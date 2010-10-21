Роман Плотников — учитель английского языка в школе № 20 района Талнах. Приехал в Норильск из Таганрога в 2014 году по приглашению управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Говорит, что ничуть не жалеет о том, что сменил юг на север. Продолжатель педагогической династии. Окончил факультет иностранных языков Таганрогского педагогического института. Победитель конкурса «Народный учитель — 2018», лауреат конкурса «Учитель года Красноярского края — 2018».
|Роман Плотников, учитель английского языка СОШ № 20
«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам, которые поменяли материк на Север, полюбили Норильск и нашли в нём своё призвание. Чем притягателен для них Север и как стать здесь своим, мы попробуем понять с новым героем.
– Когда услышали о Норильске впервые?
– Очень давно — от норильчан, которые переехали в Таганрог. Они рассказывали о городе, об особенностях жизни в суровом климате, красоте северной природы, и я ни разу не слышал от них отрицательных отзывов, ни слова о трудностях, с которыми им здесь пришлось столкнуться. В этих рассказах была лёгкая ностальгия о серьёзной и значимой вехе в их жизни.
– Почему решили уехать из Таганрога?
– Летом 2014 года я нашёл в интернете информацию о программе по привлечению специалистов дефицитных специальностей на Север. Если бы не она, я бы, наверное, и не рискнул переезжать. Сначала не поверил, что предлагают такие выгодные условия: жильё, подъёмные, оплачиваемый перелёт, отпуск 80 дней, да ещё и неплохая зарплата. Долго думал, в чём подвох? Решил разузнать подробнее. Зашёл на сайт норильского управления образования, посмотрел вакансии учителей иностранного языка, направил резюме. Через неделю мне позвонила директор школы № 20 Римма Дмитриевна Гера. Пообщались, и оказалось, что мы без пяти минут земляки: Римма Дмитриевна в будущем собирается переезжать в Таганрог.
Учительский опыт до Норильска у меня был небольшим и «интервальным». Это от того, что на материке у педагогов невысокая зарплата, а мне нужно было зарабатывать. В школе я подрабатывал по совместительству, глубоко в школьную жизнь не погружался.
Однако педагогика — это у нас семейное. Моя бабушка работала учителем начальных классов, мама преподавала химию и биологию, была завучем, а позднее и директором школы. Я продолжил династию: поступил в педагогический лицей, затем в Таганрогский пединститут. Факультет иностранных языков выбрал осознанно: в детстве мечтал стать переводчиком, ездить за границу, увидеть мир.
– Как отреагировали родные и друзья на ваше решение уехать на Север?
– Когда я сказал родным о том, что хочу поехать на Север, они восприняли это как шутку. Когда мама поняла, что решение окончательное и спорить со мной бесполезно, она поплакала: «Как же это — отпускать ребёнка на край света»? А мне уже почти 40 лет было. Я в разводе, но с бывшей супругой удалось сохранить хорошие отношения. Тяжело эту новость принял 16–летний сын, который только окончил школу и поступал в университет. Я его успокоил, сказал, что будем на связи, а в отпуске — встретимся.
– Ваши первые впечатления?
– От увиденного пейзажа, особенно на участке дороги от Алыкеля до Кайеркана, сначала было не по себе. Я ещё прилетел в конце сентября: поздняя осень, всё серое... На полпути к Талнаху, где уже лежал лёгкий снежок, картинка стала приятнее. Всё вокруг белое, воздушное. Знакомые норильчане говорили, что мне повезло жить в Талнахе: природа, тундра рядом, горы. В своё первое лето я даже купался в озере на Красных Камнях. Мне было удивительно, заходя в воду, чувствовать под ногами лёд. Под водопадом мы фотографировались, и друзья с материка, увидев снимок, спрашивали: «Это ты где? В Норильске?! Не может быть! Такие пейзажи, будто где–то в Абхазии».
