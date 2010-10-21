[Индекс номера 88 (21.06.2019)]



Перспективы

Сумма слагаемых

В этом году благодаря корректировкам, внесённым в муниципальную программу, 16 молодых семей Норильска смогут улучшить свои жилищные условия. Эти и другие изменения депутаты обсудили на комиссии по городскому хозяйству, прошедшей в преддверии сессии горсовета.

Программа реформирования и модернизации ЖКХ претерпит существенные изменения Благодаря поступлению дополнительных средств из краевого и федерального бюджетов на предоставление субсидий молодым семьям в текущем году 16 норильских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Объём финансирования из местного бюджета составит 2,4 млн рублей, 2,9 млн рублей поступит из краевого и 1,7 млн рублей — из федерального бюджета. В связи с корректировкой программы «Развитие транспортной системы» появились средства на содержание автодорог. Прежде всего, речь идёт о заключении контракта с региональным оператором по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов, обустройстве автобусной остановки на улице Дудинской и архитектурной подсветке двух мозаичных панно на домах на улице Комсомольской. Кроме того, существенные изменения претерпит программа «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В частности, предлагается исключить 5,1 млн рублей, запланированных на ремонт фасада жилого дома на Солнечном проезде, 10: конкурс по отбору подрядной организации не состоялся, эти работы перенесены на 2020 год. В то же время в программу планируется включить работы по утеплению фасада дома № 14 на улице Бауманской: в связи с многочисленными обращениями жителей на эти цели выделено 2,2 млн рублей. Уточнены объёмы работ и финансирования по ремонту фасадов домов на улице Комсомольской, 43а (увеличение на 1,2 млн рублей), и Горняков, 15 (уменьшение примерно на 1 млн). Также из программы предлагается исключить около 3 млн рублей, запланированных на ремонты балочных перекрытий в двух квартирах, которые не освобождены жильцами. По результатам проведённых конкурсов ремонты металлических кровель по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 17, и ул. Кирова, 25 и 29, обойдутся бюджету на 2,5 млн рублей дешевле, как и ремонт мягкой кровли на ул. Югославской, 38, — на 800 тысяч рублей. Чуть более 5 млн рублей планируется дополнительно выделить на замену лифтов во втором подъезде дома № 15 на ул. Федоровского и в первом подъезде на ул. Первомайской, 2. На 16,8 млн рублей снизится финансирование ремонтов систем тепло– и водоснабжения. Благодаря конкурсному отбору в этом году почти на 13 млн дешевле обойдутся ремонты муниципальных квартир. Также благодаря дополнительным средствам из краевого бюджета предложено скорректировать и суммы, выделенные на ремонт муниципальных объектов. Как сообщил руководитель управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов, за 4,5 млн рублей планируется отремонтировать кровлю в кайерканской школе № 40. В детском саду «Земляничка» за счёт гранта в размере 3,2 млн рублей заменят оконные блоки. В учебном корпусе школы–интерната № 2 запланирован ремонт лестничных клеток, спортзала и галереи. Во Дворце спорта «Арктика» за 7,5 млн рублей отремонтируют зал хореографии и манежа. Кроме того, ряд корректировок связан с дополнительными расходами по устранению предписаний надзорных и контролирующих органов, а также с экономией в результате проведённых конкурсных процедур и выделения дополнительных средств на расходы по неучтённым объёмам работ. С предложенными корректировками депутаты согласились. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета, которая состоится 25 июня.

Лариса Стецевич Фото Светланы ГУНИНОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Благодаря поступлению дополнительных средств из краевого и федерального бюджетов на предоставление субсидий молодым семьям в текущем году 16 норильских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Объём финансирования из местного бюджета составит 2,4 млн рублей, 2,9 млн рублей поступит из краевого и 1,7 млн рублей — из федерального бюджета.В связи с корректировкой программы «Развитие транспортной системы» появились средства на содержание автодорог. Прежде всего, речь идёт о заключении контракта с региональным оператором по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов, обустройстве автобусной остановки на улице Дудинской и архитектурной подсветке двух мозаичных панно на домах на улице Комсомольской.Кроме того, существенные изменения претерпит программа «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В частности, предлагается исключить 5,1 млн рублей, запланированных на ремонт фасада жилого дома на Солнечном проезде, 10: конкурс по отбору подрядной организации не состоялся, эти работы перенесены на 2020 год. В то же время в программу планируется включить работы по утеплению фасада дома № 14 на улице Бауманской: в связи с многочисленными обращениями жителей на эти цели выделено 2,2 млн рублей. Уточнены объёмы работ и финансирования по ремонту фасадов домов на улице Комсомольской, 43а (увеличение на 1,2 млн рублей), и Горняков, 15 (уменьшение примерно на 1 млн). Также из программы предлагается исключить около 3 млн рублей, запланированных на ремонты балочных перекрытий в двух квартирах, которые не освобождены жильцами.По результатам проведённых конкурсов ремонты металлических кровель по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 17, и ул. Кирова, 25 и 29, обойдутся бюджету на 2,5 млн рублей дешевле, как и ремонт мягкой кровли на ул. Югославской, 38, — на 800 тысяч рублей. Чуть более 5 млн рублей планируется дополнительно выделить на замену лифтов во втором подъезде дома № 15 на ул.Федоровского и в первом подъезде на ул. Первомайской, 2. На 16,8 млн рублей снизится финансирование ремонтов систем тепло– и водоснабжения. Благодаря конкурсному отбору в этом году почти на 13 млн дешевле обойдутся ремонты муниципальных квартир.Также благодаря дополнительным средствам из краевого бюджета предложено скорректировать и суммы, выделенные на ремонт муниципальных объектов. Как сообщил руководитель управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов, за 4,5 млн рублей планируется отремонтировать кровлю в кайерканской школе № 40. В детском саду «Земляничка» за счёт гранта в размере 3,2 млн рублей заменят оконные блоки. В учебном корпусе школы–интерната № 2 запланирован ремонт лестничных клеток, спортзала и галереи. Во Дворце спорта «Арктика» за 7,5 млн рублей отремонтируют зал хореографии и манежа.Кроме того, ряд корректировок связан с дополнительными расходами по устранению предписаний надзорных и контролирующих органов, а также с экономией в результате проведённых конкурсных процедур и выделения дополнительных средств на расходы по неучтённым объёмам работ. С предложенными корректировками депутаты согласились. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета, которая состоится 25 июня.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















