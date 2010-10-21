[Индекс номера 88 (21.06.2019)]

Прямая речь

Владимир Путин ответил на вопросы россиян на традиционной, 17–й прямой линии. В адрес президента поступило более 1,5 миллиона обращений.
Наиболее острыми проблемами, волнующими граждан страны, стали уровень доходов, ситуация в сфере здравоохранения и реформа обращения с отходами. Многие вопросы призваны решить национальные проекты, сказал президент, подчеркнув, что вся работа правительства строится вокруг нужд человека. Конечная её цель — поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда и на этой базе поднять качество жизни россиян. Для этого прежде всего надо было определить источники финансирования мероприятий, и государству пришлось пойти на непопулярные меры, например, на повышение НДС. Это привело к кратковременному сокращению производства и повышению инфляции, но сейчас ситуация, в том числе и с уровнем доходов, который снижался несколько лет подряд, постепенно выравнивается. «То, на что мы рассчитывали, действует», — заявил в прямом эфире Владимир Путин.
– В прошлом году рост зарплат был около 8%, в этом году — чуть ниже. Мы повысили минимальный уровень оплаты труда, это коснулось 44 млн человек. Повышение МРОТ — около 3 миллионов человек. В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащих. Обеспечение пенсионеров нормальным доходом также является одним из приоритетов государства, — отметил он.
Говоря о здравоохранении, Владимир Путин признал, что проблем в этой сфере немало, и основные — это доступность медицинской помощи, нехватка специалистов и лекарственное обеспечение. В этом отношении более эффективную работу нужно вести министерству здравоохранения и главам регионов, правильно расставляя приоритеты.
Вопросы обращения с ТКО, которые затрагивают и норильчан, этой весной пострадавших от «мусорного коллапса», также не остались без внимания первого лица государства:
– Этой проблемой мы начали заниматься буквально два–три года назад. Мы десятилетиями попросту накапливали мусор, страна ежегодно генерирует 70 миллионов тонн отходов, их промышленная переработка не производится. Всё усугубляется тем, что цивилизация превратилась в общество потребления, появились новые упаковки, кроме бумаги и картона используется много пластика... Это не тот случай, когда решение можно оттягивать на 20 лет. Да, тарифы растут. Отчасти это неизбежно, потому что нужно первично иметь какие–то деньги для системной работы. Но люди должны видеть результаты. У нас есть программа строительства 200 комплексов по переработке мусора. Общий объём финансирования — около 300 миллиардов руб. Только треть — бюджетная, всё остальное вкладывает бизнес.
Естественно, охватить полтора миллиона вопросов в рамках одной трансляции невозможно. Однако тем, кто не получил ответы на них в прямом эфире, расстраиваться не стоит. Все обращения, требующие дополнительного рассмотрения, будут отрабатываться профильными ведомствами.

Владимир Шиловский
Фото с сайта polit.ru
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Владимир Путин ответил на вопросы россиян на традиционной, 17–й прямой линии. В адрес президента поступило более 1,5 миллиона обращений.

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