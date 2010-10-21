[Индекс номера 88 (21.06.2019)]



Профи

У всех на слуху

Что бы вы почувствовали, если бы, живя на материке, зашли в магазин, взяли товар, а внутри упаковки увидели инструкцию с фамилией своего бывшего коллеги из Норильска? Заинтригованная семья Смирновых, ныне костромичей, обратилась в «ЗП» с просьбой узнать, как такое «чудо» могло случиться.

• Творческий конкурс «Я буду защищать свой слух» проходил в рамках образовательно–информационной кампании «Защити свой слух» с сентября по декабрь 2016 года. Сотрудникам, находящимся в зоне риска возникновения профессиональной тугоухости, предложили рассказать о том, как именно они защищают себя на производстве. Десять работников, признанных лидерами творческого конкурса, побывали в Москве на выставке «Безопасность и охрана труда — 2016», где их поздравили руководители компаний «Норникель» и «3М», а также посетили производственный комплекс и научно–исследовательскую лабораторию «3М» в Волоколамске. • Конкурс «Дыши легко!» — вторая совместная кампания предприятий-партнёров. Она прошла весной 2018 года. Её участникам предлагалось не только рассказать, почему применение СИЗ важно для их жизни и здоровья, но и ответить на вопросы, определить, правильно ли используются средства индивидуальной защиты органов дыхания, показать, какие недочёты существуют. Авторы лучших работ, которых выбрало специальное жюри, приняли участие во Всероссийской неделе охраны труда в Сочи в апреле 2018 года. • В этом году с 25 марта по 22 апреля для работников компании провели ещё один творческий конкурс — по защите органов зрения. Для этого на предприятиях распространили флаеры с вопросами и творческим заданием. Победителям также вручили призы от «Норникеля» и фирмы–партнёра «3М».

Смирновы переехали в Кострому пять лет назад, но до сих пор скучают по Норильску. Любое упоминание о городе, в котором Елена и Александр прожили не один десяток лет, доставляет супругам радость. А недавно их младший сын Егор купил беруши, и в упаковке неожиданно для всех оказался «привет» из Норильска. — Мы глазам своим не поверили! — не сдерживает эмоций Елена. — К берушам прилагалась инструкция, на которой было напечатано большими буквами: «Я буду защищать свой слух, потому что...» И ниже стихотворение. И подпись под ним: «Рудник «Таймырский», Сергей Александрович Чащин, замначальника ПУГПР № 7». Надо же случиться такому совпадению... Это же Сашин участок! Муж работал там бригадиром до выхода на пенсию. Стихи написал его бывший ученик, а потом и начальник Сергей Чащин. Удачный экспромт Супруги прислали в редакцию «Заполярной Правды» фото коробочки с берушами. На ней бренд поставщика — «3М». Реализует продукцию ярославский филиал крупной аптечной сети. В качестве страны–производителя указано: США. Каким образом стихи норильского горняка попали в инструкцию? Мы решили обратиться к самому Сергею Чащину. Как выяснилось, к такой «славе» производственник не был готов. Хотя и не скрывает: ему это приятно. — Около года назад мне звонили с материка и говорили, что видели такой вкладыш к берушам, — говорит бывший сотрудник рудника «Таймырский», а ныне старший менеджер департамента горного производства ЗФ «Норникеля». На вопрос, занимался ли он когда–либо сочинительством, Сергей Чащин отвечает отрицательно. Ни в юности, ни позднее стихами не баловался. Исключением стал творческий конкурс «Я буду защищать свой слух», который Заполярный филиал проводил в 2016 году совместно с компанией «3М» — производителем средств индивидуальной защиты и давним партнёром «Норникеля». — Людям, работающим в зоне риска возникновения