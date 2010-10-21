Норильский государственный индустриальный институт обзавёлся собственной дорожной картой — завершился второй этап разработки стратегии его развития.
Проект, направленный на преобразование и развитие НГИИ, реализуется Агентством развития Норильска в партнёрстве с вузом при участии федеральных и международных экспертов и при поддержке компании «Норникель».
В прошлом году, на первом этапе разработки стратегии, были определены основные сложности, в этом — составлялась дорожная карта. Процесс завершился проведением трёхдневного очного модуля, в котором вместе с сотрудниками и студентами института участвовали приглашённые российские и иностранные эксперты. По итогам их работы были обозначены долгосрочные цели и стратегические направления, структура и требования к дорожной карте. Эксперты выделили шесть основных тем, требующих детального рассмотрения: наука, трансфер технологий, образование, кадры, коммуникации и инфраструктура. Приглашённые специалисты отметили, что модель дуального обучения, которую только начинают выстраивать ведущие западные технические вузы, достаточно эффективно реализуется институтом совместно с предприятиями «Норникеля».
Дорожная карта будет дорабатываться в течение всего лета. Ректор НГИИ Дмитрий Дубров отмечает, что начавшееся преобразование уже приносит первые плоды:
– Сейчас мы отправили на лицензирование программы магистратуры. Привлекаем дополнительные кадры, в том числе из различных регионов России и других стран. Работаем с бизнес–партнёрами и с профильными вузами, вместе создаём новые проекты в строительстве и в системе мерзлотного мониторинга. Крайне важно, что в этом задействованы не только самые активные сотрудники и студенты института, но и представители администрации Норильска, городского Совета, АРН, ключевые эксперты в области трансформации системы образования, сотрудники соответствующих министерств.
Итоги второго этапа разработки стратегии НГИИ подвёл первый заместитель директора Агентства развития Норильска Константин Горбунов:
– Изменение подходов и объединение усилий всех заинтересованных сторон позволит институту перейти на качественно иной уровень, выступать драйвером развития нашей северной территории. Близость к масштабному производственному комплексу, особые географические и климатические условия формируют свои условия и для создания центра трансфера технологий и формирования качественной научно–образовательной площадки для исследования Арктики.
Оксана Кирилловаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Эксперты выделили шесть основных аспектов стратегии развития НГИИ, требующих детального рассмотрения: - наука; - трансфер технологий; - образование;- кадры;- коммуникации; - инфраструктура.