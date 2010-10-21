[Индекс номера 89 (25.06.2019)]



Перспективы

Подарок к юбилею

Лето — время ремонтов и в учреждениях культуры. А КДЦ имени Владимира Высоцкого в канун 55–летия Талнаха не только обновят, но и установят там новое кинооборудование, благодаря национальному проекту «Культура». Об этом «Заполярной Правде» рассказала начальник управления культуры Ирина Субочева.

Ирина Субочева, начальник управления культуры администрации Норильска Успешные кинопробы – Федеральный Фонд социальной поддержки отечественной кинематографии подвёл итоги конкурса поддержки кинозалов в посёлках и городах России с населением менее 500 тысяч человек. От Красноярского края участвовало девять учреждений, и шесть из них получат средства для приобретения проекционного и звукового оборудования. Современный цифровой кинозал с возможностью демонстрации фильмов в формате 3D появится и в культурно–досуговом центре имени Владимира Высоцкого. Показ отечественных фильмов в объёме не менее половины от всего кинопоказа — обязательное условие для предоставления средств. — Ирина Николаевна, понятно, что у талнахцев будут временные неудобства в связи с модернизацией их культурно–досугового центра. Как надолго это затянется? — Следующий год для района юбилейный, и мы очень рады, что накануне у нас пройдёт ремонт КДЦ им. В. Высоцкого, где появится, благодаря выигранному гранту, и современное кинооборудование. Сегодня идёт работа по подписанию договора в рамках национального проекта «Культура». Сумма гранта — около пяти миллионов рублей. Мы планируем закупить современный проектор стоимостью три миллиона рублей, а также звуковое оборудование. Уточню, что действующая аппаратура была установлена в 2010 году и, понятно, уже не отвечает современным требованиям. — Да там и кресла в зале очень неудобные. — Это у нас действительно единственный кинозал, где кресла устарели, и нам стыдно перед горожанами, что мероприятия проходят в таких условиях. Сам коллектив КДЦ — очень творческий, работоспособный. Но в зале, увы, нет должного комфорта. Муниципалитет уже выделил деньги на закупку новых удобных кресел. Управление капитальных ремонтов и строительства сегодня готовится к предстоящим работам в зале, и мы должны до конца этого года привести его в порядок и переоборудовать. А 1 января 2020–го достойно отметить 55–летие Талнаха. — Талнахским КДЦ уже почти год руководит молодой директор Анна Логачёва, которую пригласили из Красноярска после отъезда на материк Марии Афониной. Справляется ли она? — Да, за этот год очень многое сделано. Коллектив активно участвует в грантовых программах, внутри учреждения происходит немало позитивных перемен. Так, зрители очень довольны, что кафе вынесено в фойе, скоро будет оборудована и детская комната. Впереди у КДЦ немало долгожданных изменений. И мы хотели бы донести до жителей района Талнах, что придётся потерпеть несколько месяцев в конце года, чтобы потом войти в новый современный кинозал! — Интересно, ремонт на этом завершится? — Мы сделаем всё возможное, чтобы ремонт не был затяжным. На 2020 год намечен ремонт фойе первого этажа, приведём в порядок и второй, частично заменим окна, обновим туалеты. В целом ремонт растянется на два года, но основная деятельность не будет прекращена, перерыв в кинопоказах случится только в последние месяцы этого года, когда займутся установкой нового оборудования и кресел. — Известно, что КДЦ получил дополнительные площади для ведения клубной работы. В каком они состоянии? — Здание выделено на улице Строителей, 25, но пока не полностью отремонтировано. Но то, что уже есть дополнительные площади, — очень важно, ведь появилась возможность заниматься с творческими коллективами, помещение для этого частично оборудовано. Места всем хватит – Как обстоят дела с дополнительными помещениями для других учреждений культуры? — Увы, невозможно муниципалитету сразу решить все проблемы, но, тем не менее, вопрос о предоставлении дополнительных площадей для учреждений культуры в Талнахе, Кайеркане и Центральном районе сдвинулся с места. Такие помещения выделены, осталось дело за ремонтом. Городской центр культуры ждёт дополнительный корпус на Ленинградской, 7. Сейчас проводится необходимая экспертиза и разрабатывается проектно–сметная документация. Надеемся, что в следующем году здание начнут ремонтировать под клубные формирования ГЦК, ведь самый серьёзный дефицит помещений для творческих коллективов — в Центральном районе. Мы после ремонта намерены разместить на Ленинградской, 7, хор «Вдохновение», который недавно взяли под своё крыло, а также творческие любительские формирования «Галакс» и «Вернисаж», они сейчас временно собираются в Молодёжном центре — спасибо ему за это большое. Но, как только наши помещения будут готовы, они переедут к нам. Я считаю, что это будет в хорошем смысле творческое общежитие, где люди смогут друг с другом общаться. К нам много раз обращались ребята, которые хотят заниматься и продвигать разные виды музыкальных направлений. Но этим коллективам необходимы для развития репетиционные базы, а места в ГЦК нет, поэтом мы очень ждём ремонта. — А Городской центр культуры, здание которого в конце 1980–х строилось для Дома политического просвещения, собираетесь модернизировать? — Сейчас работаем над дизайн–проектом его первого этажа. У нас на территории есть пример достаточно комфортного здания аналогичного типа — Дворец культуры комбината. И нам очень хочется, чтобы