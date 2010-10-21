[Индекс номера 89 (25.06.2019)]



Хлеба и зрелищ

Гастрофестиваль «Север» будет ещё масштабнее и вкуснее, чем в прошлом году, обещают организаторы. Главные события пройдут уже в эти выходные.

Шеф–повара дадут мастер–классы по приготовлению новых блюд подпись к фото Агентство развития Норильска приглашает на праздник уличной еды 29 и 30 июня на стадион «Заполярник». С 12 до 20 часов норильчанам предложат самую вкусную еду от норильских кафе и ресторанов, шеф– повара дадут мастер–классы по приготовлению новых блюд. Развлекать публику будут уличный театр абсурда «В ожидании солнца» и московский клоун–театр «Высокие братья & Tall Brothers», детские аниматоры. Кроме того, организуют работу спортивных площадок, прокат роликов и самокатов. Гости фестиваля смогут посетить уличный кинотеатр «Под столом», экскурсию по шоколадной фабрике, дискотеку сладкоежек, кулинарный мастер–класс по изготовлению конфет и послушать любимые хиты от кавер–группы «Жулики» (в субботу в 19.00) и трио «Корни» (в воскресенье в 19.00). Ярким завершением первого праздничного дня на стадионе «Заполярник» станет фестиваль уличного кино. На большом экране под открытым небом кинотеатр «Родина» с 20 до 21 часа представит несколько короткометражных фильмов для семейного просмотра. В этом году увеличится количество торговых павильонов от местных кафе и ресторанов. Для того чтобы посетить мастер–классы смогли ещё больше гостей, будут подготовлены дополнительные площадки. Появятся и новые зоны для комфортного отдыха взрослых и детей. Фестиваль организован АРН при поддержке компании «Норникель» и администрации Норильска. Подробнее о мероприятии и его участниках можно узнать на сайте Оксана Кириллова Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Шеф–повара дадут мастер–классы по приготовлению новых блюд подпись к фотоАгентство развития Норильска приглашает на праздник уличной еды 29 и 30 июня на стадион «Заполярник». С 12 до 20 часов норильчанам предложат самую вкусную еду от норильских кафе и ресторанов, шеф– повара дадут мастер–классы по приготовлению новых блюд. Развлекать публику будут уличный театр абсурда «В ожидании солнца» и московский клоун–театр «Высокие братья & Tall Brothers», детские аниматоры. Кроме того, организуют работу спортивных площадок, прокат роликов и самокатов. Гости фестиваля смогут посетить уличный кинотеатр «Под столом», экскурсию по шоколадной фабрике, дискотеку сладкоежек, кулинарный мастер–класс по изготовлению конфет и послушать любимые хиты от кавер–группы «Жулики» (в субботу в 19.00) и трио «Корни» (в воскресенье в 19.00).Ярким завершением первого праздничного дня на стадионе «Заполярник» станет фестиваль уличного кино. На большом экране под открытым небом кинотеатр «Родина» с 20 до 21 часа представит несколько короткометражных фильмов для семейного просмотра.В этом году увеличится количество торговых павильонов от местных кафе и ресторанов. Для того чтобы посетить мастер–классы смогли ещё больше гостей, будут подготовлены дополнительные площадки. Появятся и новые зоны для комфортного отдыха взрослых и детей.Фестиваль организован АРН при поддержке компании «Норникель» и администрации Норильска. Подробнее о мероприятии и его участниках можно узнать на сайте gastrosever.ru

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