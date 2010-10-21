[Индекс номера 88 (21.06.2019)]

 Сотрудничество 
Путь к вершине

В «Норникеле» стартовала корпоративная программа развития руководителей «По пути эффективности». Первыми её участниками стали специалисты Заполярного филиала. В Красноярске программа стартовала 20 июня, в Мончегорске она начнётся 3 июля.
Программа обучения состоит из пяти модулей и рассчитана на 10 месяцев
В программе задействованы 146 руководителей среднего звена: начальники и заместители цехов, отделов, бюро, служб, колонн (авто), главные инженеры карьеров, шахт производственных и функциональных подразделений, имеющих опыт работы на руководящих должностях в группе компаний «Норникель», а также мотивированных на развитие и самосовершенствование.
Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин обратился к коллегам с напутственным словом:
— То, что вы стали участниками столь неординарной программы, — важное, яркое событие в вашей жизни. Я уже неоднократно говорил, что перед нами стоят амбициозные задачи — за три года добиться снижения удельных издержек на 20%, роста производительности труда на те же 20%, увеличить объёмы добычи руды на 1,5 миллиона тонн — в этом году мы уже вышли на миллион, и это поистине колоссальная цифра. Нам предстоит снизить чистые затраты по Заполярному филиалу на 50 млрд рублей, реализовать масштабные проекты — «Серный проект», реконструкцию ТОФ–3, развитие рудника «Скалистый». Сегодня я вижу в зале много знакомых лиц и понимаю, что поставленные задачи мы можем выполнить только вместе. Нам нужен новый взгляд, новый подход, и вы должны увлечь персонал ваших подразделений этими идеями. Желаю вам успеха, рассчитываю на вашу ответственность и обещаю поддерживать вас.
Участникам предстоят интерактивные лекции, дискуссии, деловые игры и решение кейсов
Программа обучения состоит из пяти модулей и рассчитана на 10 месяцев, с июня 2019 года по март 2020–го. Её участники смогут изучить технологии бережливого производства и инструменты постоянного совершенствования и непрерывного улучшения, развить управленческое мышление и компетенции, а также овладеть практиками управления персоналом. В этом им помогут бизнес–тренеры, сотрудничавшие с крупнейшими российскими компаниями, эксперты — руководители «Норникеля», владеющие глубокой экспертизой и опытом внедрения практик по соответствующей тематике, и координаторы, специалисты службы персонала Заполярного филиала и РОКС компании. Участники программы разделены на восемь групп: пять в Норильске, две в Мончегорске, одна в Красноярске. Им предстоят интерактивные лекции, дискуссии, деловые игры, решение кейсов и игровые упражнения.
Екатерина Петелина, ведущий специалист проектного офиса по реализации проектов рудника «Октябрьский», связывает с обучающим проектом большие надежды:
— Для меня как для молодого специалиста, год назад получившего диплом, это гигантский опыт, возможность учиться у руководителей такого уровня, как главный инженер или директор рудника. И речь идёт не только о технологических направлениях, но и о таких отраслях, как экономика и менеджмент. А значит, у меня появляется перспектива для развития в сфере бизнеса компании, и это здорово.
Максим Педанов, главный инженер цеха электролиза меди медного завода:
— Для меня главное — получение дополнительных знаний для максимально эффективного использования имеющихся ресурсов — административного, технического, промышленного и, что важно, — человеческого. Мы постоянно нацелены на взятие новых вершин и движение вперёд, и эта программа должна дать нам надёжный инструмент для достижения намеченных целей.
По окончании обучения участникам необходимо будет разработать и защитить дипломные проекты по повышению эффективности бизнес–процессов на основе методологии бережливого производства. Проявляя активность на тренингах, выполняя задания и используя дополнительные возможности для обучения на платформе, участники получают возможность заработать баллы и повысить свой рейтинг.

Владимир Шиловский
Фото Марины ПЕШКОВОЙ
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Сотрудничество 
В «Норникеле» стартовала корпоративная программа развития руководителей «По пути эффективности». Первыми её участниками стали специалисты Заполярного филиала. В Красноярске программа стартовала 20 июня, в Мончегорске она начнётся 3 июля.

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