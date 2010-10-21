[Индекс номера 89 (25.06.2019)]

Хлеба и зрелищ

Гастрофестиваль «Север» будет ещё масштабнее и вкуснее, чем в прошлом году, обещают организаторы. Главные события пройдут уже в эти выходные.
Шеф–повара дадут мастер–классы по приготовлению новых блюд подпись к фото
Агентство развития Норильска приглашает на праздник уличной еды 29 и 30 июня на стадион «Заполярник». С 12 до 20 часов норильчанам предложат самую вкусную еду от норильских кафе и ресторанов, шеф– повара дадут мастер–классы по приготовлению новых блюд. Развлекать публику будут уличный театр абсурда «В ожидании солнца» и московский клоун–театр «Высокие братья & Tall Brothers», детские аниматоры. Кроме того, организуют работу спортивных площадок, прокат роликов и самокатов. Гости фестиваля смогут посетить уличный кинотеатр «Под столом», экскурсию по шоколадной фабрике, дискотеку сладкоежек, кулинарный мастер–класс по изготовлению конфет и послушать любимые хиты от кавер–группы «Жулики» (в субботу в 19.00) и трио «Корни» (в воскресенье в 19.00).
Ярким завершением первого праздничного дня на стадионе «Заполярник» станет фестиваль уличного кино. На большом экране под открытым небом кинотеатр «Родина» с 20 до 21 часа представит несколько короткометражных фильмов для семейного просмотра.
В этом году увеличится количество торговых павильонов от местных кафе и ресторанов. Для того чтобы посетить мастер–классы смогли ещё больше гостей, будут подготовлены дополнительные площадки. Появятся и новые зоны для комфортного отдыха взрослых и детей.
Фестиваль организован АРН при поддержке компании «Норникель» и администрации Норильска. Подробнее о мероприятии и его участниках можно узнать на сайте gastrosever.ru.
Оксана Кириллова
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Гастрофестиваль «Север» будет ещё масштабнее и вкуснее, чем в прошлом году, обещают организаторы. Главные события пройдут уже в эти выходные.

 
23 июня отгремели выпускные вечера в норильских школах для 1282 одиннадцатиклассников. Более 100 ребят получили аттестаты с отличием.

Навигация—2019 
Река Норильская вскрылась ото льда позже обычного. Открытие навигации на Норило–Пясинской водной системе ориентировочно отодвинуто на 10 июля. Но на причале Норилки уже начался спуск судов, которые будут перевозить работников Заполярного филиала и РОКС «Норникеля». Первый пассажирский рейс запланирован на 19 июля.

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Город принял 
Роман Плотников — учитель английского языка в школе № 20 района Талнах. Приехал в Норильск из Таганрога в 2014 году по приглашению управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Говорит, что ничуть не жалеет о том, что сменил юг на север. Продолжатель педагогической династии. Окончил факультет иностранных языков Таганрогского педагогического института. Победитель конкурса «Народный учитель — 2018», лауреат конкурса «Учитель года Красноярского края — 2018».

Народная азбука 
У Норильска нет одной народности. Наши соседи, друзья и коллеги 80 разных национальностей. «Заполярная Правда» начала новый проект – «Народная азбука». В нём мы предлагаем заново познакомиться с норильчанами – представителями других наций, начав при этом с азов. Как и в любой азбуке, мы представляем наших героев по алфавиту.

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Спортсмены–любители — удивительные люди. Они не только совмещают работу с регулярными тренировками и соревнованиями, но и заряжают своим примером окружающих. Вот и герой нашей сегодняшней статьи — активный участник городских и корпоративных стартов, работник «Норильсктрансремонта», входящего в состав «Норильскникельремонта», Николай Вовченко — уверен, что без спорта никуда.

Будь здоров, норильчанин! 
Всем известное выражение «Природа лечит» в полной мере относится к морскому воздуху. Отдых на побережье - это и психологическое расслабление, и дополнительная процедура для улучшения здоровья и восстановления сил. Польза и вред морского воздуха для детей - об этом пойдёт речь в статье.

Новости:
 25 июня 2019 
13:14 В эти выходные норильчане отпразднуют День молодёжи. В программе весёлые уроки китайского, катание на гироскутерах, паркур и дискотеки.
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10:53 В Совете Федерации проходят Дни Красноярского края.
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