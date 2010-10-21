[Индекс номера 86 (18.06.2019)]



Хранители истории

Великая Победа

Проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков, сегодняшних норильчан. Цикл хроник завершает рассказ о Великой Победе.

Последний рубеж 19 марта 1945 года Гитлер подписал приказ о «выжженной земле»: понимая, что Германию, по всей вероятности, отбить у советских войск не удастся, он приказал разрушить ряд объектов на её территории. Гитлер не ошибся. Союзники СССР к середине апреля 1945 года вышли на Эльбу (в 100–200 км от Берлина), наши войска в это время были в 60 километрах от столицы Германии — на Одере. Весной 1945 года премьер–министр Великобритании У. Черчилль начал интриги, предложив главнокомандующему войсками западных стран Д. Эйзенхауэру взять Берлин раньше Красной армии. Эйзенхауэр допускал, что советские войска могут блокировать немецкую столицу до подхода англо–американских войск. Однако его не устраивали большие потери, которые могли возникнуть в ходе Берлинской операции. Поэтому он отверг предложение Черчилля и 28 марта уведомил об этом телеграммой Сталина. В начале апреля в Ставке прошло совещание, на нём решили начать Берлинскую операцию 16 апреля 1945 года. Главная роль в битве отводилась войскам 1–го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова. В ходе войны советским солдатам ещё не приходилось брать столь крупные и укреплённые города, как Берлин, — площадью около 900 квадратных километров. Метро и разветвлённые подземные сооружения давали немцам возможность для скрытых манёвров. Каждая улица, дом, канал представляли собой оборонительный рубеж. Поэтому советское командование сосредоточило на берлинском направлении крупные силы. Только на 1–м Белорусском и 1–м Украинском фронтах к началу операции насчитывалось: личного состава — 1 279 800 человек, танков — 3183 единицы, самолётов — 5117, САУ — 2027, противотанковых орудий — 12 482, автомашин — 73 537. Из мемуаров Г. К. Жукова: «Во всех частях шла последняя проверка боевой готовности к началу действий. Всё происходило деловито, спокойно и в то же время без лишней самоуверенности и недооценки противника. В воздух взвились тысячи разноцветных ракет, по сигналу вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты». 17 апреля Красная армия, наступая в берлинском направлении, преодолела оборону противника на Зееловских высотах. На следующий день войска 2–го Белорусского фронта получили приказ двинуть главные силы на юго–запад и нанести удар в обход Берлина с севера. 21 апреля войска 1–го Белорусского фронта завязали бои в северных и северо–восточных пригородах Берлина, а войска 1–го Украинского фронта ворвались на южную окраину германской столицы. 24 апреля войска 1–го Белорусского соединились с частями 1–го Украинского фронта, окружив берлинскую группировку. В городском бою противник часто появлялся там, где его не ожидали. В тылу наших войск он оставлял специальные группы диверсантов: притаившись в подвалах, они пропускали передовые наступающие части, а затем нападали на наших воинов. Для борьбы с такими группами создавались команды охраны тыла. 28 апреля советские войска разделили берлинскую группировку фашистов. Попытки германского командования оказать помощь Берлинскому гарнизону извне провалились. 30 апреля разведчики 756–го стрелкового полка 150–й стрелковой дивизии М. А. Егоров и М. В. Кантария водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Ещё до падения Берлина 30 апреля в бункере рейхсканцелярии покончил с собой Гитлер. 2 мая войска 1–го Белорусского и 1–го Украинского фронтов завершили разгром берлинской группировки фашистов. 9 мая 1945 года в 2.43 маршал Жуков от советской стороны подписал в Берлине акт о безоговорочной капитуляции Германии. Берлинская битва стала одним из самых кровопролитных сражений этой войны. Потери 1–го Белорусского фронта составили 179 тысяч воинов, потери войск 2–го Белорусского и 1–го Украинского фронтов, а также сил флота, действующего на этом направлении, — 183 тысячи человек.

