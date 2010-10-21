Спортсмены–любители — удивительные люди. Они не только совмещают работу с регулярными тренировками и соревнованиями, но и заряжают своим примером окружающих. Вот и герой нашей сегодняшней статьи — активный участник городских и корпоративных стартов, работник «Норильсктрансремонта», входящего в состав «Норильскникельремонта», Николай Вовченко — уверен, что без спорта никуда.
|Сегодня лыжные гонки для Николая Ивановича – основные соревнования...
– Николай Иванович, расскажите о себе. Откуда вы родом, как попали на Север?
– Родился я в 1958 году на Украине, в Житомирской области, в городе Коростышев. Служил в армии — в Германии, после поступил в Николаевскую мореходную школу, по окончании которой был направлен в порт Термез, где застал начало афганской войны. В 1983 году вернулся домой, работал на гранитном карьере. Просился на Дальний Восток и на Таймыр, в итоге в 1986 году получил приглашение в Дудинку, где и устроился в морской порт. Сейчас я по–прежнему работаю в столице Таймыра, в «Норильсктрансремонте» электрогазосварщиком ремонтно–механического участка цеха по ремонту подъёмно–транспортных машин и техники.
|..но и про бег он не забывает
– А как вы пришли в мир спорта?
– Как и многие советские дети, я всегда интересовался физкультурой. В детстве занимался игровыми видами, ходил на лыжах. Когда поступил в мореходку, меня сразу же избрали спортивным организатором. Спорторгом назначили и в Дудинском порту, где была сильная спорторганизация. Но, по правде говоря, совмещать тренировки с основной работой — непросто, поэтому занятия были нестабильными. Тем не менее удавалось проводить различные состязания — по плаванию, лёгкой атлетике, гиревому спорту, гимнастике, лыжам...
– Вас по праву называют универсальным спорт-сменом, поскольку вы преуспели в различных видах. А какие из них для себя особенно выделяете?
– В первую очередь лёгкую атлетику и лыжные гонки. Последними, к слову, я всёрьез увлёкся именно на Севере. Когда впервые приехал на Таймыр, был впечатлён климатом, поэтому первым делом приобрёл лыжи, с которыми уже не расстаюсь. Учителей у меня не было, все тонкости приходилось постигать самому. Впрочем, самоучек, которые, как и я, пришли в лыжные гонки во взрослом возрасте, достаточно много. Мы делимся опытом с новичками, поддерживаем друг друга на стартах.
– И какие у вас успехи в лыжах?
– Регулярно участвую в спартакиадах и прочих соревнованиях, по–прежнему завоёвываю медали разного достоинства. Наша ветеранская команда выезжала даже на краевые состязания, где также достойно выступила. Вообще конкуренция среди наших лыжников нешуточная, чего стоит только массовая и хорошо организованная «Лыжня «Норникеля». Ну, а когда наступает межсезонье, то я встаю на лыжероллеры и продолжаю поддерживать форму.
– То есть желание оставаться в тонусе — это для вас самоцель?
– Естественно. Сегодня для меня важно не столько побеждать, сколько не отступать от заданной цели. А цель у всех нас одна — оставаться здоровым. Спорт для меня стал образом жизни, о сверхвысоких достижениях говорить, конечно, не приходится. Сейчас мне уже сложно пробежать на лыжах 50 километров, но свои 15–20 километров я всегда осилю. И я рад, что не одинок в своём увлечении.
– Как ветеран спорта что бы вы сказали о молодых спортсменах?
– Был период, когда молодёжь неохотно ходила в спортзалы. Судя по моим наблюдениям, сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. К примеру, раньше на дудинской трассе бегом занимались два–три человека, а сейчас таких людей намного больше. Иногда выходят целыми группами, и, что особенно радует, большинство — молодёжь.
Вообще, продолжая эту тему, всегда нужно помнить: чтобы ребята посещали спортивные залы и оставались здоровы, нельзя закрывать перед ними двери. Я был свидетелем неприятной ситуации, когда молодой человек пришёл в спортзал, а ему говорят, что он здесь лишний. И пару раз столкнувшись с таким «гостеприимством», парень в следующий раз уже не придёт тренироваться. Молодёжь должна иметь соревновательный опыт, для них возможность проявить себя — лучший стимул для дальнейших занятий. И в этом плане хорошим показателем является всё та же спартакиада комбината, которая объединяет людей всех возрастов.
– Помимо спорта чем вы ещё увлекаетесь?
– Люблю ходить в пешие походы с семьёй. Это тот случай, когда приятное можно и нужно совмещать с полезным. Иногда играю на гитаре. А ещё у меня есть необычное, как некоторым может показаться, хобби — изготавливаю метательные топоры. Дарю их представителям местных коренных народов, которые проводят состязания по спортивному метанию топора.
– Сложное ремесло?
– Непростое. Нужно сварить топор как сварщик, обработать его как слесарь, а затем как плотник смастерить для него рукоятку. Но самое главное — «научить» топор летать, что зависит от суммы многих факторов — формы, веса, материала.
– Ваши ближайшие планы?
– Совсем скоро пройдёт ежегодный слёт туристов на реке Хараелах, куда я всегда с удовольствием езжу. А затем — традиционный Кросс нации, приуроченный ко Дню города и Дню металлурга. На прошлогоднем забеге не припомню, чтобы из ветеранов меня кто–то обогнал (улыбается. — Прим. авт.
).Михаил ТуаевФото из личного архива Николая ВОВЧЕНКОwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда