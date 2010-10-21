[Индекс номера 86 (18.06.2019)]



Ремонты

На крыше дома твоего

В Норильске продолжается ремонт кровель жилых домов.

Основные работы предусмотрены региональной программой капремонтов, которая реализуется с 2015 года. В этом году ремонтируются объекты, которые были запланированы на 2018–2019 годы. Так, по региональной программе будут обновлены 102 крыши. 25 из них уже завершены, на 32 ведутся работы. На три четверти это металлические кровли, над заменой которых трудятся четыре организации во всех районах города. – Подрядчики проверенные, на их счету много объектов в Норильске, — отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника по производству управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска. По региональной программе техническим заказчиком выступает УЖКХ, оно же осуществляет надзор и приёмку работ. А вот по муниципальной программе, в рамках которой отремонтируют 13 металлических и четыре мягких кровли, заказчики — управляющие компании. – В идеальных условиях на то, чтобы выполнить весь комплекс работ по замене кровли одного дома, уходит три-четыре месяца, — пояснил и. о. начальника производственного отдела УЖКХ Виктор Москалу. — К примеру, на доме на ул. Комсомольской, 46, подрядчик полностью меняет слой утеплителя, цементно–песчаную стяжку, металлическое покрытие и деревянные элементы стропильной системы. В ближайшее время работы будут закончены. Поскольку погода непредсказуема, рабочие предпринимают все меры, чтобы дождевая вода не залила квартиры. Вскрывают кровлю небольшими участками. Чтобы уберечь разобранную часть крыши от залития, устанавливают временные сооружения, натягивают брезент. Помимо кровель по региональной программе капремонтов в этом году предстоит отремонтировать систему электроснабжения в 46 домах, систему тепловодоснабжения и водоотведения — в 14, а также 12 фасадов.

С начала реализации региональной программы капремонтов в Норильске обновили 32 крыши, заменили 190 лифтов в 75 домах, а в трех домах — системы ТВС. На это потрачено 716 млн рублей.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Основные работы предусмотрены региональной программой капремонтов, которая реализуется с 2015 года. В этом году ремонтируются объекты, которые были запланированы на 2018–2019 годы.Так, по региональной программе будут обновлены 102 крыши. 25 из них уже завершены, на 32 ведутся работы. На три четверти это металлические кровли, над заменой которых трудятся четыре организации во всех районах города.– Подрядчики проверенные, на их счету много объектов в Норильске, — отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника по производству управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска.По региональной программе техническим заказчиком выступает УЖКХ, оно же осуществляет надзор и приёмку работ. А вот по муниципальной программе, в рамках которой отремонтируют 13 металлических и четыре мягких кровли, заказчики — управляющие компании.– В идеальных условиях на то, чтобы выполнить весь комплекс работ по замене кровли одного дома, уходит три-четыре месяца, — пояснил и. о. начальника производственного отдела УЖКХ Виктор Москалу. — К примеру, на доме на ул. Комсомольской, 46, подрядчик полностью меняет слой утеплителя, цементно–песчаную стяжку, металлическое покрытие и деревянные элементы стропильной системы. В ближайшее время работы будут закончены. Поскольку погода непредсказуема, рабочие предпринимают все меры, чтобы дождевая вода не залила квартиры. Вскрывают кровлю небольшими участками. Чтобы уберечь разобранную часть крыши от залития, устанавливают временные сооружения, натягивают брезент.Помимо кровель по региональной программе капремонтов в этом году предстоит отремонтировать систему электроснабжения в 46 домах, систему тепловодоснабжения и водоотведения — в 14, а также 12 фасадов.

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