Дошёл до Берлина Герой Советского Cоюза Виктор Григорьевич Шашков • Родился 20 декабря 1922 года в деревне Анисимово Нижегородской области. • Служил в рядах Советской армии с 1941 по 1982 год. • Умер 8 июля 1991 года. О своём героическом деде, встретившим Победу на Эльбе, рассказывает преподаватель физкультуры школы № 28 Андрей Земляникин: — Мой дед родом из крестьянской семьи. После окончания семилетки и политпросветшколы в Горьком работал счетоводом пункта «Заготзерно», заведующим избой–читальней, инспектором политпросветработы района. В Красной армии — с июля 1941 года. В 1943 году окончил Горьковское танковое училище и поступил в действующую армию: воевал на Западном, 2–м Прибалтийском, 2–м и 3–м Белорусских фронтах, был командиром танкового взвода 198–го танкового полка. С вверенным ему подразделением 14 декабря 1943 года лейтенант Шашков у деревни Якушенки Витебской области при отражении контратаки уничтожил 5 танков противника, овладел рубежом южнее деревни Малашенка и удержал его до подхода подкрепления, чем содействовал завершению окружения и уничтожения группировки вражеских войск. Из мемуаров сына Виктора Шашкова, полковника запаса Сергея Викторовича Шашкова: «Нашёл во фронтовом блокноте отца относящуюся к тем дням лаконичную, но очень ёмкую запись: «Пять дней мы ничего не ели и почти не спали. Все антенны срезаны осколками, связи не было. Пищу никто не доставлял, потому что туда уже было не пробраться. Да и желания есть не было. Наличие на безлюдных Т–34 полного боекомплекта помогло нам решать дальше боевую задачу. ...Напряжение боя оказалось столь велико, что, когда поступила команда на передислокацию и головной танк провалился под лёд занесённой снегом речушки по башню, никто из экипажа и эвакуаторов даже не простудился». День Победы вместе с боевыми товарищами дед встретил на Эльбе. 24 июня 1945 года командир роты, гвардии капитан Шашков был включён в парадный расчёт сводного батальона и участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве. После войны отважный офицер–танкист продолжил службу в Вооружённых силах СССР, служил на командных и командно–штабных должностях. Руководил полком, служил начальником штаба танковой дивизии, заместителем начальника штаба Центральной группы войск, в Генеральном штабе, с 1975 года — заместитель начальника управления Главного штаба Сухопутных войск. В феврале 1978-го деду присвоили воинское звание «генерал–майор». В 1982 году он закончил военную службу. Выйдя в отставку, занимался общественной работой, возглавляя Совет ветеранов 3–го Гвардейского кавалерийского корпуса. Жил в Москве, упокоился там в 1991 году на Кузьминском кладбище. Дед награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1–й степени, орденом Отечественной войны 2–й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3–й степени, 25 медалями СССР и иностранных государств. Для меня очень дорого то, что о мужестве командира танкового взвода Виктора Шашкова после войны не забыли: в областном колледже культуры, который находится в городе Бор Нижегородской области, ему установили памятник, в Витебске присвоили звание почётного гражданина города, а в Москве на доме, где жил дедушка, установили мемориальную доску. Память о фронтовиках, о героическом прошлом нашего Отечества должна быть священной.

