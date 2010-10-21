[Индекс номера 88 (21.06.2019)]



Дата

Историческая драма

Вторая мировая война стала крупнейшим военным столкновением в истории человечества и единственным конфликтом, где применялось ядерное оружие. Начало её этапа на советской территории — самый скорбный день в нашей истории. До сих пор разные источники по–разному пишут об этой войне и её предпосылках.







Передел мира Во Вторую мировую войну, развязанную фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией в 1939 году, было втянуто 61 государство из 73 имеющихся на тот момент, напоминают «РИА Новости» Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанических театрах. Главной причиной войны стал курс Германии и её союзников на насильственный передел мира. 1 сентября 1939–го Германия вторглась в Польшу. Потом были Дания и Норвегия, Греция и Югославия и т. д. Из Европы война перекинулась на другие континенты. Итало–немецкие войска развернули наступление в Северной Африке. Они рассчитывали осенью 1941 года приступить к завоеванию Среднего Востока, а затем Индии, где предполагалась встреча германских и японских войск. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вступление СССР в войну определило её новый качественный этап. ...Вторая мировая война длилась шесть лет, в рядах вооружённых сил находились в общей сложности 110 миллионов человек, а погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понёс Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% от потерь всех стран–участниц войны.





Оптический обман В западных учебниках по истории Второй мировой не пишут, что преступления на нашей земле творили не только эсэсовцы, но и солдаты стран Европы — союзников Гитлера, отмечает «Комсомольская правда». Осуждая Гитлера как абсолютное зло, Запад при этом весьма лояльно относится к возрождению нацизма у границ РФ. Что делать в такой ситуации нам? Просто понять, что эта «большая игра» не закончится, покуда мы существуем как сильная и самостоятельная страна. И не забывать прививать российской молодёжи память о нашей истории. ...В немецком учебнике «Германия с 1871 по 1945 год» (автор Йенс Эггерт) в списке главных событий Второй мировой сражения на Восточном фронте упоминаются всего один раз. «После поражения и капитуляции (перед кем? — Ред.) 6–й немецкой армии под Сталинградом в январе 1943–го в этой войне начался давно ожидаемый поворот». То есть из текста следует, что перелом произошёл бы и без участия этого «неизвестно кого», и разгром Гитлера на Волге роли здесь не сыграл. Но читаем дальше: «Постепенно союзники (Великобритания, Франция, США и Советский Союз) добились успеха». Оцените последовательность: СССР — на последнем месте, зато в числе стран–победительниц есть Франция (которая до своего освобождения в 1944–м исправно снабжала Рейх боеприпасами и продовольствием). «Шаг за шагом немецкую армию разбивали и оттесняли. В июле 1943 года британцы и американцы освободили юг Италии, в июне 1944 года началась высадка союзников в Нормандии, а с востока в Германию продвигались советские войска». Затем Гитлер, «испугавшись русского плена», сделал с собой известно что. Каким образом Красная армия достигла Рейхстага, при этом не сообщается. Видимо, вышла погулять и дошла. Ни Курской дуги, ни операции «Багратион», ни битвы за Берлин, ни того факта, что 90% войск вермахта находилось на Восточном фронте. Цитата: «1 сентября 1939 года началось вторжение Рейха в соседнюю Польшу... Но в этом участвовала не только Германия — 17 сентября и Советский Союз оккупировал восточную часть страны. Основанием тому стало секретное соглашение между Гитлером и Сталиным от 23 августа 1939 года». И ни слова о сложнейшей международной обстановке, о том, как мы тщетно пытались договориться об антигерманском фронте с Лондоном и Парижем... Какой вывод должен сделать подросток? Москва повинна в войне наравне с Берлином!