Друзья–норильчане предостерегали меня, что в полярную ночь всё время хочется спать, быстро устаёшь, но я не испытал никакого дискомфорта. Может, оттого, что я по биоритмам сова и мне легко работается ночью. Зато был удивлён, как тяжело переносится полярный день. И это несмотря на то, что я создал все условия, чтобы закрыться от света. Организм отказывается полноценно отдыхать ночью.
Ещё одно яркое впечатление — люди. Они здесь другие. Я помню, как проходил медкомиссию, и, сидя в очереди в поликлинике, разговорился с женщиной. Слово за слово, поделился с ней своими трудностями, что тяжело и нужно дотянуть до зарплаты. А она мне вдруг говорит: «Если нужны деньги, могу занять тебе». Совершенно незнакомый человек предложил финансовую помощь! Для меня это было шоком, на материке так не принято. Там люди живут обособленно, они более закрыты, и даже у друзей не принято брать в долг деньги. Так что дух истинных норильчан и норильская взаимовыручка никуда не исчезли.
Кстати, тот факт, что я выиграл в конкурсе «Народный учитель» — это тоже благодаря поддержке норильчан, которые верили в меня и переживали. Это тоже не было бы возможно без того самого северного единения. Пусть говорят, что норильчане уже не те, но я сравниваю не с тем, как здесь было раньше, а с материком, где я долго жил.
– Быт удалось наладить?
– Да, постепенно. Когда я приехал, мне сразу предоставили квартиру, но нужно было её обжить. Первое время пришлось непросто, тогда произошла девальвация рубля, цена доллара подскочила с 30 до 60 рублей. А у меня не было холодильника, стиральной машины, посуды. Продукты я хранил за окном, очень многим помогли мои новые коллеги. С миру по нитке, и постепенно всё, что нужно, было приобретено.
– Как вам работа?
– Новый коллектив меня встретил хорошо. Учительский состав школы № 20 — около 60 человек. Она ломает стереотипы, что в педагогике работают в основном женщины: здесь трудятся 11 мужчин. Первый мой рабочий день выпал на День учителя, и со своим коллективом я познакомился на праздничном концерте. В работу влился легко, проблем с коммуникацией не было. Я преподаю иностранный язык с первого по девятый классы. Дети в Норильске такие же, как на материке. Современные подростки погружены в телефоны и в виртуальном пространстве чувствуют себя как рыба в воде. Правда, благодаря актировкам, они находятся в чуть более привилегированном положении. С одной стороны, это расхолаживает и выбивает из учебного ритма, а с другой – без них тут нельзя, погода меняется в считанные минуты. Но когда ты видишь результаты, которые дети показывают на ОГЭ и ЕГЭ, понимаешь, что они успешно осваивают школьную программу и не отстают от своих материковских ровесников.
– Вы уже можете назвать себя норильчанином?
– Пока нет. Но уже есть чувство какой–то общности, единства. Мне здесь очень нравится, особенно зимой. Она здесь настоящая.
– От чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?
– Я здесь сплю меньше, чем на материке: работа увлекла, затянула и не отпускает. Когда я только приехал, было тяжеловато без скоростного интернета. Но сейчас и с этим нет проблем.
– Любимые места в городе появились?
– Моё любимое место — это школа. Я здесь практически живу и посвящаю ей всё свободное время. В восемь утра я уже на работе, а ухожу часто в семь вечера. Тружусь в две смены, в день в среднем шесть–семь уроков. Плюс шестидневка, подготовка к занятиям, классное руководство в моём любимом 8«В». А ещё профориентация, всевозможные экскурсии, участие в конкурсах и так далее. Скучать некогда, да и нет такой привычки. Зато работа даёт мне возможность в свой летний отпуск путешествовать и отдыхать так, как я хочу.
– Что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?
– Я считаю, что многое делаю для Норильска и Талнаха. Воспитываю и даю знания подрастающему поколению норильчан. И вижу изменения в лучшую сторону в своих ребятах. Я для них наставник, и моя задача — направлять их, показывать им своим примером, как можно строить жизнь, как важно быть порядочным человеком.Наталья ЧеркашинаФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда