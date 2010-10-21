[Индекс номера 86 (18.06.2019)]



Выставки

Вот она какая!

В художественной галерее открылась выставка «Вот оно какое, наше ЛЕТО...» известной таймырской художницы Людмилы Гесслер, которая сегодня отмечает свой юбилей.

Людмила Гесслер с коллегой Михаилом Волгиным Творчество этого замечательного графика, члена Союза художников СССР стало ближе норильчанам пять лет назад, когда в Музее Норильска устроили её выставку «Суровая и легкоранимая» об арктическом посёлке Диксон, где она творила около тридцати лет. Сейчас Людмила Гесслер живёт в столице Таймыра, значит, есть возможность чаще бывать в Норильске и принимать участие в групповых проектах местных художников «Совершенно летняя», «Северная коллекция», где её работы справедливо признают среди лучших и самых оригинальных. На новой персональной выставке мастера представлены около девяноста произведений, созданных за сорок творческих лет. Многие вдохновлены нашей Арктикой, путешествиями по Красноярскому краю, впечатлениями от старинного Переславля–Залесского, где Людмила гостила у друзей. Тонкие портреты, необычные натюрморты и пейзажи — это, прежде всего, признание в любви к красоте Божьего мира. А недавние эксперименты в создании декоративно–прикладной живописи и пространственных композиций — явное желание нового творческого прорыва, не зря же предыдущая выставка художницы, которая состоялась в феврале 2019 года в дудинском ГЦНТ, была названа «Ближе к звёздам!». Поздравления от Василия Мороза А вот первые отзывы норильчан о новом вернисаже мастера «Вот оно какое, наше ЛЕТО...»: Василий Мороз, заместитель директора Музея Норильска: – Каждая работа Людмилы Гесслер — как небольшой рассказ о её душе, это зашифрованное состояние художника, в котором создавалась картина. И каждую работу можно подолгу изучать, расшифровывать. От всей души желаем мастеру здоровья и творческого долголетия! Елена Андреева, посетительница галереи: – Спасибо за эти чудесные работы очаровательной художницы. Они радуют сердце и глаз. Выставка запала в душу. Первые зрители Антонина Рыбкина, пенсионер: – Восторг! Рекомендую всем посмотреть–удивиться– порадоваться–восхититься. Не пожалеете! Наталия Мороз, норильский художник: – Выставка замечательная! Работы сильные, мощные. В них есть любовь к Северу, суровому и любимому. Людмила Павловна — яркий мастер, у которого хочется учиться! «Таймырские каникулы». Хороша работа! На вернисаже Людмила Гесслер, которая придумала для зрителей немало сюрпризов (тут и птицы в положенный срок защебечут у созданных ею чудо–скворечников), поблагодарила норильских галерейщиков за понимание и поддержку. Призналась, что поначалу большой выставочный зал казался ей тоннелем метро, а со временем общими стараниями он превратился в дворец красоты и света. Выставка Людмилы Гесслер будет вдохновлять норильчан всё заполярное лето, до 15 сентября 2019 года. Первые зрители посоветовали проводить здесь и мастер–классы художницы, ведь она не только прекрасно разбирается в искусстве, но и постоянно экспериментирует в жанре декоративно–прикладного творчества, и у многих северян в домах «живут» созданные её руками изделия из ткани, дерева и самых немыслимых материалов. Записаться на экскурсии по выставке можно по телефону 43–35–69.

С 1992 года Людмила Гесслер — член Международной федерации художников при ЮНЕСКО. В 2003 году вышел ее альбом «Север в моих картинах» с 60 репродукциями. В 2013 году победила в конкурсе–выставке «Совершенно летняя», проходившем в Норильске. В 2018 году ее работы признаны лучшими в номинации «Декоративно–прикладное искусство» в конкурсе на приз главы города Дудинки «Северный сувенир».

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Творчество этого замечательного графика, члена Союза художников СССР стало ближе норильчанам пять лет назад, когда в Музее Норильска устроили её выставку «Суровая и легкоранимая» об арктическом посёлке Диксон, где она творила около тридцати лет. Сейчас Людмила Гесслер живёт в столице Таймыра, значит, есть возможность чаще бывать в Норильске и принимать участие в групповых проектах местных художников «Совершенно летняя», «Северная коллекция», где её работы справедливо признают среди лучших и самых оригинальных.На новой персональной выставке мастера представлены около девяноста произведений, созданных за сорок творческих лет. Многие вдохновлены нашей Арктикой, путешествиями по Красноярскому краю, впечатлениями от старинного Переславля–Залесского, где Людмила гостила у друзей. Тонкие портреты, необычные натюрморты и пейзажи — это, прежде всего, признание в любви к красоте Божьего мира. А недавние эксперименты в создании декоративно–прикладной живописи и пространственных композиций — явное желание нового творческого прорыва, не зря же предыдущая выставка художницы, которая состоялась в феврале 2019 года в дудинском ГЦНТ, была названа «Ближе к звёздам!».А вот первые отзывы норильчан о новом вернисаже мастера «Вот оно какое, наше ЛЕТО...»:Василий Мороз, заместитель директора Музея Норильска:– Каждая работа Людмилы Гесслер — как небольшой рассказ о её душе, это зашифрованное состояние художника, в котором создавалась картина. И каждую работу можно подолгу изучать, расшифровывать. От всей души желаем мастеру здоровья и творческого долголетия!Елена Андреева, посетительница галереи:– Спасибо за эти чудесные работы очаровательной художницы. Они радуют сердце и глаз. Выставка запала в душу.Антонина Рыбкина, пенсионер:– Восторг! Рекомендую всем посмотреть–удивиться– порадоваться–восхититься. Не пожалеете!Наталия Мороз, норильский художник:– Выставка замечательная! Работы сильные, мощные. В них есть любовь к Северу, суровому и любимому. Людмила Павловна — яркий мастер, у которого хочется учиться!На вернисаже Людмила Гесслер, которая придумала для зрителей немало сюрпризов (тут и птицы в положенный срок защебечут у созданных ею чудо–скворечников), поблагодарила норильских галерейщиков за понимание и поддержку. Призналась, что поначалу большой выставочный зал казался ей тоннелем метро, а со временем общими стараниями он превратился в дворец красоты и света.Выставка Людмилы Гесслер будет вдохновлять норильчан всё заполярное лето, до 15 сентября 2019 года. Первые зрители посоветовали проводить здесь и мастер–классы художницы, ведь она не только прекрасно разбирается в искусстве, но и постоянно экспериментирует в жанре декоративно–прикладного творчества, и у многих северян в домах «живут» созданные её руками изделия из ткани, дерева и самых немыслимых материалов. Записаться на экскурсии по выставке можно по телефону 43–35–69.

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