Мифы продолжают жить «Российская газета» пишет, что «мифы о начале Великой Отечественной войны, несмотря на серьёзный временной зазор между трагической датой 22 июня 1941 года и ищущей правду современностью, продолжают жить», и приводит мнение директора Российского государственного архива социально–политической истории Андрея Сорокина: «Мифы появляются тогда, когда историки или публицисты не могут избежать соблазна работать с историческими документами избирательно. История при таком подходе приобретает весьма искажённый вид. А архив — это доктор этой искажённой исторической памяти. Однако мы видим по листам использования документов, что общество не очень–то интересуется историческими источниками. ...По моим представлениям патриотизм никак не противоречит знанию трудных и тяжёлых страниц истории своей страны. Более того, нормальный, реальный, практически действенный патриотизм только таким и может быть. Если мы не знаем своих ошибок, если мы их не анализируем, это патриотизмом назвать нельзя. Потому что в перспективе это нас приведёт к повторению этих ошибок уже совсем в иных масштабах. ...Мы живём не с чистого листа. Практически всё, с чем мы имеем дело, было в истории до нас. И то, что война была такой трудной, такой чудовищной, такой жестокой, моему патриотизму никак не мешает, я реально горд этой Победой. Да, мне трудно примирять своё сознание с теми ошибками, которых могло не быть. И жертв могло быть меньше».





В ожидании войны «Новая газета» вспоминает ещё один миф. Долгое время в советских учебниках истории, объясняя разгром Красной армии в первые месяцы войны, рассказывали о безграничном доверии Сталина к берлинским «заклятым друзьям» после Московского пакта 1939 года. Однако пенсионер Вячеслав Молотов решительно отвергал рассуждения о наивности вождя. «Сталин поверил Гитлеру? — возмущался Молотов. — Он своим–то далеко не всем доверял!» Для понимания долгосрочных целей советской внешней политики в 1939–1941 годах и сталинских планов в предвоенные месяцы не хватает источников. За последние 20 лет одни важные документы опубликованы целиком, другие не полностью, о существовании третьих мы можем лишь догадываться — они до сегодняшнего дня скрыты в архивах под секретными грифами. Совершенно ясно одно: за период с 1 января 1939 года по 21 июня 1941 года Вооруженные силы Советского Союза значительно выросли: по личному составу — с 2,4 млн до 5,7 млн человек, по количеству дивизий — со 131 до 316, по количеству орудий и миномётов — с 55,8 тыс. до 117,6 тыс., по количеству танков — с 21,1 тыс. до 25,7 тыс., по числу боевых самолётов — с 7,7 тыс. до 18,7 тыс. Такое наращивание вооружений за 30 месяцев свидетельствует о том, что Сталин, целенаправленно и не покладая рук, готовился к войне. Но к какой войне — оборонительной или наступательной? Этого мы с точностью не знаем. Впрочем, когда хотят побудить врага отказаться от агрессии — ему демонстрируют силу потенциального контрудара. Силу скрывают тогда, когда хотят неожиданно ударить сами. 3 августа 1941 года во время посещения штаба группы армий «Центр» в Борисове Гитлер мрачно сказал: «Если бы я знал, что у Сталина столько танков, я вообще бы не нападал на Советский Союз».

