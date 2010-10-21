[Индекс номера 86 (18.06.2019)]

 Норильские ценности 
С Норильском в сердце

В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы завершили роспись.
«Наша работа здесь – это как чудо Божие»
Работы вели ровно год в три этапа с небольшими перерывами иконописцы–монументалисты творческой мастерской «Соборъ» из Подмосковья. Вначале особыми селикатными красками расписали алтарь, нижнюю часть храма, потом купол, барабан, а в завершении — колонны и хоры, создали сложный орнамент на потолках. Известный художник–иконописец Светлана Ржаницына, которая руководила проектом, поделилась с «Заполярной Правдой»:
– За это время ваш город стал для нас родным и близким благодаря людям, как ныне в нём живущим, так и несправедливо оказавшимся здесь в лагере и ссылке. Большое впечатление произвёл мемориал «Норильская Голгофа», вдохновили и книги Евфросинии Керсновской, Сергея Снегова... Норильск теперь всегда будет в нашем сердце.
В своих росписях мастера изобразили сцены из жизни Иисуса Христа и святых, которые пострадали за веру в Норильлаге, — новомученников Петра Игнатова и Стефана Наливайко. В росписях — немало таймырских мотивов, использованы элементы орнаментов коренных народов Крайнего Севера. Консультировались изографы и в Таймырском краеведческом музее. Во многих сценах изображены и северные народы. В мастерской «Соборъ» продумали до мелочей проект интерьера храма, написали иконы для иконостаса, искусно вырезанного из каштана. Образ святого мученика Василия Мангазейского, небесного покровителя земли Таймыра, создала иконописец Ольга Спиридонова.
Команда иконописцев–монументалистов последнего этапа работ состояла из девяти человек, мастера приехали из Москвы, Рязани, Курска, Курчатова, Новокузнецка, Роман Алексеенко родом из Беларуси. Иконописцы, ставшие одной большой творческой семьей, особо благодарят епископа Норильского и Туруханского Агафангела и монахиню Илариону из епархиальной комиссии по канонизации святых за всемерную поддержку их трудов и надеются на продолжение сотрудничества. Росписи в будущем могут украсить норильский храм–памятник в честь равноапостольного великого князя Владимира. Владыка Агафангел уже предложил мастерам подумать над проектом, но для росписи потребуются особые штукатурные работы. Иконописцы надеются, что их пригласят и для создания росписей храма Святой великомученицы Варвары, возвести который планируется в Талнахе.

Ирина Даниленко
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В воскресенье норильские соцсети облетела взволновавшая всех новость: под Талнахом замечен белый медведь. Сотрудники экстренных служб и силовых структур подтвердили эту информацию.

Медицина 
Глава Норильска Ринат Ахметчин поздравил медработников города c профессиональным праздником.

Образование 
Норильский государственный индустриальный институт обзавёлся собственной дорожной картой — завершился второй этап разработки стратегии его развития.

Норильские ценности 
В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы завершили роспись.

Ремонты 
В Норильске продолжается ремонт кровель жилых домов.

Хранители истории 
Проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков, сегодняшних норильчан. Цикл хроник завершает рассказ о Великой Победе.

Актуально 
В редакцию «Заполярной Правды» регулярно звонят читатели с жалобами на то, что многие автомобилисты, пренебрегая правилами дорожного движения, используют дворы для сквозного проезда и часто нарушают скоростной режим. За комментариями мы обратились в управление городского хозяйства.

Право руля 
«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавтоинспекции и норильских школ. На каникулах участие в проекте приняли ребята из городских пришкольных лагерей. Первыми стали воспитанники «Тридевятого царства», которое разместилось на базе школы № 41.

Выставки 
В художественной галерее открылась выставка «Вот оно какое, наше ЛЕТО...» известной таймырской художницы Людмилы Гесслер, которая сегодня отмечает свой юбилей.

Чемпионат 
До старта чемпионата города по футболу остаётся чуть больше двух недель. О том, какие новшества нас ожидают и кого можно назвать фаворитом розыгрыша, — в материале «Заполярной Правды».

Новости:
 18 июня 2019 
16:15 Стратегию развития Арктической зоны России обсудили на выездном заседании Совета по Арктике и Антарктике.
15:59 22 июня во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.
14:54 Юные норильчане вернулись из международного детского лагеря «Артек».
14:30 Таймыр и Якутия договорились о сотрудничестве.
14:06 В девятых классах подводят итоги обязательной итоговой аттестации.
12:54 Вечный огонь временно отключён. На площади Памяти Героев начался капитальный ремонт.
09:35 Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» принимают до 1 июля заявки на участие в ежегодной городской фотовыставке «ТаймырФотоГода-2019» .
09:28 Выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову будет продолжена до 5 июля.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх