[Индекс номера 88 (21.06.2019)]

 Чем занята власть 
С прибавлением

На развитие образования, культуры и туризма в Норильске выделены дополнительные деньги.
Изменения в соответствующие муниципальные программы депутаты норильского горсовета рассмотрели на комиссии по социальной политике. Так, в подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» объём финансирования увеличится на 149,3 млн рублей (из них 107,9 млн рублей — краевой бюджет, 41,4 млн — местный). Средства планируется направить на оплату труда работников образования, техническое обслуживание узлов автоматического учёта тепловодоресурсов, оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО, охрану школ, покупку и установку циркуляционного насоса для школы № 36 и транспортные расходы.
В подпрограмму «Отдых и оздоровление детей и подростков» из внебюджетных источников добавлено 4,2 млн рублей. Они будут потрачены на отдых и оздоровление воспитанников спортивных школ, дополнительные траты вызваны сменой расположения выездного лагеря с Московской области на Анапу, сообщили в горсовете.
В программе «Развитие культуры» 62,2 млн рублей добавят на оплату труда работников (в том числе в связи с приостановкой выплат ДКВ). 3,8 млн рублей пойдут на содержание здания, оплату коммунальных расходов и приобретение оборудования для Оганерской детской школы искусств. 2,8 млн рублей — на приобретение новых кресел для зрительного зала КДЦ им. В. Высоцкого в Талнахе.
В программе «Развитие туризма» на этот год — 50,3 млн рублей (50 млн рублей — внебюджетные источники, 300 тысяч рублей — краевой бюджет) — направят на организацию и проведение гастрофеста «СЕВЕР», этнографического фестиваля северных народов «Большой Аргиш», а также на проведение конкурсного отбора проектов по развитию туризма на территории Норильска и Таймыра.
Увеличится также финансирование муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 10 млн рублей, полученных из внебюджетных источников. Эти средства пойдут на временное трудоустройство старшеклассников, конкретнее — на увеличение числа мест в трудовых отрядах школьников.
Депутаты поддержали все корректировки.

Мария Васильева
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