Свой взгляд Марина Хорошевская, специальный корреспондент «Заполярной Правды» Её ждали, но она пришла внезапно, без объявления. На рассвете. Вероломно и нагло, выжигая всё на своём пути. Фашисты словно с сатаной воевали: так неистово желали спасти мир от большевизма. Мой дед Женя 22 июня 1941 года находился в Гродно. Он потом рассказывал, как «с одной винтовкой на двоих» бежал в бой, а через несколько недель попал в плен. Кто знает, может, только потому и выжил. В начале войны мы терпели катастрофическое поражение: за первые три недели погибли более миллиона советских граждан, и фашисты дошли до Смоленска... Запад не любит вспоминать, что половина Европы была на службе у гитлеровской Германии. В зарубежных учебниках 22 июня 1941 года подаётся как один из эпизодов войны, текущее событие, «дававшее надежду на освобождение». Не всё однозначно, у всех свой взгляд, своя «оптика» — на братской Украине памятники освободителям сносят, а в Австрии, например, величественный монумент русскому солдату до сих пор украшает центр Вены. Не разделяю рвение некоторой части своих соотечественников, «готовых повторить». Любая агрессия обязательно вызывает ответную, одна гидра неизменно поглощает другую. Война представляется мне явлением, которое показывает, где начинается и заканчивается человек и где человечество уже невозможно. К слову, пострадал от фашизма не только советский народ, но и жители Европы и самой Германии, развязавшей весь этот ужас. Мой второй дед Илья рассказывал, что однажды ему довелось рассмотреть пленного фрица вблизи, и он не увидел в его глазах ненависти: это были глаза человека, которого заставили идти на смерть и убивать, и он наверняка думал о супе, дочке, книжке у камина... Несколько лет назад 22 июня я провела в городе Светлогорске Калининградской области. Раньше это место называлось Раушен и слыло знаменитым курортом Восточной Пруссии. Отель, в котором я остановилась, на 10 процентов был заселён русскими и белорусами, 90 процентов постояльцев составляли туристы из Германии. Пожилые немцы толпами, словно паломники, ехали на свою историческую родину поклониться могилам погибших здесь в годы войны предков. Я видела, как эти седые люди целовали землю и молча жались друг к другу на холодном ветру, задумчиво глядя куда–то вдаль. В тот день после завтрака в отеле все расползлись по своим делам. В холле русские смотрели телевизор. По нашим каналам, естественно, шёл фильм о войне: на экране свистели снаряды, гремели танки, а герои–красноармейцы кричали: «Немчура, фашисты, сволочи! Дави эту гадину!» И в это время мимо нас проходили немцы, они передвигались как тени, с «перевернутыми» лицами, словно уворачивались от тех проклятий, как от пуль... По–моему, они понимали наш язык. Это было неловко. Тогда впервые в жизни я подумала, что мирные, ни в чём не повинные немцы — тоже жертвы той войны, и они тоже пострадали, лишились близких, родины, корней. А что, если у их отцов не было выбора: воевать или нет? Возможно, понимание этого поможет нам, потомкам, не допустить того ужаса, что пережили наши деды и прадеды.

