[Индекс номера 88 (21.06.2019)]

 Резонанс 
Новая соседка Урсулы

Эпопея с необычным гостем, пришедшим в Норильск из Арктики, практически завершена. Белый медведь, несколько суток плутавший под Талнахом, пойман. Он чувствует себя нормально.
Хищника решено отправить в парк «Роев ручей», поскольку состояние здоровья животного не позволяет выпустить его в дикую природу
Отловить хищника удалось в четверг около 11 часов дня. К этому времени он обосновался в районе талнахского полигона твёрдых коммунальных отходов, где увидеть его не составляло труда. Среди куч мусора медведь выбрал широкую полосу ещё не растаявшего снега и улёгся там. Было видно, что зверь утомлён, плюсовые температуры ему в тягость, и он пытается зарыться в снег. Рядом с животным лежало несколько пакетов с мясом, которые, по мнению заведующего отделом парка флоры и фауны «Роев ручей» Олега Кокорева, принёс кто–то из зевак–доброхотов, несколько дней толкавшихся вокруг медведя. Это помешало поимке хищника, ведь зоологи планировали заманить его в клетку на приманку.
Так как животное оказалось сытым и на рыбные консервы в клетке не реагировало, зоологи приняли решение иммобилизовать зверя: сделали усыпляющий укол, перетащили его в клетку, а затем дали ему антидот. Через полчаса белый медведь проснулся.
– Когда мы его увидели, стало понятно, что животное находится в состоянии стресса из–за непривычной обстановки и большого количества людей вокруг. Медведь несколько дней промышлял на свалке, употребление испорченных продуктов послужило причиной нарушения функции желудочно–кишечного тракта, попросту — диареи. Для животных это состояние опасное, необходимо лечение, — рассказывает ветеринарный врач парка «Роев ручей» Георгий Белянин.
– Иммобилизация прошла успешно, медведь подпустил к себе на 25 метров, я выстрелил из дистанционного инъектора дротиком с лекарством, он сразу лёг. Поместили в транспортную клетку, осмотрели, сейчас уже полностью вышел из наркоза, сидит, ждёт отправления, — добавляет зоолог Олег Кокарев.
Как сообщил «Заполярной Правде» Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания министерства экологии Красноярского края, животное после пробуждения перевезли на базу службы спасения Норильска:
– Там его изолировали от лишнего внимания. Мы подтвердили пол животного: на то, что это медведица, изначально указывали и небольшой рост, и удлинённая шея, и маленькая голова. При ближайшем рассмотрении мы убедились, что ей не более года–двух. Вес её — порядка 200 килограммов. Медведицу осмотрят норильские ветеринары, а в пятницу отвезут в аэропорт для дальнейшей отправки в Красноярск.
Хищника решено отправить в парк «Роев ручей», поскольку состояние здоровья животного не позволяет выпустить его в дикую природу. Опыт спасения краснокнижного животного у команды из красноярского парка флоры и фауны есть. В «Роевом ручье» это будет уже вторая за последнее время белая медведица, привезённая с Таймыра. Напомним, в середине октября прошлого года туда доставили белого медвежонка, который, потеряв мать, бродил вокруг Диксона. Маленькой медведице всем миром выбирали имя и в итоге назвали Урсулой, в честь самой яркой звезды в созвездии Большой Медведицы.
Придумать имя для медведицы–«норильчанки» ещё только предстоит. Но пока что у специалистов есть более насущные проблемы. Например, для транспортировки животного в Красноярск его необходимо пересадить в другую клетку, специально приспособленную для перевозки.
В парке «Роев ручей» готовы встречать медведя. Для него подготовлен вольер в карантинном отделе, в полной готовности и ветеринарная клиника со всеми врачами и оборудованием. В Красноярске медведица будет тщательно обследована, пройдёт необходимое лечение и курс реабилитации.

При ближайшем рассмотрении специалисты убедились, что это медведица, ей не более года–двух. Вес её — порядка 200 килограммов. Она находится в состоянии стресса из–за непривычной обстановки и большого количества людей вокруг.

Светлана Гунина
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Дениса КОЖЕВНИКОВА
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