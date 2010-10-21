[Индекс номера 86 (18.06.2019)]



Право руля

Любишь кататься, люби и защищаться

«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавтоинспекции и норильских школ. На каникулах участие в проекте приняли ребята из городских пришкольных лагерей. Первыми стали воспитанники «Тридевятого царства», которое разместилось на базе школы № 41.

Во дворах не стоит терять бдительность ни пешеходам, ни водителям Мальчишкам и девчонкам предложили рассказать в рисунках об опасностях, подстерегающих детей летом во дворах, во время катания на роликах, велосипеде или самокате. Лучшие работы легли в основу флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместного рейда. Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, сразу предупредил ребят, что летние каникулы — это не повод терять бдительность на улицах и во дворах. Школа № 41 находится в Оганере, и большинство дворов там сквозные, через них свободно проезжают машины. Увы, не всегда можно угадать, в какой момент из–за угла или из арки вынырнет автомобиль. И тем более это трудно сделать, если дети увлечены своими играми. В мяч, классики, догонялки лучше играть на детских площадках — Риск получить травму в первую очередь велик у поклонников колёсных развлечений, — говорит Михаил Назаров. — О чём им нужно помнить? Правильно, об осторожности! Поэтому перед выходом на улицу с роликами, самокатом, скейтом, спидвеем, велосипедом нужно обязательно надевать защиту: шлем, налокотники, наколенники, защиту для запястий, а в некоторых случаях — и для корпуса. Лишним это не будет. Ну, а в мяч, классики, догонялки лучше играть на детских площадках или на огороженных участках. На роликах или скейте можно развить скорость от 5 до 15 км/ч, спортсмены способны увеличить её до 25 км/ч и выше. Самокаты едут со скоростью от 16–17 до 30–40 км/ч, а электросамокаты — свыше 50 км/ч. Скорость обычного велосипеда — 20–25 км/ч, а шоссейных — 28–32. Не забывайте, что, скатываясь с горки, остановиться вовремя куда труднее. А хорошенько разогнавшись, сложно избежать травмы при столкновении с препятствием. Перед выходом на улицу с роликами, велосипедом или скейтом обязательно надевать защиту Летом дети больше травмируются, ударяясь при падении на асфальт или бордюр, однако главная опасность — это всё–таки автомобили. На сухом покрытии тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 20 км/ч, составляет 2,6 метра. Эти метры могут стать роковыми, если под колёса неожиданно выскочит ребёнок на «железной лошадке» или в погоне за мячиком. Кстати, стоит напомнить: несмотря на то что пешеходы пользуются во дворе преимуществом, они не должны создавать помехи для автомобилей. — Самое важное, что могут сделать родители для своих детей, — объяснить им правила поведения во дворе, рассказать и показать, где можно кататься и играть, а где нельзя, — считает Михаил Назаров. — Если честно, наши дворы не слишком подходят для подвижных развлечений, но если ребёнок будет хорошо понимать, чем может закончиться, например, игра в салки возле проезжей части или на пути у машины, то можно надеяться, что летние каникулы пройдут для него интересно, весело и безопасно.



Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мальчишкам и девчонкам предложили рассказать в рисунках об опасностях, подстерегающих детей летом во дворах, во время катания на роликах, велосипеде или самокате. Лучшие работы легли в основу флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместного рейда.Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, сразу предупредил ребят, что летние каникулы — это не повод терять бдительность на улицах и во дворах. Школа № 41 находится в Оганере, и большинство дворов там сквозные, через них свободно проезжают машины. Увы, не всегда можно угадать, в какой момент из–за угла или из арки вынырнет автомобиль. И тем более это трудно сделать, если дети увлечены своими играми.— Риск получить травму в первую очередь велик у поклонников колёсных развлечений, — говорит МихаилНазаров. — О чём им нужно помнить? Правильно, об осторожности! Поэтому перед выходом на улицу с роликами, самокатом, скейтом, спидвеем, велосипедом нужно обязательно надевать защиту: шлем, налокотники, наколенники, защиту для запястий, а в некоторых случаях — и для корпуса. Лишним это не будет. Ну, а в мяч, классики, догонялки лучше играть на детских площадках или на огороженных участках.На роликах или скейте можно развить скорость от 5 до 15 км/ч, спортсмены способны увеличить её до 25 км/ч и выше. Самокаты едут со скоростью от 16–17 до 30–40 км/ч, а электросамокаты — свыше 50 км/ч. Скорость обычного велосипеда — 20–25 км/ч, а шоссейных — 28–32. Не забывайте, что, скатываясь с горки, остановиться вовремя куда труднее. А хорошенько разогнавшись, сложно избежать травмы при столкновении с препятствием.Летом дети больше травмируются, ударяясь при падении на асфальт или бордюр, однако главная опасность — это всё–таки автомобили. На сухом покрытии тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 20 км/ч, составляет 2,6 метра. Эти метры могут стать роковыми, если под колёса неожиданно выскочит ребёнок на «железной лошадке» или в погоне за мячиком. Кстати, стоит напомнить: несмотря на то что пешеходы пользуются во дворе преимуществом, они не должны создавать помехи для автомобилей.— Самое важное, что могут сделать родители для своих детей, — объяснить им правила поведения во дворе, рассказать и показать, где можно кататься и играть, а где нельзя, — считает Михаил Назаров. — Если честно, наши дворы не слишком подходят для подвижных развлечений, но если ребёнок будет хорошо понимать, чем может закончиться, например, игра в салки возле проезжей части или на пути у машины, то можно надеяться, что летние каникулы пройдут для него интересно, весело и безопасно.

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