[Индекс номера 89 (25.06.2019)]

 Навигация—2019 
А «Зори» – здесь...

Река Норильская вскрылась ото льда позже обычного. Открытие навигации на Норило–Пясинской водной системе ориентировочно отодвинуто на 10 июля. Но на причале Норилки уже начался спуск судов, которые будут перевозить работников Заполярного филиала и РОКС «Норникеля». Первый пассажирский рейс запланирован на 19 июля.
Прежде чем отправиться в плавание с пассажирами на борту, суда пойдут в технический рейс
Заместитель директора АТО «ЦАТК» ЗФ «Норникеля» Андрей Гончаров рассказал «Заполярной Правде», что суда спускаются на воду на неделю позже, чем должны были по графику, — сразу же после того, как река освободилась ото льда. В первый день на водной глади оказалось семь плавсредств. Всего в ЦАТК их 13, но пассажиров перевозят четыре «КС», две «Зари» и «Луч». Еженедельно на турбазы «Лама–1» и «Лама–2» они смогут доставлять по 195 отдыхающих.
Прежде чем отправиться в плавание с пассажирами на борту, суда пойдут в технический рейс, он необходим для исследования водного пути и оценки технических характеристик плавсредства. Однако точная его дата пока не ясна: ожидается начало навигации, а специалисты должны проверить готовность судов к работе. Но Андрей Гончаров надеется, что ничто не помешает первым отдыхающим оказаться на Ламе 19 июля. Наибольший спрос на эти поездки в грибной период, то есть в августе и начале сентября. Закончится навигация официально в середине сентября, но в зависимости от погодных условий и уровня воды пассажирское судно может не пройти на Ламу и раньше.
Периодичность выхода судов зависит от уровня воды. Как ранее рассказывал «Заполярной Правде» капитан одной из «Зорь» Евгений Поморцев, максимальная глубина по маршруту прохождения — на озере Лама — 280 метров. Но на других участках глубина может быть существенно меньше, например, на озере Мелком — всего 6 метров. Велика опасность сесть на мель и на реках Талой и Ламе, где песчаное дно. При падении уровня воды ниже критической — а замеры ведутся постоянно — на судах в целях безопасности снижают нагрузку, то есть уменьшают количество пассажиров. Если же воды совсем мало, то рейс может быть и вовсе отменен. Помешать отправиться в путь может и волнение на водоёмах. Например, «Заря» способна идти при волне высотой 1,2 метра, выше — лучше не рисковать, потому что вода может выдавить стёкла.
Всего в навигацию суда обслуживает 31 человек. Для транспортировки грузов, необходимых для обеспечения комфортного отдыха трудящихся, используется половина имеющихся судов, в этом году им нужно перевезти около 200 тонн. Стоит отметить, что для грузового судна «Гдов», которое верой и правдой служит «Норникелю» не один десяток лет, эта навигация — последняя. В следующем сезоне его должен заменить новичок, договор на поставку уже заключён.
Спуск судна на воду — процесс сложный, в нём задействованы 10 человек, шесть машин, два крана и одна УДМ. «Заря» весит 20 тонн, новые «КС», которые работают с прошлого года, — 17 тонн. Самый тяжёлый — «Гдов» — 34 тонны.

Надежда Сидор
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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