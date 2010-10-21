[Индекс номера 86 (18.06.2019)]



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Прочь со двора

В редакцию «Заполярной Правды» регулярно звонят читатели с жалобами на то, что многие автомобилисты, пренебрегая правилами дорожного движения, используют дворы для сквозного проезда и часто нарушают скоростной режим. За комментариями мы обратились в управление городского хозяйства.

По словам начальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильска Олега Бурулёва, сегодня примерно половина норильских дворов, так или иначе, используются в качестве сквозного проезда. При этом надзор и привлечение к ответственности автомобилистов, нарушающих ПДД, находятся в компетенции Госавтоинспекции. Специалисты признают, что госавтоинспекторы не в силах проконтролировать все дворовые территории, но напоминают, что по закону жильцы дворов сами вправе решить этот вопрос: им необходимо провести собрание и проголосовать за установку ограждений. – В соответствии с Жилищным кодексом по инициативе жильцов можно установить и шлагбаум, и бетонные ограждения. Помимо того что это решение должно быть принято на общем собрании жильцов, также нужно обязательно уведомить о нём управляющую компанию и экстренные службы. Ещё необходимо учесть, что ограждение не должно мешать проезду в соседний двор, если другого пути к нему нет. У нас есть подобные прецеденты, например, двор на Талнахской, 35. Там до установки бетонных ограждений автомобили ехали сплошным потоком. Жильцам, естественно, это не нравилось, они скооперировались и самостоятельно в рамках закона решили проблему, — пояснил Олег Бурулёв. Он также отметил, что идеальным решением было бы не ограничение въезда во двор с обеих сторон, а установка ограждения только в одном месте, чтобы избежать сквозного движения. При этом предпочтение лучше отдать шлагбауму или другой продуваемой конструкции, а не бетонному блоку — он может помешать очистке двора. Что же касается так называемых «лежачих полицейских», то в нашем городе они малоэффективны, поскольку большую часть года заметены снегом. Помимо сквозного движения во дворах запрещена и стоянка автомобилей с работающим двигателем. Можно лишь подъехать, забрать или высадить пассажиров, выгрузить или загрузить груз, а затем уехать. Олег Бурулёв рассказал и об установке во дворах необходимых знаков: — Сегодня мы устанавливаем на въездах во дворы знаки «Жилая зона». Кто–то скажет, что это лишняя трата денег, но мы так не считаем. Понятие «дворовая территория» как таковое не определено. И если опираться на букву закона, получается, что это – земельный участок, на котором находится многоквартирный жилой дом, и не более того. И чтобы не было двойственных толкований нормативных актов, администрация города в лице «Норильскавтодора» устанавливает эти знаки. В течение лета мы завершим эту работу, — заключил наш собеседник.

Помимо сквозного движения во дворах запрещена и стоянка автомобилей с работающим двигателем. Можно лишь подъехать, забрать или высадить пассажиров, выгрузить или загрузить груз, а затем уехать.

Михаил Туаев Фото Михаила ТУАЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По словам начальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильска Олега Бурулёва, сегодня примерно половина норильских дворов, так или иначе, используются в качестве сквозного проезда. При этом надзор и привлечение к ответственности автомобилистов, нарушающих ПДД, находятся в компетенции Госавтоинспекции. Специалисты признают, что госавтоинспекторы не в силах проконтролировать все дворовые территории, но напоминают, что по закону жильцы дворов сами вправе решить этот вопрос: им необходимо провести собрание и проголосовать за установку ограждений.– В соответствии с Жилищным кодексом по инициативе жильцов можно установить и шлагбаум, и бетонные ограждения. Помимо того что это решение должно быть принято на общем собрании жильцов, также нужно обязательно уведомить о нём управляющую компанию и экстренные службы. Ещё необходимо учесть, что ограждение не должно мешать проезду в соседний двор, если другого пути к нему нет. У нас есть подобные прецеденты, например, двор на Талнахской, 35. Там до установки бетонных ограждений автомобили ехали сплошным потоком. Жильцам, естественно, это не нравилось, они скооперировались и самостоятельно в рамках закона решили проблему, — пояснил Олег Бурулёв.Он также отметил, что идеальным решением было бы не ограничение въезда во двор с обеих сторон, а установка ограждения только в одном месте, чтобы избежать сквозного движения. При этом предпочтение лучше отдать шлагбауму или другой продуваемой конструкции, а не бетонному блоку — он может помешать очистке двора.Что же касается так называемых «лежачих полицейских», то в нашем городе они малоэффективны, поскольку большую часть года заметены снегом. Помимо сквозного движения во дворах запрещена и стоянка автомобилей с работающим двигателем. Можно лишь подъехать, забрать или высадить пассажиров, выгрузить или загрузить груз, а затем уехать.Олег Бурулёв рассказал и об установке во дворах необходимых знаков:— Сегодня мы устанавливаем на въездах во дворы знаки «Жилая зона». Кто–то скажет, что это лишняя трата денег, но мы так не считаем. Понятие «дворовая территория» как таковое не определено. И если опираться на букву закона, получается, что это – земельный участок, на котором находится многоквартирный жилой дом, и не более того. И чтобы не было двойственных толкований нормативных актов, администрация города в лице «Норильскавтодора» устанавливает эти знаки. В течение лета мы завершим эту работу, — заключил наш собеседник.

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