профессиональной тугоухости, предлагалось рассказать о том, как именно они оберегают себя на производстве. Тема эта злободневная. Горняки находятся на горизонтах, где по много часов работает оборудование. И беруши — непременный атрибут нашей экипировки. А стихи... Это был скорее экспромт, — смеётся Сергей Чащин. — Я очень удивился, когда узнал, что вошёл в число победителей конкурса. И, конечно же, совсем не был готов к «последствиям». Довольно неожиданно! Норильчане известны не только как труженики, но и как творческие личности Держать ухо востро Ежегодно «Норникель» тратит на закупку средств индивидуальной защиты для своих работников более миллиарда рублей. На производственных площадках рабочих регулярно обучают их правильному использованию. Для представителей служб охраны труда и промышленной безопасности проводятся семинары. Для работников реализуются программы, нацеленные на формирование культуры применения СИЗ и ответственного отношения к собственному здоровью. Собственно, когда Заполярный филиал совместно с «3М» проводил образовательно–информационную кампанию «Защити свой слух», эта задача и была основной: — Мы хотели актуализировать проблему защиты органов слуха, — объясняет заместитель департамента промышленной безопасности и охраны труда ЗФ Игорь Шумилов. — Для компании безопасность работников является приоритетом. К сожалению, некоторые сотрудники пренебрегают средствами индивидуальной защиты, считая, что к любому шуму можно привыкнуть, и не понимая, какой вред они наносят сами себе. В свою очередь генеральный директор компании «3М» Роберт Николс подчеркивает: — Мы считаем необходимым не только обеспечивать работников современными средствами защиты, но и создавать все условия для того, чтобы они эффективно использовались в течение всей рабочей смены. Вместе с тем применение СИЗ должно стать личной ответственностью каждого трудящегося. В творческом конкурсе «Я буду защищать свой слух», который стал одним из мероприятий совместного проекта «Норникеля» и «3М» в 2016 году, приняли участие около трёхсот человек. В числе победителей, выбранных на каждом из десяти предприятий, оказался и наш герой. Будем искать Где ещё, помимо Костромы, покупатели могут увидеть вкладыш со стихотворением норильчанина Сергея Чащина? — Сказать точно довольно сложно, — говорит Ольга Манакина, специалист по маркетингу в индустрии горной добычи и металлургии компании «3М». — Мы распространяем свою продукцию через официальных дистрибьюторов. В этом случае её купила аптечная сеть. Маркетолог добавляет, что проекты, аналогичные тому, в котором участвовал Заполярный филиал, реализуются «3М» не только в Норильске. Продукцию этой фирмы сегодня можно приобрести более чем в 200 странах мира, рассказывает Ольга Манакина: — Почему акцент был сделан именно на защите органов слуха? При сильном шуме у человека со временем может появиться такое профзаболевание, как тугоухость. Проблема возникает постепенно, и работник, не использующий СИЗ, может даже не знать об этом. Следствием подобной беспечности может стать глухота. Поэтому мы и хотим привлечь внимание работников к этому вопросу. Мы объясняем нюансы: СИЗ должны быть подобраны корректно, наушники–беруши нужно правильно надевать. Человек разворачивает инструкцию и видит помимо схемы ещё и рифмованное послание других работников. Нам показалось, что это интересный маркетинговый ход. К слову, на предприятиях Заполярного филиала при участии «3М» проводились и другие творческие конкурсы, нацеленные на популяризацию СИЗ и бережное отношение к своему здоровью. Но пока во вкладышах к нашей продукции печатаются только стихи победителей конкурса «Я буду защищать свой слух».