Марина Хорошевская Фото из архива семьи Андрея Земляникина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 19 марта 1945 года Гитлер подписал приказ о «выжженной земле»: понимая, что Германию, по всей вероятности, отбить у советских войск не удастся, он приказал разрушить ряд объектов на её территории. Гитлер не ошибся. Союзники СССР к середине апреля 1945 года вышли на Эльбу (в 100–200 км от Берлина), наши войска в это время были в 60 километрах от столицы Германии — на Одере.Весной 1945 года премьер–министр Великобритании У. Черчилль начал интриги, предложив главнокомандующему войсками западных стран Д. Эйзенхауэру взять Берлин раньше Красной армии. Эйзенхауэр допускал, что советские войска могут блокировать немецкую столицу до подхода англо–американских войск. Однако его не устраивали большие потери, которые могли возникнуть в ходе Берлинской операции. Поэтому он отверг предложение Черчилля и 28 марта уведомил об этом телеграммой Сталина.В начале апреля в Ставке прошло совещание, на нём решили начать Берлинскую операцию 16 апреля 1945 года. Главная роль в битве отводилась войскам 1–го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова. В ходе войны советским солдатам ещё не приходилось брать столь крупные и укреплённые города, как Берлин, — площадью около 900 квадратных километров.Метро и разветвлённые подземные сооружения давали немцам возможность для скрытых манёвров. Каждая улица, дом, канал представляли собой оборонительный рубеж. Поэтому советское командование сосредоточило на берлинском направлении крупные силы. Только на 1–м Белорусском и 1–м Украинском фронтах к началу операции насчитывалось: личного состава — 1 279 800 человек, танков — 3183 единицы, самолётов — 5117, САУ — 2027, противотанковых орудий — 12 482, автомашин — 73 537.Из мемуаров Г. К. Жукова: «Во всех частях шла последняя проверка боевой готовности к началу действий. Всё происходило деловито, спокойно и в то же время без лишней самоуверенности и недооценки противника. В воздух взвились тысячи разноцветных ракет, по сигналу вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты».17 апреля Красная армия, наступая в берлинском направлении, преодолела оборону противника на Зееловских высотах. На следующий день войска 2–го Белорусского фронта получили приказ двинуть главные силы на юго–запад и нанести удар в обход Берлина с севера. 21 апреля войска 1–го Белорусского фронта завязали бои в северных и северо–восточных пригородах Берлина, а войска 1–го Украинского фронта ворвались на южную окраину германской столицы. 24 апреля войска 1–го Белорусского соединились с частями 1–го Украинского фронта, окружив берлинскую группировку.В городском бою противник часто появлялся там, где его не ожидали. В тылу наших войск он оставлял специальные группы диверсантов: притаившись в подвалах, они пропускали передовые наступающие части, а затем нападали на наших воинов. Для борьбы с такими группами создавались команды охраны тыла.28 апреля советские войска разделили берлинскую группировку фашистов. Попытки германского командования оказать помощь Берлинскому гарнизону извне провалились.30 апреля разведчики 756–го стрелкового полка 150–й стрелковой дивизии М. А. Егоров и М. В. Кантария водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Ещё до падения Берлина 30 апреля в бункере рейхсканцелярии покончил с собой Гитлер.2 мая войска 1–го Белорусского и 1–го Украинского фронтов завершили разгром берлинской группировки фашистов. 9 мая 1945 года в 2.43 маршал Жуков от советской стороны подписал в Берлине акт о безоговорочной капитуляции Германии.Берлинская битва стала одним из самых кровопролитных сражений этой войны. Потери 1–го Белорусского фронта составили 179 тысяч воинов, потери войск 2–го Белорусского и 1–го Украинского фронтов, а также сил флота, действующего на этом направлении, — 183 тысячи человек.О своём героическом деде, встретившим Победу на Эльбе, рассказывает преподаватель физкультуры школы № 28 Андрей Земляникин:— Мой дед родом из крестьянской семьи. После окончания семилетки и политпросветшколы в Горьком работал счетоводом пункта «Заготзерно», заведующим избой–читальней, инспектором политпросветработы района. В Красной армии — с июля 1941 года. В 1943 году окончил Горьковское танковое училище и поступил в действующую армию: воевал на Западном, 2–м Прибалтийском, 2–м и 3–м Белорусских фронтах, был командиром танкового взвода 198–го танкового полка.С вверенным ему подразделением 14 декабря 1943 года лейтенант Шашков у деревни Якушенки Витебской области при отражении контратаки уничтожил 5 танков противника, овладел рубежом южнее деревни Малашенка и удержал его до подхода подкрепления, чем содействовал завершению окружения и уничтожения группировки вражеских войск.Из мемуаров сына Виктора Шашкова, полковника запаса Сергея Викторовича Шашкова: «Нашёл во фронтовом блокноте отца относящуюся к тем дням лаконичную, но очень ёмкую запись: «Пять дней мы ничего не ели и почти не спали. Все антенны срезаны осколками, связи не было. Пищу никто не доставлял, потому что туда уже было не пробраться. Да и желания есть не было. Наличие на безлюдных Т–34 полного боекомплекта помогло нам решать дальше боевую задачу. ...Напряжение боя оказалось столь велико, что, когда поступила команда на передислокацию и головной танк провалился под лёд занесённой снегом речушки по башню, никто из экипажа и эвакуаторов даже не простудился».День Победы вместе с боевыми товарищами дед встретил на Эльбе. 24 июня 1945 года командир роты, гвардии капитан Шашков был включён в парадный расчёт сводного батальона и участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве. После войны отважный офицер–танкист продолжил службу в Вооружённых силах СССР, служил на командных и командно–штабных должностях. Руководил полком, служил начальником штаба танковой дивизии, заместителем начальника штаба Центральной группы войск, в Генеральном штабе, с 1975 года — заместитель начальника управления Главного штаба Сухопутных войск.В феврале 1978-го деду присвоили воинское звание «генерал–майор». В 1982 году он закончил военную службу. Выйдя в отставку, занимался общественной работой, возглавляя Совет ветеранов 3–го Гвардейского кавалерийского корпуса. Жил в Москве, упокоился там в 1991 году на Кузьминском кладбище.Дед награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1–й степени, орденом Отечественной войны 2–й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3–й степени, 25 медалями СССР и иностранных государств.Для меня очень дорого то, что о мужестве командира танкового взвода Виктора Шашкова после войны не забыли: в областном колледже культуры, который находится в городе Бор Нижегородской области, ему установили памятник, в Витебске присвоили звание почётного гражданина города, а в Москве на доме, где жил дедушка, установили мемориальную доску. Память о фронтовиках, о героическом прошлом нашего Отечества должна быть священной.

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