в ГЦК, начиная с первого этажа, все понимали, что приходят в современное учреждение культуры. А здесь пока по–прежнему низкие потолки, недостаточно светло, весьма непраздничная цветовая гамма стен. Наверное, кардинально изменить здание не сможем, многие конструкции здесь несущие, но мы всё же постараемся его максимально модернизировать. Нам очень хочется, чтобы все учреждения культуры выглядели достойно. Понятно, что деньги в городском бюджете распределяются по приоритетам. Но думаю, что, пусть и небольшими шагами — и внутри, и снаружи, мы приведём свои учреждения культуры в порядок. Ирина Даниленко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Федеральный Фонд социальной поддержки отечественной кинематографии подвёл итоги конкурса поддержки кинозалов в посёлках и городах России с населением менее 500 тысяч человек. От Красноярского края участвовало девять учреждений, и шесть из них получат средства для приобретения проекционного и звукового оборудования. Современный цифровой кинозал с возможностью демонстрации фильмов в формате 3D появится и в культурно–досуговом центре имени Владимира Высоцкого. Показ отечественных фильмов в объёме не менее половины от всего кинопоказа — обязательное условие для предоставления средств.— Следующий год для района юбилейный, и мы очень рады, что накануне у нас пройдёт ремонт КДЦ им. В. Высоцкого, где появится, благодаря выигранному гранту, и современное кинооборудование. Сегодня идёт работа по подписанию договора в рамках национального проекта «Культура». Сумма гранта — около пяти миллионов рублей. Мы планируем закупить современный проектор стоимостью три миллиона рублей, а также звуковое оборудование. Уточню, что действующая аппаратура была установлена в 2010 году и, понятно, уже не отвечает современным требованиям.— Это у нас действительно единственный кинозал, где кресла устарели, и нам стыдно перед горожанами, что мероприятия проходят в таких условиях. Сам коллектив КДЦ — очень творческий, работоспособный. Но в зале, увы, нет должного комфорта. Муниципалитет уже выделил деньги на закупку новых удобных кресел. Управление капитальных ремонтов и строительства сегодня готовится к предстоящим работам в зале, и мы должны до конца этого года привести его в порядок и переоборудовать. А 1 января 2020–го достойно отметить 55–летие Талнаха.— Да, за этот год очень многое сделано. Коллектив активно участвует в грантовых программах, внутри учреждения происходит немало позитивных перемен. Так, зрители очень довольны, что кафе вынесено в фойе, скоро будет оборудована и детская комната. Впереди у КДЦ немало долгожданных изменений. И мы хотели бы донести до жителей района Талнах, что придётся потерпеть несколько месяцев в конце года, чтобы потом войти в новый современный кинозал!— Мы сделаем всё возможное, чтобы ремонт не был затяжным. На 2020 год намечен ремонт фойе первого этажа, приведём в порядок и второй, частично заменим окна, обновим туалеты. В целом ремонт растянется на два года, но основная деятельность не будет прекращена, перерыв в кинопоказах случится только в последние месяцы этого года, когда займутся установкой нового оборудования и кресел.— Здание выделено на улице Строителей, 25, но пока не полностью отремонтировано. Но то, что уже есть дополнительные площади, — очень важно, ведь появилась возможность заниматься с творческими коллективами, помещение для этого частично оборудовано.— Увы, невозможно муниципалитету сразу решить все проблемы, но, тем не менее, вопрос о предоставлении дополнительных площадей для учреждений культуры в Талнахе, Кайеркане и Центральном районе сдвинулся с места. Такие помещения выделены, осталось дело за ремонтом. Городской центр культуры ждёт дополнительный корпус на Ленинградской, 7. Сейчас проводится необходимая экспертиза и разрабатывается проектно–сметная документация. Надеемся, что в следующем году здание начнут ремонтировать под клубные формирования ГЦК, ведь самый серьёзный дефицит помещений для творческих коллективов — в Центральном районе. Мы после ремонта намерены разместить на Ленинградской, 7, хор «Вдохновение», который недавно взяли под своё крыло, а также творческие любительские формирования «Галакс» и «Вернисаж», они сейчас временно собираются в Молодёжном центре — спасибо ему за это большое. Но, как только наши помещения будут готовы, они переедут к нам. Я считаю, что это будет в хорошем смысле творческое общежитие, где люди смогут друг с другом общаться. К нам много раз обращались ребята, которые хотят заниматься и продвигать разные виды музыкальных направлений. Но этим коллективам необходимы для развития репетиционные базы, а места в ГЦК нет, поэтом мы очень ждём ремонта.— Сейчас работаем над дизайн–проектом его первого этажа. У нас на территории есть пример достаточно комфортного здания аналогичного типа — Дворец культуры комбината. И нам очень хочется, чтобы в ГЦК, начиная с первого этажа, все понимали, что приходят в современное учреждение культуры. А здесь пока по–прежнему низкие потолки, недостаточно светло, весьма непраздничная цветовая гамма стен. Наверное, кардинально изменить здание не сможем, многие конструкции здесь несущие, но мы всё же постараемся его максимально модернизировать. Нам очень хочется, чтобы все учреждения культуры выглядели достойно. Понятно, что деньги в городском бюджете распределяются по приоритетам. Но думаю, что, пусть и небольшими шагами — и внутри, и снаружи, мы приведём свои учреждения культуры в порядок.

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