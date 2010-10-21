[Индекс номера 88 (21.06.2019)]



Норильские ценности

«Я б на Север смотрел ненаглядно...»

Известному норильскому поэту и журналисту Валерию Кравцу исполнилось 80 лет. Сейчас он живёт в подмосковном Королёве, без устали пишет стихи, издаёт книги. К своему юбилею сделал подарок для северян: передал около двух тысяч томиков 50 своих сборников разных лет, а также и книги товарищей по перу. «Заполярка», с которой Валерий Ефимович долгие годы в творческой дружбе, поздравила его с замечательной датой.

Валерий Кравец • Валерий Кравец родился 2 июня 1939 года в Хабаровске в семье военнослужащего. В 1961 году после окончания факультета журналистики Киевского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко приехал в Красноярский край, где проработал 36 лет, 32 из них — на Таймыре. • В 1969 году вышла тоненькая книжечка Валерия Кравца «Временный посёлок». Там были опубликованы его первые стихи о Таймыре. • С 1974 по 1990 год был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР по северным районам Красноярского края, работал в Арктике на трассе Северного морского пути, побывал на многих полярных станциях и на всех атомных ледоколах. • В 1990 году возглавил пресс–центр компании «Норильский никель». • Вместе с долганской поэтессой Огдо Аксёновой Кравец работал над созданием долганского букваря, был первым и основным переводчиком её произведений. На Левинских Песках. 1965 год — Валерий Ефимович, в публичной библиотеке прошёл творческий вечер «А годы, как строчки, летят», посвящённый вашему юбилею, где народ с энтузиазмом читал ваши стихи о Норильске. А вы действительно издаёте каждый год по книге? — Количество моих сборников точно перевалило за полсотню, я специально счёт не веду. А к юбилею вышла десятая книга — «Завидую траве», она заключительная в проекте «Ежедневные стихи». Почему так назвал? Да потому что она растёт где хочет! Моим читателям в Норильске я её так и подписал: «Завидуйте траве»! С Огдо Аксёновой на съезде писателей Якутии. 1973 год — А что вошло в новый, присланный вами томик «Избранное», который тоже вышел в новом десятитомном проекте? И почему этот проект называется «Ежедневные стихи»? — В последние годы по разным причинам я сделался домоседом. Кажется, мир для меня сузился, но появилась возможность пристально вглядываться в каждый неповторимый и непохожий на другие день жизни... Написание стихотворений стало моим ежедневным занятием. В «Избранное» вошли лучшие стихи из написанных за десять последних лет — это строки о себе, не прославляющие автора, а открывающие его внутренний мир. А, может быть, и моего читателя... Подписал книгу на форзаце: «Моим читателям в Норильске — это было с Россией, это было и с каждым из нас». С любимым котом Степаном. 1980-е годы — Помнится, покинув Норильск, вы старались почаще приезжать к нам в гости и всегда привозили свои новые книги. Помним последнюю по времени встречу: в день рождения Норильска в 2013 году. Вы тогда успели и со старшеклассниками в талнахской библиотеке встретиться, и с любителями поэзии в публичной библиотеке. Однажды вы написали: «А притяженье Севера ещё имеет власть, Оно душе растерянной не может дать пропасть...». — А как забыть, что в течение девяти лет я как журналист Норильского телевидения объездил ближнюю тундру, много встречался с коренными жителями, жил в чумах, беседовал со стариками... В августе 1966 года вместе с Юрием Лединым, кинооператором Норильской киностудии, целый месяц путешествовали на лодке–казанке по Пясине, Дудыпте и Аваму, снимали фильм о самом малочисленном народе Таймыра — нганасанах. В 1997 году уехал с Таймыра, но осмысление пережитого здесь продолжается. В Подмосковье 15 лет назад вышла и моя книга «Сердца четырёх»: об Огдо Аксёновой, Борисе Молчанове, Любови Ненянг и Мотюмяку Турдагине. Она составлена на основе интервью, которые я в разные годы сделал с этими уникальными людьми — основоположниками аборигенной культуры Таймыра. В публичной библиотеке. 2013 год — Валерий Ефимович, вы в 1974–м были и участником эксперимента по восстановлению популяции овцебыков в русской Арктике, когда на Таймыр завезли стадо с американской Аляски. Норильские учёные тогда вели наблюдения за этими реликтовыми животными... — Я об этом рассказал в книге «Исполины тундр», ставшей своеобразной летописью таймырских овцебыков, где собраны все материалы этой истории и, главное, — очерки о людях, которые совершили чудо, возродив в наших краях популяцию уникальных животных. — Так совпало, что у вас в этом году немало юбилейных дат. Вот, например, в 1999 году выходила ваша очередная книга публицистической лирики о промышленном освоении Таймыра «Светлогорский зимник». Интересно, а вы делитесь своими архивами? — Недавно немалую часть своего архива, связанного с темой Таймыра, я отправил в знаменитую кунсткамеру — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук — и получил от его руководства благодарственное письмо. На встрече с читателями — Валерий Ефимович, вам можно позавидовать: у вас по–прежнему удивительная, непостижимая работоспособность. Пусть так будет и дальше. Желаем вам здоровья и творческого долголетия. — Очень рад, что меня не забывают на Таймыре, с которым связаны лучшие десятилетия жизни. Благодарю всех северян, а их было немало, поздравивших меня с юбилеем. Желаю новым поколениям норильчан любить и беречь свой город. *** Менестрели полярного лета В час, когда розовеет заря, В серебре незакатных рассветов Свои лучшие песни творят. Над просторами тундры безбрежной Зарождается эта краса. Обретают озёрную свежесть Очарованных птиц голоса. И когда по июньской дорожке Поздний август оставит следы, Птичья песня повиснет тревожно, Чуть касаясь остывшей воды... *** Благодарим сотрудников информационно-библиографического и СКД отделов публичной библиотеки за помощь в подготовке материала.

