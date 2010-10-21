[Индекс номера 89 (25.06.2019)]



Высший класс

23 июня отгремели выпускные вечера в норильских школах для 1282 одиннадцатиклассников. Более 100 ребят получили аттестаты с отличием.

В воскресенье с шести часов вечера и до самого утра Ленинский проспект и Севастопольскую улицу закрыли для автомобилей — эта зона была объявлена пешеходной. Очень порадовало участников торжества выглянувшее после обеда солнце, оно помогло сделать праздник незабываемым. Сияли счастливые лица ребят, а их наряды играли яркими красками. В нашем городе, как, впрочем, и везде, есть свои традиции в проведении выпускных вечеров. Всё начинается с торжественного шествия одиннадцатиклас-сников по главной улице города. Кроме этого для них проходит масса других мероприятий. Как правило, руководство каждой школы и родители выпускников на общем совете решают, какой будет культурно–развлекательная программа после вручения аттестатов. Особое внимание уделяется безопасности: запрещается использовать пиротехнику, усиливают пропускной режим в школах — в каждом учебном заведении дежурят полицейские и штатные охранники. Накануне, 21 июня, в Городском центре культуры прошла традиционная церемония чествования лучших выпускников образовательных учреждений Норильска. А перед этим круглых отличников пригласили в импровизированный летний лагерь, где каждому вручили подарок — мягкую игрушку как символ прощания со школой и детством. Праздничная программа с участием первых лиц города и творческих коллективов прошла на большой сцене ГЦК. — Каждый год мы собираемся в этом зале и поздравляем лучших выпускников — цвет нашего города, тех, кому предстоит продолжать наше дело по развитию Норильска. Желаю вам поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали! А тем, кто сейчас уедет учиться в другой город, — обязательно вернуться домой, — отметил в своей поздравительной речи глава города Ринат Ахметчин. Надеется на возвращение молодых норильчан после получения ими профессионального образования в иногородних вузах и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков: — Среди вас будут и металлурги, и врачи, и инженеры. В родном городе, где есть друзья и живут родители, вам будет легче реализовать себя в профессиональной сфере и добиться успехов. Мой пример — яркое тому подтверждение. После официальных поздравлений в ГЦК прошла церемония награждения «золотой» молодёжи. В этом году аттестаты с отличием получили 107 выпускников. Те из них, у кого по всем предметам за все годы обучения только отметки «отлично», поощрены именной премией главы Норильска. Таких ребят — 49.

По данным Министерства образования Красноярского края, школы региона выпустили в этом году около 14 тысяч ребят.

Марина Хорошевская Фото Оксаны ЦАРЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В воскресенье с шести часов вечера и до самого утра Ленинский проспект и Севастопольскую улицу закрыли для автомобилей — эта зона была объявлена пешеходной. Очень порадовало участников торжества выглянувшее после обеда солнце, оно помогло сделать праздник незабываемым. Сияли счастливые лица ребят, а их наряды играли яркими красками.В нашем городе, как, впрочем, и везде, есть свои традиции в проведении выпускных вечеров. Всё начинается с торжественного шествия одиннадцатиклас-сников по главной улице города. Кроме этого для них проходит масса других мероприятий. Как правило, руководство каждой школы и родители выпускников на общем совете решают, какой будет культурно–развлекательная программа после вручения аттестатов.Особое внимание уделяется безопасности: запрещается использовать пиротехнику, усиливают пропускной режим в школах — в каждом учебном заведении дежурят полицейские и штатные охранники.Накануне, 21 июня, в Городском центре культуры прошла традиционная церемония чествования лучших выпускников образовательных учреждений Норильска. А перед этим круглых отличников пригласили в импровизированный летний лагерь, где каждому вручили подарок — мягкую игрушку как символ прощания со школой и детством.Праздничная программа с участием первых лиц города и творческих коллективов прошла на большой сцене ГЦК.— Каждый год мы собираемся в этом зале и поздравляем лучших выпускников — цвет нашего города, тех, кому предстоит продолжать наше дело по развитию Норильска. Желаю вам поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали! А тем, кто сейчас уедет учиться в другой город, — обязательно вернуться домой, — отметил в своей поздравительной речи глава города Ринат Ахметчин.Надеется на возвращение молодых норильчан после получения ими профессионального образования в иногородних вузах и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков:— Среди вас будут и металлурги, и врачи, и инженеры. В родном городе, где есть друзья и живут родители, вам будет легче реализовать себя в профессиональной сфере и добиться успехов. Мой пример — яркое тому подтверждение.После официальных поздравлений в ГЦК прошла церемония награждения «золотой» молодёжи. В этом году аттестаты с отличием получили 107 выпускников. Те из них, у кого по всем предметам за все годы обучения только отметки «отлично», поощрены именной премией главы Норильска. Таких ребят — 49.

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