[Индекс номера 86 (18.06.2019)]



Норильские ценности

С Норильском в сердце

В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы завершили роспись.

«Наша работа здесь – это как чудо Божие» Работы вели ровно год в три этапа с небольшими перерывами иконописцы–монументалисты творческой мастерской «Соборъ» из Подмосковья. Вначале особыми селикатными красками расписали алтарь, нижнюю часть храма, потом купол, барабан, а в завершении — колонны и хоры, создали сложный орнамент на потолках. Известный художник–иконописец Светлана Ржаницына, которая руководила проектом, поделилась с «Заполярной Правдой»: – За это время ваш город стал для нас родным и близким благодаря людям, как ныне в нём живущим, так и несправедливо оказавшимся здесь в лагере и ссылке. Большое впечатление произвёл мемориал «Норильская Голгофа», вдохновили и книги Евфросинии Керсновской, Сергея Снегова... Норильск теперь всегда будет в нашем сердце. В своих росписях мастера изобразили сцены из жизни Иисуса Христа и святых, которые пострадали за веру в Норильлаге, — новомученников Петра Игнатова и Стефана Наливайко. В росписях — немало таймырских мотивов, использованы элементы орнаментов коренных народов Крайнего Севера. Консультировались изографы и в Таймырском краеведческом музее. Во многих сценах изображены и северные народы. В мастерской «Соборъ» продумали до мелочей проект интерьера храма, написали иконы для иконостаса, искусно вырезанного из каштана. Образ святого мученика Василия Мангазейского, небесного покровителя земли Таймыра, создала иконописец Ольга Спиридонова. Команда иконописцев–монументалистов последнего этапа работ состояла из девяти человек, мастера приехали из Москвы, Рязани, Курска, Курчатова, Новокузнецка, Роман Алексеенко родом из Беларуси. Иконописцы, ставшие одной большой творческой семьей, особо благодарят епископа Норильского и Туруханского Агафангела и монахиню Илариону из епархиальной комиссии по канонизации святых за всемерную поддержку их трудов и надеются на продолжение сотрудничества. Росписи в будущем могут украсить норильский храм–памятник в честь равноапостольного великого князя Владимира. Владыка Агафангел уже предложил мастерам подумать над проектом, но для росписи потребуются особые штукатурные работы. Иконописцы надеются, что их пригласят и для создания росписей храма Святой великомученицы Варвары, возвести который планируется в Талнахе.

Ирина Даниленко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работы вели ровно год в три этапа с небольшими перерывами иконописцы–монументалисты творческой мастерской «Соборъ» из Подмосковья. Вначале особыми селикатными красками расписали алтарь, нижнюю часть храма, потом купол, барабан, а в завершении — колонны и хоры, создали сложный орнамент на потолках. Известный художник–иконописец Светлана Ржаницына, которая руководила проектом, поделилась с «Заполярной Правдой»:– За это время ваш город стал для нас родным и близким благодаря людям, как ныне в нём живущим, так и несправедливо оказавшимся здесь в лагере и ссылке. Большое впечатление произвёл мемориал «Норильская Голгофа», вдохновили и книги Евфросинии Керсновской, Сергея Снегова... Норильск теперь всегда будет в нашем сердце.В своих росписях мастера изобразили сцены из жизни Иисуса Христа и святых, которые пострадали за веру в Норильлаге, — новомученников Петра Игнатова и Стефана Наливайко. В росписях — немало таймырских мотивов, использованы элементы орнаментов коренных народов Крайнего Севера. Консультировались изографы и в Таймырском краеведческом музее. Во многих сценах изображены и северные народы. В мастерской «Соборъ» продумали до мелочей проект интерьера храма, написали иконы для иконостаса, искусно вырезанного из каштана. Образ святого мученика Василия Мангазейского, небесного покровителя земли Таймыра, создала иконописец Ольга Спиридонова.Команда иконописцев–монументалистов последнего этапа работ состояла из девяти человек, мастера приехали из Москвы, Рязани, Курска, Курчатова, Новокузнецка, Роман Алексеенко родом из Беларуси. Иконописцы, ставшие одной большой творческой семьей, особо благодарят епископа Норильского и Туруханского Агафангела и монахиню Илариону из епархиальной комиссии по канонизации святых за всемерную поддержку их трудов и надеются на продолжение сотрудничества. Росписи в будущем могут украсить норильский храм–памятник в честь равноапостольного великого князя Владимира. Владыка Агафангел уже предложил мастерам подумать над проектом, но для росписи потребуются особые штукатурные работы. Иконописцы надеются, что их пригласят и для создания росписей храма Святой великомученицы Варвары, возвести который планируется в Талнахе.

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