Марина Хорошевская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Во Вторую мировую войну, развязанную фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией в 1939 году, было втянуто 61 государство из 73 имеющихся на тот момент, напоминают «РИА Новости» Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанических театрах. Главной причиной войны стал курс Германии и её союзников на насильственный передел мира.1 сентября 1939–го Германия вторглась в Польшу. Потом были Дания и Норвегия, Греция и Югославия и т. д. Из Европы война перекинулась на другие континенты. Итало–немецкие войска развернули наступление в Северной Африке. Они рассчитывали осенью 1941 года приступить к завоеванию Среднего Востока, а затем Индии, где предполагалась встреча германских и японских войск. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вступление СССР в войну определило её новый качественный этап....Вторая мировая война длилась шесть лет, в рядах вооружённых сил находились в общей сложности 110 миллионов человек, а погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понёс Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% от потерь всех стран–участниц войны.В западных учебниках по истории Второй мировой не пишут, что преступления на нашей земле творили не только эсэсовцы, но и солдаты стран Европы — союзников Гитлера, отмечает «Комсомольская правда». Осуждая Гитлера как абсолютное зло, Запад при этом весьма лояльно относится к возрождению нацизма у границ РФ. Что делать в такой ситуации нам? Просто понять, что эта «большая игра» не закончится, покуда мы существуем как сильная и самостоятельная страна. И не забывать прививать российской молодёжи память о нашей истории....В немецком учебнике «Германия с 1871 по 1945 год» (автор Йенс Эггерт) в списке главных событий Второй мировой сражения на Восточном фронте упоминаются всего один раз. «После поражения и капитуляции (перед кем? — Ред.) 6–й немецкой армии под Сталинградом в январе 1943–го в этой войне начался давно ожидаемый поворот». То есть из текста следует, что перелом произошёл бы и без участия этого «неизвестно кого», и разгром Гитлера на Волге роли здесь не сыграл. Но читаем дальше: «Постепенно союзники (Великобритания, Франция, США и Советский Союз) добились успеха». Оцените последовательность: СССР — на последнем месте, зато в числе стран–победительниц есть Франция (которая до своего освобождения в 1944–м исправно снабжала Рейх боеприпасами и продовольствием).«Шаг за шагом немецкую армию разбивали и оттесняли. В июле 1943 года британцы и американцы освободили юг Италии, в июне 1944 года началась высадка союзников в Нормандии, а с востока в Германию продвигались советские войска». Затем Гитлер, «испугавшись русского плена», сделал с собой известно что. Каким образом Красная армия достигла Рейхстага, при этом не сообщается. Видимо, вышла погулять и дошла. Ни Курской дуги, ни операции «Багратион», ни битвы за Берлин, ни того факта, что 90% войск вермахта находилось на Восточном фронте.Цитата: «1 сентября 1939 года началось вторжение Рейха в соседнюю Польшу... Но в этом участвовала не только Германия — 17 сентября и Советский Союз оккупировал восточную часть страны. Основанием тому стало секретное соглашение между Гитлером и Сталиным от 23 августа 1939 года». И ни слова о сложнейшей международной обстановке, о том, как мы тщетно пытались договориться об антигерманском фронте с Лондоном и Парижем... Какой вывод должен сделать подросток? Москва повинна в войне наравне с Берлином!«Российская газета» пишет, что «мифы о начале Великой Отечественной войны, несмотря на серьёзный временной зазор между трагической датой 22 июня 1941 года и ищущей правду современностью, продолжают жить», и приводит мнение директора Российского государственного архива социально–политической истории Андрея Сорокина: «Мифы появляются тогда, когда историки или публицисты не могут избежать соблазна работать с историческими документами избирательно. История при таком подходе приобретает весьма искажённый вид. А архив — это доктор этой искажённой исторической памяти. Однако мы видим по листам использования документов, что общество не очень–то интересуется историческими источниками. ...По моим представлениям патриотизм никак не противоречит знанию трудных и тяжёлых страниц истории своей страны. Более того, нормальный, реальный, практически действенный патриотизм только таким и может быть. Если мы не знаем своих ошибок, если мы их не анализируем, это патриотизмом назвать нельзя. Потому что в перспективе это нас приведёт к повторению этих ошибок уже совсем в иных масштабах. ...Мы живём не с чистого листа. Практически всё, с чем мы имеем дело, было в истории до нас. И то, что война была такой трудной, такой чудовищной, такой жестокой, моему патриотизму никак не мешает, я реально горд этой Победой. Да, мне трудно примирять своё сознание с теми ошибками, которых могло не быть. И жертв могло быть меньше».«Новая газета» вспоминает ещё один миф. Долгое время в советских учебниках истории, объясняя разгром Красной армии в первые месяцы войны, рассказывали о безграничном доверии Сталина к берлинским «заклятым друзьям» после Московского пакта 1939 года. Однако пенсионер Вячеслав Молотов решительно отвергал рассуждения о наивности вождя. «Сталин поверил Гитлеру? — возмущался Молотов. — Он своим–то далеко не всем доверял!» Для понимания долгосрочных целей советской внешней политики в 1939–1941 годах и сталинских планов в предвоенные месяцы не хватает источников. За последние 20 лет одни важные документы опубликованы целиком, другие не полностью, о существовании третьих мы можем лишь догадываться — они до сегодняшнего дня скрыты в архивах под секретными грифами.Совершенно ясно одно: за период с 1 января 1939 года по 21 июня 1941 года Вооруженные силы Советского Союза значительно выросли: по личному составу — с 2,4 млн до 5,7 млн человек, по количеству дивизий — со 131 до 316, по количеству орудий и миномётов — с 55,8 тыс. до 117,6 тыс., по количеству танков — с 21,1 тыс. до 25,7 тыс., по числу боевых самолётов — с 7,7 тыс. до 18,7 тыс. Такое наращивание вооружений за 30 месяцев свидетельствует о том, что Сталин, целенаправленно и не покладая рук, готовился к войне.Но к какой войне — оборонительной или наступательной? Этого мы с точностью не знаем. Впрочем, когда хотят побудить врага отказаться от агрессии — ему демонстрируют силу потенциального контрудара. Силу скрывают тогда, когда хотят неожиданно ударить сами. 3 августа 1941 года во время посещения штаба группы армий «Центр» в Борисове Гитлер мрачно сказал: «Если бы я знал, что у Сталина столько танков, я вообще бы не нападал на Советский Союз».

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