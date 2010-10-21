[Индекс номера 89 (25.06.2019)]



Резонанс

Поели – можно и поспать

Медведица–«норильчанка» благополучно доставлена в Красноярск, сейчас она обживается в парке «Роев ручей».

Белая медведица, доставленная из Норильска, помещена в карантинный вольер в красноярском парке «Роев ручей». Первым делом специалисты обследовали животное. Сначала состояние самки внушало им опасения. Скитание по свалкам в поисках еды давало о себе знать. Согласно требованиям ветеринарных служб реабилитационный период дикого животного длится минимум 30 дней. Однако при необходимости срок может быть продлён до полутора–двух месяцев. Сейчас медведица отсыпается и отъедается. Её состояние стабилизировалось. Как написал на своей странице в соцсетях директор «Роева ручья» Андрей Горбань, больше всего их беспокоили последствия стресса и голодания. Для возраста медведицы — около полутора лет — нормальным весом считается 180–200 килограммов, а она весит лишь 106 — это сильное истощение. Однако тщательно обследовать животное специалисты пока не могут, опасаясь навредить ему. Они ожидают, пока медведица окрепнет, однако мониторинг ведут круглосуточно. Заполучить белого медведя из дикой природы может себе позволить не каждый зоопарк, причём не только в России, но и в мире. Добывать краснокнижных животных специально для зоопарков запрещено. Но «Роеву ручью» в этом плане повезло. Это уже четвёртый по счёту белый медведь в Красноярске. Как рассказал «Заполярной Правде» заместитель директора по зооветчасти «Роева ручья» Александр Пинчук, все они попали в парк из–за того, что оставлять их в естественной среде обитания было нельзя: — В своё время все наши звери: пара Феликс с Авророй, молодая самка Урсула, доставленная в прошлом году с Диксона, а теперь и эта белая медведица — в природе оказались на грани гибели. Все понимают, чем могло бы закончиться нахождение животного на воле. Само оно не вернётся к морю. Медведица находится далеко не в оптимальном состоянии. В то же время близость промышленной и жилой зон была чревата последствиями и для неё, и для людей. Как выяснилось, медведица–«норильчанка» — ровесница Урсулы. В «Роевом ручье» ей, так же как и Урсуле, обещают придумать имя. По традиции с этой целью будет объявлен конкурс. Предлагать свои варианты можно на странице «Заполярной Правды» в Instagram (zapolyarnaya_pravda). Уже сейчас там свыше 160 комментариев. Чаще всего горожане предлагают назвать медведицу Норой, Айкой, Умкой, Талнашкой, Льдинкой или Снежинкой. Екатерина Степанова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Белая медведица, доставленная из Норильска, помещена в карантинный вольер в красноярском парке «Роев ручей». Первым делом специалисты обследовали животное. Сначала состояние самки внушало им опасения. Скитание по свалкам в поисках еды давало о себе знать. Согласно требованиям ветеринарных служб реабилитационный период дикого животного длится минимум 30 дней. Однако при необходимости срок может быть продлён до полутора–двух месяцев.Сейчас медведица отсыпается и отъедается. Её состояние стабилизировалось. Как написал на своей странице в соцсетях директор «Роева ручья» Андрей Горбань, больше всего их беспокоили последствия стресса и голодания. Для возраста медведицы — около полутора лет — нормальным весом считается 180–200 килограммов, а она весит лишь 106 — это сильное истощение. Однако тщательно обследовать животное специалисты пока не могут, опасаясь навредить ему. Они ожидают, пока медведица окрепнет, однако мониторинг ведут круглосуточно. Заполучить белого медведя из дикой природы может себе позволить не каждый зоопарк, причём не только в России, но и в мире. Добывать краснокнижных животных специально для зоопарков запрещено. Но «Роеву ручью» в этом плане повезло. Это уже четвёртый по счёту белый медведь в Красноярске. Как рассказал «Заполярной Правде» заместитель директора по зооветчасти «Роева ручья» Александр Пинчук, все они попали в парк из–за того, что оставлять их в естественной среде обитания было нельзя:— В своё время все наши звери: пара Феликс с Авророй, молодая самка Урсула, доставленная в прошлом году с Диксона, а теперь и эта белая медведица — в природе оказались на грани гибели. Все понимают, чем могло бы закончиться нахождение животного на воле. Само оно не вернётся к морю. Медведица находится далеко не в оптимальном состоянии. В то же время близость промышленной и жилой зон была чревата последствиями и для неё, и для людей.Как выяснилось, медведица–«норильчанка» — ровесница Урсулы. В «Роевом ручье» ей, так же как и Урсуле, обещают придумать имя. По традиции с этой целью будет объявлен конкурс. Предлагать свои варианты можно на странице «Заполярной Правды» в Instagram (zapolyarnaya_pravda). Уже сейчас там свыше 160 комментариев. Чаще всего горожане предлагают назвать медведицу Норой, Айкой, Умкой, Талнашкой, Льдинкой или Снежинкой.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















