футболе. По сути, это родственные дружины: «Алания», укомплектованная в основном выходцами из Осетии, и СКГМИ, состоящая из студентов Северо–Кавказского горно–металлургического института (Владикавказ), проходящих летнюю производственную практику на предприятиях «Норникеля». Встречи между ними всегда вызывают живой интерес не только у самих футболистов, но и у болельщиков, которые своим темпераментом создают особенно праздничную и колоритную атмосферу на стадионе. Обойма лидеров Итак, кого же можно назвать лидером грядущего розыгрыша? В первую очередь, это всё та же «Алания» — многократный чемпион Норильска и победитель всевозможных городских турниров. Коллектив, который создали ещё в девяностых, до недавних пор тренировал Геннадий Амбалов, также известный по выступлениям в чемпионате города. Во время сезонной паузы он тоже покинул Норильск, перебравшись в родную Осетию, и теперь вопрос, на чьи именно плечи будут возложены тренерские обязанности, остаётся открытым. Осмелимся предположить, что играющим тренером станет капитан команды, опытный Данил Борисенко. В любом случае сил у «Алании» по–прежнему предостаточно, под её цветами собрался не только боеспособный, но и, что особенно важно, сплочённый коллектив. Поэтому соперникам придётся сильно постараться, чтобы сместить её с насиженного места. Другим фаворитом сезона можно назвать «Туран», в стан которого перешли три–четыре ключевых игрока «Океана», по разным причинам провалившего прошлый сезон. Мотивации «Турану» не занимать, поэтому в борьбе за медали этого года он наверняка покажет себя как подросший и окрепший коллектив. Ещё один претендент на чемпионство — «Строитель», давно снискавший уважение и авторитет на футбольных полях Большого Норильска. Впрочем, об успешном восхождении «строителей» по турнирной лестнице можно говорить до тех пор, пока костяк команды остаётся в целости и сохранности — травмы и отпуска футболистов способны свести на нет любые старания. Ни в коем случае нельзя списывать со счетов «Ремонтник» и «Океан». В принципе, это дружины одного уровня: боевые, но непредсказуемые. В прошлом сезоне они могли серьёзно потрепать нервы соперникам, но в то же время умудрялись демонстрировать невнятную игру против не самых сильных оппонентов. И, наконец, добавим к списку фаворитов студентов СКГМИ, игра которых заметно отличается от других. Дело в том, что в Северной Осетии, откуда родом эта команда, большой футбол в почёте. А вот мини–футболом там занимаются по остаточному принципу, следовательно, в отличие от норильчан, не только привыкших друг к другу, но и получивших азы игры в основном на футзальных площадках, осетинский десант вобрал лучшие традиции именно большого футбола. Конечно, для достойного выступления в серьёзном чемпионате футболисты должны быть и хорошо подготовлены, и идеально сыгранны. И именно в последнем аспекте кроется основная проблема СКГМИ как футбольной команды — её представляют в первую очередь студенты–практиканты и лишь во вторую — футболисты, к тому же из года в год сменяющие друг друга. Тем не менее если студентам повезёт с календарём игр, не исключено, что к самым ответственным матчам они смогут подойти в отличном расположении духа и, кто знает, возможно, станут первыми «легионерами», поднявшими над головой главный футбольный трофей города. Любят и ценят Сезон в норильском футболе длится недолго, но каждый раз получается очень динамичным и ярким. Целеустремлённости и стойкости спортсменов можно только позавидовать. А ведь мало кто подозревает, насколько это тяжело — совмещать работу (многие ребята трудятся на заводах и рудниках) с регулярными тренировками и играми. Некоторые игроки даже корректируют свои отпуска, чтобы не оставить команду в самый неподходящий момент. И поэтому ясно как день: большой футбол в Большом Норильске любят и ценят, а значит, и посмотреть нам, как всегда, будет на что.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главное отличие нынешнего сезона от предыдущих в том, что число команд–соперниц сократилось с 16 до 13. Зато, как отметили в Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра, количество перешло в качество. Ожидается, что накал борьбы возрастёт: станет меньше проходных матчей, а интрига будет сохранена до последнего момента. Чемпионат стартует 3 июля и пройдёт в один круг, после чего борьба за медали продолжится по системе плей–офф.В числе участников чемпионата: «Алания», «Алиабад», «Океан», «Строитель», СКГМИ, «Туран», «Ремонтник» (бывший «ДинРем»), «Масаллы», «Металлист», «Механик», «Мотор», «Химик» и «Юлдыз». А вот интересную дружину «Норильский никель–М», сформированную из воспитанников спортивной школы № 6, которая поставляет кадры для главной мини–футбольной команды Норильска, на этот раз увидеть не удастся. К слову, потенциал у резервистов никельщиков, безусловно, есть — в минувшем мини–футбольном сезоне сразу три молодёжные команды «Норильского никеля» стали призёрами во всех трёх дивизионах.Помимо чемпионата, главного соревновательного этапа сезона, футболисты также сразятся за Кубок Норильска, матчи которого пройдут по олимпийской системе. Также сильнейших выявят в мини–турнире, приуроченном ко Дню шахтёра. Завершится сезон традиционным розыгрышем Кубка «Заполярной Правды» — победитель будет определён в играх на выбывание, а сам турнир финиширует в начале сентябре. Как и прежде, все матчи пройдут на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах).