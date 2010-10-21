[Индекс номера 88 (21.06.2019)]



Спортивный интерес

Олимпийские надежды

В преддверии вторых Европейских игр в Москве прошёл большой спортивный праздник — XXX Всероссийский олимпийский день, в котором «Норникель» принял самое активное участие.

Россияне перед отъездом на Европейские игры – 2019 Сборную России напутствовал перед отъездом на Европейские игры — 2019 президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он торжественно вручил знамя семикратному чемпиону миру по самбо Артёму Осипенко, которому предстоит нести флаг на церемонии открытия состязаний. Спортивный праздник собрал в Лужниках сотни москвичей, которые могли попробовать свои силы в различных видах спорта, включая футбол. В товарищеском турнире Российского футбольного союза приняла участие и команда «Норникеля», ставшая в итоге победителем. – «Норникель» со спортом связывает богатая история. Компания строит спортсооружения, сотрудничает с клубами и федерациями, практически на каждом производственном переделе есть спортивный зал. У нас действует программа «Папа, мама, я — спортивная семья», соревнования мы проводим каждый год. К тому же много лет существует корпоративная спартакиада по различным видам спорта и многое другое, — приводит слова старшего вице–президента «Норникеля» Владислава Гасумянова портал Championat.com. Примечательно, что на главной спортивной арене страны разместилась площадка недавних победителей баскетбольной Евролиги — ЦСКА, на которой сыграли в неолимпийский баскетбол — версию три на три. – ЦСКА входит в семью «Норникеля», и мы гордимся нашей армейской командой. Из последних мероприятий я хотел бы выделить проект ЦСКА Junior — он направлен на работу с молодёжью и детьми, популяризацию баскетбола. ЦСКА собирает ребят, приглашает для них лучших тренеров и спортсменов, проводятся мастер–классы, тренировки, открытые уроки. Клуб организует много активностей, привлекая талантливых молодых людей к спорту, — отметил Владислав Гасумянов. В футбольном турнире «Норникель» оказался сильнее всех Также он напомнил об Универсиаде, которая недавно прошла в Красноярске, отметив, что она стала важным событием для российского спорта, и выразил надежду, что вложения в инфраструктуру столицы края пойдут на благо региона: – Когда мы готовились и провели Универсиаду, компания вложила определённые средства, чтобы модернизировать фан–парк «Бобровый лог», реконструировать ряд улиц и набережных... И мы заинтересованы в том, чтобы министерство спорта, федеральные министерства использовали эту базу для проведения соревнований высокого уровня. Добавим, что Европейские игры, или Европиада — это континентальный вариант Олимпийских игр. Соревнования проходят раз в четыре года под руководством европейских олимпийских комитетов. Впервые в 2015 году их принял Баку. Сборная России завоевала тогда 164 медали, 79 из которых — золотые, и с заметным отрывом расположилась на первом месте итогового протокола. 13 медалей в копилку национальной сборной добавили спортсмены Красноярского края. В этот раз игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске с участием более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. В программу состязаний вошли 23 дисциплины в 15 видах спорта — от гребли на байдарках и бадминтона до пулевой стрельбы и самбо. При этом выступления в восьми видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио, а соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Михаил Туаев Фото с сайта Championat.com www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сборную России напутствовал перед отъездом на Европейские игры — 2019 президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он торжественно вручил знамя семикратному чемпиону миру по самбо Артёму Осипенко, которому предстоит нести флаг на церемонии открытия состязаний. Спортивный праздник собрал в Лужниках сотни москвичей, которые могли попробовать свои силы в различных видах спорта, включая футбол. В товарищеском турнире Российского футбольного союза приняла участие и команда «Норникеля», ставшая в итоге победителем.– «Норникель» со спортом связывает богатая история. Компания строит спортсооружения, сотрудничает с клубами и федерациями, практически на каждом производственном переделе есть спортивный зал. У нас действует программа «Папа, мама, я — спортивная семья», соревнования мы проводим каждый год. К тому же много лет существует корпоративная спартакиада по различным видам спорта и многое другое, — приводит слова старшего вице–президента «Норникеля» Владислава Гасумянова портал Championat.com.Примечательно, что на главной спортивной арене страны разместилась площадка недавних победителей баскетбольной Евролиги — ЦСКА, на которой сыграли в неолимпийский баскетбол — версию три на три.– ЦСКА входит в семью «Норникеля», и мы гордимся нашей армейской командой. Из последних мероприятий я хотел бы выделить проект ЦСКА Junior — он направлен на работу с молодёжью и детьми, популяризацию баскетбола. ЦСКА собирает ребят, приглашает для них лучших тренеров и спортсменов, проводятся мастер–классы, тренировки, открытые уроки. Клуб организует много активностей, привлекая талантливых молодых людей к спорту, — отметил Владислав Гасумянов.Также он напомнил об Универсиаде, которая недавно прошла в Красноярске, отметив, что она стала важным событием для российского спорта, и выразил надежду, что вложения в инфраструктуру столицы края пойдут на благо региона:– Когда мы готовились и провели Универсиаду, компания вложила определённые средства, чтобы модернизировать фан–парк «Бобровый лог», реконструировать ряд улиц и набережных... И мы заинтересованы в том, чтобы министерство спорта, федеральные министерства использовали эту базу для проведения соревнований высокого уровня.Добавим, что Европейские игры, или Европиада — это континентальный вариант Олимпийских игр. Соревнования проходят раз в четыре года под руководством европейских олимпийских комитетов. Впервые в 2015 году их принял Баку. Сборная России завоевала тогда 164 медали, 79 из которых — золотые, и с заметным отрывом расположилась на первом месте итогового протокола. 13 медалей в копилку национальной сборной добавили спортсмены Красноярского края. В этот раз игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске с участием более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. В программу состязаний вошли 23 дисциплины в 15 видах спорта — от гребли на байдарках и бадминтона до пулевой стрельбы и самбо. При этом выступления в восьми видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио, а соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

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