Екатерина Степанова Фото из архива героя и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда • Творческий конкурс «Я буду защищать свой слух» проходил в рамках образовательно–информационной кампании «Защити свой слух» с сентября по декабрь 2016 года. Сотрудникам, находящимся в зоне риска возникновения профессиональной тугоухости, предложили рассказать о том, как именно они защищают себя на производстве. Десять работников, признанных лидерами творческого конкурса, побывали в Москве на выставке «Безопасность и охрана труда — 2016», где их поздравили руководители компаний «Норникель» и «3М», а также посетили производственный комплекс и научно–исследовательскую лабораторию «3М» в Волоколамске.• Конкурс «Дыши легко!» — вторая совместная кампания предприятий-партнёров. Она прошла весной 2018 года. Её участникам предлагалось не только рассказать, почему применение СИЗ важно для их жизни и здоровья, но и ответить на вопросы, определить, правильно ли используются средства индивидуальной защиты органов дыхания, показать, какие недочёты существуют. Авторы лучших работ, которых выбрало специальное жюри, приняли участие во Всероссийской неделе охраны труда в Сочи в апреле 2018 года.• В этом году с 25 марта по 22 апреля для работников компании провели ещё один творческий конкурс — по защите органов зрения. Для этого на предприятиях распространили флаеры с вопросами и творческим заданием. Победителям также вручили призы от «Норникеля» и фирмы–партнёра «3М».Смирновы переехали в Кострому пять лет назад, но до сих пор скучают по Норильску. Любое упоминание о городе, в котором Елена и Александр прожили не один десяток лет, доставляет супругам радость. А недавно их младший сын Егор купил беруши, и в упаковке неожиданно для всех оказался «привет» из Норильска.— Мы глазам своим не поверили! — не сдерживает эмоций Елена. — К берушам прилагалась инструкция, на которой было напечатано большими буквами: «Я буду защищать свой слух, потому что...» И ниже стихотворение. И подпись под ним: «Рудник «Таймырский», Сергей Александрович Чащин, замначальника ПУГПР № 7». Надо же случиться такому совпадению... Это же Сашин участок! Муж работал там бригадиром до выхода на пенсию. Стихи написал его бывший ученик, а потом и начальник Сергей Чащин.Супруги прислали в редакцию «Заполярной Правды» фото коробочки с берушами. На ней бренд поставщика — «3М». Реализует продукцию ярославский филиал крупной аптечной сети. В качестве страны–производителя указано: США. Каким образом стихи норильского горняка попали в инструкцию? Мы решили обратиться к самому Сергею Чащину. Как выяснилось, к такой «славе» производственник не был готов. Хотя и не скрывает: ему это приятно.— Около года назад мне звонили с материка и говорили, что видели такой вкладыш к берушам, — говорит бывший сотрудник рудника «Таймырский», а ныне старший менеджер департамента горного производства ЗФ «Норникеля».На вопрос, занимался ли он когда–либо сочинительством, Сергей Чащин отвечает отрицательно. Ни в юности, ни позднее стихами не баловался. Исключением стал творческий конкурс «Я буду защищать свой слух», который Заполярный филиал проводил в 2016 году совместно с компанией «3М» — производителем средств индивидуальной защиты и давним партнёром «Норникеля».— Людям, работающим в зоне риска возникновения профессиональной тугоухости, предлагалось рассказать о том, как именно они оберегают себя на производстве. Тема эта злободневная. Горняки находятся на горизонтах, где по много часов работает оборудование. И беруши — непременный атрибут нашей экипировки. А стихи... Это был скорее экспромт, — смеётся Сергей Чащин. — Я очень удивился, когда узнал, что вошёл в число победителей конкурса. И, конечно же, совсем не был готов к «последствиям». Довольно неожиданно!Ежегодно «Норникель» тратит на закупку средств индивидуальной защиты для своих работников более миллиарда рублей. На производственных площадках рабочих регулярно обучают их правильному использованию. Для представителей служб охраны труда и промышленной безопасности проводятся семинары. Для работников реализуются программы, нацеленные на формирование культуры применения СИЗ и ответственного отношения к собственному здоровью.Собственно, когда Заполярный филиал совместно с «3М» проводил образовательно–информационную кампанию «Защити свой слух», эта задача и была основной:— Мы хотели актуализировать проблему защиты органов слуха, — объясняет заместитель департамента промышленной безопасности и охраны труда ЗФ Игорь Шумилов. — Для компании безопасность работников является приоритетом. К сожалению, некоторые сотрудники пренебрегают средствами индивидуальной защиты, считая, что к любому шуму можно привыкнуть, и не понимая, какой вред они наносят сами себе.В свою очередь генеральный директор компании «3М» Роберт Николс подчеркивает:— Мы считаем необходимым не только обеспечивать работников современными средствами защиты, но и создавать все условия для того, чтобы они эффективно использовались в течение всей рабочей смены. Вместе с тем применение СИЗ должно стать личной ответственностью каждого трудящегося.В творческом конкурсе «Я буду защищать свой слух», который стал одним из мероприятий совместного проекта «Норникеля» и «3М» в 2016 году, приняли участие около трёхсот человек. В числе победителей, выбранных на каждом из десяти предприятий, оказался и наш герой.Где ещё, помимо Костромы, покупатели могут увидеть вкладыш со стихотворением норильчанина Сергея Чащина?— Сказать точно довольно сложно, — говорит Ольга Манакина, специалист по маркетингу в индустрии горной добычи и металлургии компании «3М». — Мы распространяем свою продукцию через официальных дистрибьюторов. В этом случае её купила аптечная сеть.Маркетолог добавляет, что проекты, аналогичные тому, в котором участвовал Заполярный филиал, реализуются «3М» не только в Норильске. Продукцию этой фирмы сегодня можно приобрести более чем в 200 странах мира, рассказывает Ольга Манакина:— Почему акцент был сделан именно на защите органов слуха? При сильном шуме у человека со временем может появиться такое профзаболевание, как тугоухость. Проблема возникает постепенно, и работник, не использующий СИЗ, может даже не знать об этом.Следствием подобной беспечности может стать глухота. Поэтому мы и хотим привлечь внимание работников к этому вопросу. Мы объясняем нюансы: СИЗ должны быть подобраны корректно, наушники–беруши нужно правильно надевать. Человек разворачивает инструкцию и видит помимо схемы ещё и рифмованное послание других работников. Нам показалось, что это интересный маркетинговый ход. К слову, на предприятиях Заполярного филиала при участии «3М» проводились и другие творческие конкурсы, нацеленные на популяризацию СИЗ и бережное отношение к своему здоровью. Но пока во вкладышах к нашей продукции печатаются только стихи победителей конкурса «Я буду защищать свой слух».

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