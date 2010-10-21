[Индекс номера 86 (18.06.2019)]

 Медицина 
Медицинское братство

Глава Норильска Ринат Ахметчин поздравил медработников города c профессиональным праздником.
Глава города Ринат Ахметчин вручил виновникам торжества почётные грамоты от Минздрава
В честь знаменательного события в Городском центре культуры состоялось торжественное мероприятие. Искреннюю признательность врачам, медсёстрам, санитарам, фельдшерам и другим работникам сферы здравоохранения выразили глава города Ринат Ахметчин и врио руководителя территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Анастасия Сапожникова.
— Ваш благородный труд крайне важен для всех — вы сохраняете здоровье и жизнь наших граждан. Примите благодарность за ваш профессионализм, ответственность, мудрость и ваши добрые сердца. Успехов вам, профессионального роста, здоровья и благополучия, — сказал глава Норильска в своей поздравительной речи.
Ринат Ахметчин вручил почётные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации двум сотрудницам норильской межрайонной больницы — Татьяне Тумар, главной медицинской сестре, и Тамаре Властовской, врачу аллергологу–иммунологу, заведующей консультативно–диагностическим центром.
Напомним, сегодня в Норильске работают 12 медицинских учреждений. Это три больницы, четыре поликлиники, психоневрологический диспансер, станция скорой помощи, Центр переливания крови, медтехникум и судебно–медицинское отделение. В них трудятся более 6 тысяч человек.

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник пришёлся на 16 июня.

Ксения Пирогова
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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