Пожалуй, главной потерей для норильского футбола можно назвать переезд на материк Даниила Кота, долгие годы возглавлявшего Ассоциацию футбола и мини–футбола Таймыра и по праву ставшего одним из локомотивов спортивной жизни города. Сегодня его полномочия в Ассоциации перешли к генеральному директору МФК «Норильский никель» Павлу Белкину, а организацией чемпионата занялся один из лучших футболистов города Наил Гусейнов, ставший также главным судьёй соревнований. К слову, судейский корпус будет представлен 15 арбитрами, многие из которых имеют богатый опыт работы.Перед тем как начать рассказ о фаворитах предстоящего сезона, следует вспомнить и сезон минувший. Несмотря на устоявшийся за годы список лидеров, тогда некоторые середнячки смогли серьёзно усложнить жизнь «авторитетам». Так, к примеру, серебро чемпионата досталось «Турану», самобытной команде, которая лишь на четыре очка отстала от первого места. Бронзовым призёром стал крепкий «Строитель», в итоговом протоколе только по дополнительным показателям обошедший «ДинРем», дебютанта лиги, команду, образованную путём слияния «Динамо» и «Ремонтника». Чемпионство же вновь отпраздновала «Алания», представляющая поистине грозную силу. В течение всего сезона «аланы» демонстрировали уверенную и зрелищную игру, при 13 победах потерпев лишь одно поражение и один раз сыграв вничью. Не удивительно и то, что лучшим бомбардиром чемпионата вновь стал игрок «Алании» Наил Гусейнов, забивший 38 голов.Однако нельзя утверждать, что в сезоне–2018 «Алании» вообще не было равных. Так, кубок Норильска достался «ДинРему», в финале обыгравшему как раз красно–жёлтых. И всё же «Алания» смогла добиться победного дубля, взяв верх в розыгрыше Кубка «Заполярной Правды», которым по традиции завершается сезон большого футбола в нашем городе. В решающем матче 38–го по счету турнира на призы старейшей газеты Норильска полосатые не без труда одолели СКГМИ.Вообще, противостояние «Алании» и СКГМИ — уникальный случай в норильском футболе. По сути, это родственные дружины: «Алания», укомплектованная в основном выходцами из Осетии, и СКГМИ, состоящая из студентов Северо–Кавказского горно–металлургического института (Владикавказ), проходящих летнюю производственную практику на предприятиях «Норникеля». Встречи между ними всегда вызывают живой интерес не только у самих футболистов, но и у болельщиков, которые своим темпераментом создают особенно праздничную и колоритную атмосферу на стадионе.Итак, кого же можно назвать лидером грядущего розыгрыша? В первую очередь, это всё та же «Алания» — многократный чемпион Норильска и победитель всевозможных городских турниров. Коллектив, который создали ещё в девяностых, до недавних пор тренировал Геннадий Амбалов, также известный по выступлениям в чемпионате города. Во время сезонной паузы он тоже покинул Норильск, перебравшись в родную Осетию, и теперь вопрос, на чьи именно плечи будут возложены тренерские обязанности, остаётся открытым. Осмелимся предположить, что играющим тренером станет капитан команды, опытный Данил Борисенко. В любом случае сил у «Алании» по–прежнему предостаточно, под её цветами собрался не только боеспособный, но и, что особенно важно, сплочённый коллектив. Поэтому соперникам придётся сильно постараться, чтобы сместить её с насиженного места.Другим фаворитом сезона можно назвать «Туран», в стан которого перешли три–четыре ключевых игрока «Океана», по разным причинам провалившего прошлый сезон. Мотивации «Турану» не занимать, поэтому в борьбе за медали этого года он наверняка покажет себя как подросший и окрепший коллектив.Ещё один претендент на чемпионство — «Строитель», давно снискавший уважение и авторитет на футбольных полях Большого Норильска. Впрочем, об успешном восхождении «строителей» по турнирной лестнице можно говорить до тех пор, пока костяк команды остаётся в целости и сохранности — травмы и отпуска футболистов способны свести на нет любые старания.Ни в коем случае нельзя списывать со счетов «Ремонтник» и «Океан». В принципе, это дружины одного уровня: боевые, но непредсказуемые. В прошлом сезоне они могли серьёзно потрепать нервы соперникам, но в то же время умудрялись демонстрировать невнятную игру против не самых сильных оппонентов.И, наконец, добавим к списку фаворитов студентов СКГМИ, игра которых заметно отличается от других. Дело в том, что в Северной Осетии, откуда родом эта команда, большой футбол в почёте. А вот мини–футболом там занимаются по остаточному принципу, следовательно, в отличие от норильчан, не только привыкших друг к другу, но и получивших азы игры в основном на футзальных площадках, осетинский десант вобрал лучшие традиции именно большого футбола. Конечно, для достойного выступления в серьёзном чемпионате футболисты должны быть и хорошо подготовлены, и идеально сыгранны. И именно в последнем аспекте кроется основная проблема СКГМИ как футбольной команды — её представляют в первую очередь студенты–практиканты и лишь во вторую — футболисты, к тому же из года в год сменяющие друг друга. Тем не менее если студентам повезёт с календарём игр, не исключено, что к самым ответственным матчам они смогут подойти в отличном расположении духа и, кто знает, возможно, станут первыми «легионерами», поднявшими над головой главный футбольный трофей города.Сезон в норильском футболе длится недолго, но каждый раз получается очень динамичным и ярким. Целеустремлённости и стойкости спортсменов можно только позавидовать. А ведь мало кто подозревает, насколько это тяжело — совмещать работу (многие ребята трудятся на заводах и рудниках) с регулярными тренировками и играми. Некоторые игроки даже корректируют свои отпуска, чтобы не оставить команду в самый неподходящий момент. И поэтому ясно как день: большой футбол в Большом Норильске любят и ценят, а значит, и посмотреть нам, как всегда, будет на что.

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