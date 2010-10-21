[Индекс номера 88 (21.06.2019)]

 Перспективы 
Сумма слагаемых

В этом году благодаря корректировкам, внесённым в муниципальную программу, 16 молодых семей Норильска смогут улучшить свои жилищные условия. Эти и другие изменения депутаты обсудили на комиссии по городскому хозяйству, прошедшей в преддверии сессии горсовета.
Программа реформирования и модернизации ЖКХ претерпит существенные изменения
Благодаря поступлению дополнительных средств из краевого и федерального бюджетов на предоставление субсидий молодым семьям в текущем году 16 норильских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Объём финансирования из местного бюджета составит 2,4 млн рублей, 2,9 млн рублей поступит из краевого и 1,7 млн рублей — из федерального бюджета.
В связи с корректировкой программы «Развитие транспортной системы» появились средства на содержание автодорог. Прежде всего, речь идёт о заключении контракта с региональным оператором по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов, обустройстве автобусной остановки на улице Дудинской и архитектурной подсветке двух мозаичных панно на домах на улице Комсомольской.
Кроме того, существенные изменения претерпит программа «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В частности, предлагается исключить 5,1 млн рублей, запланированных на ремонт фасада жилого дома на Солнечном проезде, 10: конкурс по отбору подрядной организации не состоялся, эти работы перенесены на 2020 год. В то же время в программу планируется включить работы по утеплению фасада дома № 14 на улице Бауманской: в связи с многочисленными обращениями жителей на эти цели выделено 2,2 млн рублей. Уточнены объёмы работ и финансирования по ремонту фасадов домов на улице Комсомольской, 43а (увеличение на 1,2 млн рублей), и Горняков, 15 (уменьшение примерно на 1 млн). Также из программы предлагается исключить около 3 млн рублей, запланированных на ремонты балочных перекрытий в двух квартирах, которые не освобождены жильцами.
По результатам проведённых конкурсов ремонты металлических кровель по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 17, и ул. Кирова, 25 и 29, обойдутся бюджету на 2,5 млн рублей дешевле, как и ремонт мягкой кровли на ул. Югославской, 38, — на 800 тысяч рублей. Чуть более 5 млн рублей планируется дополнительно выделить на замену лифтов во втором подъезде дома № 15 на ул.
Федоровского и в первом подъезде на ул. Первомайской, 2. На 16,8 млн рублей снизится финансирование ремонтов систем тепло– и водоснабжения. Благодаря конкурсному отбору в этом году почти на 13 млн дешевле обойдутся ремонты муниципальных квартир.
Также благодаря дополнительным средствам из краевого бюджета предложено скорректировать и суммы, выделенные на ремонт муниципальных объектов. Как сообщил руководитель управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов, за 4,5 млн рублей планируется отремонтировать кровлю в кайерканской школе № 40. В детском саду «Земляничка» за счёт гранта в размере 3,2 млн рублей заменят оконные блоки. В учебном корпусе школы–интерната № 2 запланирован ремонт лестничных клеток, спортзала и галереи. Во Дворце спорта «Арктика» за 7,5 млн рублей отремонтируют зал хореографии и манежа.
Кроме того, ряд корректировок связан с дополнительными расходами по устранению предписаний надзорных и контролирующих органов, а также с экономией в результате проведённых конкурсных процедур и выделения дополнительных средств на расходы по неучтённым объёмам работ. С предложенными корректировками депутаты согласились. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета, которая состоится 25 июня.

Лариса Стецевич
Фото Светланы ГУНИНОЙ
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