Ирина Даниленко Фото из архива Валерия Кравца www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Количество моих сборников точно перевалило за полсотню, я специально счёт не веду. А к юбилею вышла десятая книга — «Завидую траве», она заключительная в проекте «Ежедневные стихи». Почему так назвал? Да потому что она растёт где хочет! Моим читателям в Норильске я её так и подписал: «Завидуйте траве»!— В последние годы по разным причинам я сделался домоседом. Кажется, мир для меня сузился, но появилась возможность пристально вглядываться в каждый неповторимый и непохожий на другие день жизни... Написание стихотворений стало моим ежедневным занятием. В «Избранное» вошли лучшие стихи из написанных за десять последних лет — это строки о себе, не прославляющие автора, а открывающие его внутренний мир. А, может быть, и моего читателя... Подписал книгу на форзаце: «Моим читателям в Норильске — это было с Россией, это было и с каждым из нас».— А как забыть, что в течение девяти лет я как журналист Норильского телевидения объездил ближнюю тундру, много встречался с коренными жителями, жил в чумах, беседовал со стариками... В августе 1966 года вместе с Юрием Лединым, кинооператором Норильской киностудии, целый месяц путешествовали на лодке–казанке по Пясине, Дудыпте и Аваму, снимали фильм о самом малочисленном народе Таймыра — нганасанах. В 1997 году уехал с Таймыра, но осмысление пережитого здесь продолжается. В Подмосковье 15 лет назад вышла и моя книга «Сердца четырёх»: об Огдо Аксёновой,Борисе Молчанове, Любови Ненянг и Мотюмяку Турдагине. Она составлена на основе интервью, которые я в разные годы сделал с этими уникальными людьми — основоположниками аборигенной культуры Таймыра.— Я об этом рассказал в книге «Исполины тундр», ставшей своеобразной летописью таймырских овцебыков, где собраны все материалы этой истории и, главное, — очерки о людях, которые совершили чудо, возродив в наших краях популяцию уникальных животных.— Недавно немалую часть своего архива, связанного с темой Таймыра, я отправил в знаменитую кунсткамеру — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук — и получил от его руководства благодарственное письмо.— Очень рад, что меня не забывают на Таймыре, с которым связаны лучшие десятилетия жизни. Благодарю всех северян, а их было немало, поздравивших меня с юбилеем. Желаю новым поколениям норильчан любить и беречь свой город.***Менестрели полярного летаВ час, когда розовеет заря,В серебре незакатных рассветовСвои лучшие песни творят.Над просторами тундры безбрежнойЗарождается эта краса.Обретают озёрную свежестьОчарованных птиц голоса.И когда по июньской дорожкеПоздний август оставит следы,Птичья песня повиснет тревожно,Чуть касаясь остывшей воды...***Благодарим сотрудников информационно-библиографического и СКД отделов публичной библиотеки за помощь в подготовке материала.

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