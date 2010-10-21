[Индекс номера 88 (21.06.2019)]

 Норильские ценности 
«Я б на Север смотрел ненаглядно...»

Известному норильскому поэту и журналисту Валерию Кравцу исполнилось 80 лет. Сейчас он живёт в подмосковном Королёве, без устали пишет стихи, издаёт книги. К своему юбилею сделал подарок для северян: передал около двух тысяч томиков 50 своих сборников разных лет, а также и книги товарищей по перу. «Заполярка», с которой Валерий Ефимович долгие годы в творческой дружбе, поздравила его с замечательной датой.
Валерий Кравец
• Валерий Кравец родился 2 июня 1939 года в Хабаровске в семье военнослужащего. В 1961 году после окончания факультета журналистики Киевского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко приехал в Красноярский край, где проработал 36 лет, 32 из них — на Таймыре.
• В 1969 году вышла тоненькая книжечка Валерия Кравца «Временный посёлок». Там были опубликованы его первые стихи о Таймыре.
• С 1974 по 1990 год был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР по северным районам Красноярского края, работал в Арктике на трассе Северного морского пути, побывал на многих полярных станциях и на всех атомных ледоколах.
• В 1990 году возглавил пресс–центр компании «Норильский никель».
• Вместе с долганской поэтессой Огдо Аксёновой Кравец работал над созданием долганского букваря, был первым и основным переводчиком её произведений.
На Левинских Песках. 1965 год
Валерий Ефимович, в публичной библиотеке прошёл творческий вечер «А годы, как строчки, летят», посвящённый вашему юбилею, где народ с энтузиазмом читал ваши стихи о Норильске. А вы действительно издаёте каждый год по книге?
— Количество моих сборников точно перевалило за полсотню, я специально счёт не веду. А к юбилею вышла десятая книга — «Завидую траве», она заключительная в проекте «Ежедневные стихи». Почему так назвал? Да потому что она растёт где хочет! Моим читателям в Норильске я её так и подписал: «Завидуйте траве»!
С Огдо Аксёновой на съезде писателей Якутии. 1973 год
А что вошло в новый, присланный вами томик «Избранное», который тоже вышел в новом десятитомном проекте? И почему этот проект называется «Ежедневные стихи»?
— В последние годы по разным причинам я сделался домоседом. Кажется, мир для меня сузился, но появилась возможность пристально вглядываться в каждый неповторимый и непохожий на другие день жизни... Написание стихотворений стало моим ежедневным занятием. В «Избранное» вошли лучшие стихи из написанных за десять последних лет — это строки о себе, не прославляющие автора, а открывающие его внутренний мир. А, может быть, и моего читателя... Подписал книгу на форзаце: «Моим читателям в Норильске — это было с Россией, это было и с каждым из нас».
С любимым котом Степаном. 1980-е годы
Помнится, покинув Норильск, вы старались почаще приезжать к нам в гости и всегда привозили свои новые книги. Помним последнюю по времени встречу: в день рождения Норильска в 2013 году. Вы тогда успели и со старшеклассниками в талнахской библиотеке встретиться, и с любителями поэзии в публичной библиотеке. Однажды вы написали: «А притяженье Севера ещё имеет власть, Оно душе растерянной не может дать пропасть...».
— А как забыть, что в течение девяти лет я как журналист Норильского телевидения объездил ближнюю тундру, много встречался с коренными жителями, жил в чумах, беседовал со стариками... В августе 1966 года вместе с Юрием Лединым, кинооператором Норильской киностудии, целый месяц путешествовали на лодке–казанке по Пясине, Дудыпте и Аваму, снимали фильм о самом малочисленном народе Таймыра — нганасанах. В 1997 году уехал с Таймыра, но осмысление пережитого здесь продолжается. В Подмосковье 15 лет назад вышла и моя книга «Сердца четырёх»: об Огдо Аксёновой,
Борисе Молчанове, Любови Ненянг и Мотюмяку Турдагине. Она составлена на основе интервью, которые я в разные годы сделал с этими уникальными людьми — основоположниками аборигенной культуры Таймыра.
В публичной библиотеке. 2013 год
Валерий Ефимович, вы в 1974–м были и участником эксперимента по восстановлению популяции овцебыков в русской Арктике, когда на Таймыр завезли стадо с американской Аляски. Норильские учёные тогда вели наблюдения за этими реликтовыми животными...
— Я об этом рассказал в книге «Исполины тундр», ставшей своеобразной летописью таймырских овцебыков, где собраны все материалы этой истории и, главное, — очерки о людях, которые совершили чудо, возродив в наших краях популяцию уникальных животных.
Так совпало, что у вас в этом году немало юбилейных дат. Вот, например, в 1999 году выходила ваша очередная книга публицистической лирики о промышленном освоении Таймыра «Светлогорский зимник». Интересно, а вы делитесь своими архивами?
— Недавно немалую часть своего архива, связанного с темой Таймыра, я отправил в знаменитую кунсткамеру — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук — и получил от его руководства благодарственное письмо.
На встрече с читателями
Валерий Ефимович, вам можно позавидовать: у вас по–прежнему удивительная, непостижимая работоспособность. Пусть так будет и дальше. Желаем вам здоровья и творческого долголетия.
— Очень рад, что меня не забывают на Таймыре, с которым связаны лучшие десятилетия жизни. Благодарю всех северян, а их было немало, поздравивших меня с юбилеем. Желаю новым поколениям норильчан любить и беречь свой город.
***
Менестрели полярного лета
В час, когда розовеет заря,
В серебре незакатных рассветов
Свои лучшие песни творят.
Над просторами тундры безбрежной
Зарождается эта краса.
Обретают озёрную свежесть
Очарованных птиц голоса.
И когда по июньской дорожке
Поздний август оставит следы,
Птичья песня повиснет тревожно,
Чуть касаясь остывшей воды...
***
Благодарим сотрудников информационно-библиографического и СКД отделов публичной библиотеки за помощь в подготовке материала.

Ирина Даниленко
Фото из архива Валерия Кравца
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

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Норильские ценности 
Известному норильскому поэту и журналисту Валерию Кравцу исполнилось 80 лет. Сейчас он живёт в подмосковном Королёве, без устали пишет стихи, издаёт книги. К своему юбилею сделал подарок для северян: передал около двух тысяч томиков 50 своих сборников разных лет, а также и книги товарищей по перу. «Заполярка», с которой Валерий Ефимович долгие годы в творческой дружбе, поздравила его с замечательной датой.

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